20+ сильных исторических фотографий, по каждой из которых можно снять остросюжетный фильм

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Чтобы вернуться в прошлое, не требуется изобретать машину времени. Нужно только взглянуть на старые фотографии, которые перенесут вас во времена, когда деревья были выше, а люди — добрее. Исторические снимки дарят нам возможность ощутить себя на месте тех, кто жил 40, 50, 60 или даже 100 лет назад.

AdMe.ru зарылся в пыльные архивы и отыскал эмоциональные, шокирующие и просто забавные снимки, которые рассказывают о быте наших предков.

1. Английский моряк вернулся домой из продолжительного плавания, 1966 год

Энтони Беннетт пробыл в море 14 месяцев и первым делом на суше бросился целовать жену. Возможно, он еще не привык к роли отца: это его первая встреча с 7-месячным сыном.

2. Германский канцлер Ангела Меркель в шутку пытается отобрать праздничный жезл у принца Масленицы, 2000-е

3. «Мисс Новая Зеландия» упала в обморок на конкурсе «Мисс Вселенная», 1954 год

4. Чармион — первая женщина-бодибилдер в США. Выступала в водевилях и развлекала публику поднятием тяжестей, 1897 год

5. Мэрилин Монро выступает перед многотысячной толпой американских солдат в Корее, 1954 год

6. Портрет Бенито Муссолини на фасаде штаб-квартиры итальянской фашистской партии, 1934 год

7. Первые американские астронавты, 1959 год

8. Пальцы ног и основание факела статуи Свободы за несколько часов до установки на постамент, 1900 год

9. Мохаммед Али отправил в нокаут Кливленда Уильямса, 1966 год

10. Ночная рыбалка на Гавайях, 1948 год

11. Билл и Хилари Клинтон на официальном обеде. В это время Сенат США уже второй день рассматривает возможность отправки Клинтона в отставку из-за его связи с Моникой Левински, 1998 год

12. Король Норвегии Улаф V во время нефтяного кризиса передвигался на общественном транспорте, 1973 год

13. Женская команда Техасского технологического университета готовится к соревнованиям по бегу при полном параде, 1964 год

14. Во время визита в Лондон у Юрия Гагарина была машина с почетными номерами, 1961 год

YG — инициалы Гагарина, а цифра «1» означает, что Юрий Алексеевич стал первым космонавтом в истории человечества.

15. Советские женихи и невесты сидят в очереди в ЗАГС, 1973 год

16. Военнопленные возвращаются в Вену после долгого заключения. Мать солдата показывает фото сына в надежде, что кто-нибудь видел его, 1947 год

17. Создание барельефов президентов США на горе Рашмор, 1927 год

18. Мужчина умоляет супругу простить его и забрать заявление о разводе, 1948 год

19. «Рука Бога» — один из самых известных голов в истории футбола, 1986 год

В матче против сборной Англии Диего Марадона забил мяч в ворота рукой, а судья посчитал, что головой. Так Аргентина смогла победить Англию со счетом 2:1. Сам Диего заявил, что это была не иначе как рука Бога, а не он.

20. Американские профсоюзы устроили шествие против сухого закона, 1931 год

«Мы хотим пива».

21. Французские мужчины бреют наголо девушку, которая была замечена в романтических связях с немцами, 1944 год

22. «Поцелуй жизни». Электрик Джей Томпсон делает искусственное дыхание своему коллеге Рэндаллу Чампиону, которого ударило током, 1968 год

История закончилась хорошо: Томпсону удалось реанимировать товарища.

23. Французские шахтеры спускались под землю вместе с ломовыми лошадьми, 1940-е

А вы любили уроки истории в школе или считали этот предмет скучным из-за необходимости учить даты? Мы уверены, что после просмотра этих редких кадров интерес к прошлому проснется даже у отпетых троечников.