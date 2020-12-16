20+ семейных традиций со всего мира, которые удивляют похлеще закрученного детектива

Для некоторых людей семейные традиции — это милый пустячок, например просмотр любимого фильма на Новый год. Другие же из-за фамильных обычаев вынуждены воевать с родными и близкими. Мир постоянно меняется, и многие устоявшиеся ритуалы уходят в прошлое. Но некоторые неписаные законы и ценности, определяющие жизнь в семье, стоят того, чтобы их сохранить.