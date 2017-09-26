20 скульптур, которые слишком прекрасны для нашего мира

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Женскую красоту с давних времен воспевали поэты, художники, музыканты. А скульпторы еще и показывали всю противоречивость прекрасной половины человечества. Высекая грациозные фигуры с волнующими линиями из неподатливых материалов, они передавали в своих творениях одновременно хрупкость и силу женщины. AdMe.ru собрал 20 восхитительных скульптур, в которые даже можно влюбиться — настолько они хороши.

1.

Луо Ли Ронг (Luo Li Rong) создает невероятно женственные и реалистичные скульптуры. Ее работы элегантны и грациозны. Кажется, что они вот-вот оживут.

2.

Британец Ричард Стейнторп (Richard Stainthorp) на протяжении 20 лет делает скульптуры из металлической проволоки. Особенно ему удаются женские персонажи — плавные линии, красивые силуэты. По словам Ричарда, работа с проволокой напоминает решение головоломки, но результат того стоит.

3.

Эта таинственная, но в то же время чувственная скульптура находится на знаменитом кладбище Стальено в Генуе (Италия). Больше околдованных и не менее прекрасных скульптур можно увидеть здесь.

4.

Жан-Мишель Бихорель (Jean-Michel Bihorel) поразил интернет необычными работами — цифровыми скульптурами женщин из... цветков. Оригинально и фантастически красиво.

5.

Итальянец Витторио Тессаро (Vittorio Tessaro) сумел изобразить женщину с изяществом, которое восхваляли поэты, но в то же время сделал ее образ современным.

6.

«Когда эротичность бронзы зашкаливает» — именно так пишут о работах американского скульптора Бенджамина Мэттью Виктора (Benjamin Matthew Victor). Бенджамину удалось не только вдохнуть жизнь в бездушный материал, но и сделать скульптуры потрясающе реалистичными.

7.

Филип Джексон (Philip Jackson) — шотландский скульптор, каждая работа которого рассказывает свою неординарную историю. Его творения настолько выразительны, что сложно поверить в то, что это всего лишь каменные изваяния, а не настоящие люди.

8.

Массивная скульптура «Экстази» Карена Кусолито (Karen Cusolito) сделана из переработанной стали. Силуэт, жесты, изгибы фигуры и сам материал вместе выражают противоречия, раздирающие не только женскую натуру, но и нашу с вами современность.

9.

Робин Уайт (Robin Wight) — мастер по работе с проволокой. Из столь, казалось бы, неизящного материала он создает удивительно грациозные скульптуры. При взгляде на них создается ощущение, что они сейчас оторвутся от земли и полетят вслед за ветром.

10.

Скульптор Госия (Gosia) из Торонто создает нежные образы, наполненные женственностью и стремлением к самопознанию.

11.

Антонио Коррадини (Antonio Corradini) — венецианский скульптор, живший в XVIII веке, известен невообразимо тонкой работой с мрамором. Созданные им прекрасные женские фигуры, покрытые вуалью, до сих поражают воображение своей реалистичностью.

12.

Адам Мартинакис (Adam Martinakis) создает цифровые скульптуры, восхищающие глубиной затрагиваемых тем и неординарностью исполнения. Адам «говорит» со своими поклонниками с помощью метафоричных образов. Женщины в его работах выглядят наиболее хрупко и уязвимо.

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