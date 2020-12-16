20+ семейных традиций со всего мира, которые удивляют похлеще закрученного детектива
Для некоторых людей семейные традиции — это милый пустячок, например просмотр любимого фильма на Новый год. Другие же из-за фамильных обычаев вынуждены воевать с родными и близкими. Мир постоянно меняется, и многие устоявшиеся ритуалы уходят в прошлое. Но некоторые неписаные законы и ценности, определяющие жизнь в семье, стоят того, чтобы их сохранить.
Мы в AdMe.ru решили узнать, какие же необычные традиции существуют в мире.
Свидания
- По статистике, в Китае количество возможных женихов значительно превышает число невест. Поэтому, если дело совсем безнадежное, родители отправляются на специальный брачный рынок в Шанхае, где можно попробовать пристроить чадо.
- В Уэльсе в старые времена было принято дарить барышне ложечку как доказательство серьезных намерений. Хотя традицию теперь не соблюдают, ложки все равно один из самых популярных подарков на День святого Валентина.
- Во Франции слова «свидание» как такового не существует. Здесь скорее скажут, что планируют с кем-то увидеться или встретиться.
- В Румынии есть свой День святого Валентина, который приходится на 24 февраля и называется Драгобете. До сих пор существует поверье: если девушка мечтает обрести счастье в любви, она должна прикоснуться хотя бы к одному мужчине в течение дня (пусть даже к незнакомцу в общественном транспорте).
- Встречался с девушкой 5 лет, а недавно мы назначили день свадьбы. И тут выясняется, что у них есть необычная семейная традиция. Перед свадьбой жених приглашает на свидание будущую тещу. Снимает номер в отеле, где они проводят вместе ночь. Моя невеста сказала, что номер можно взять и с раздельными кроватями и вообще ничего неприличного не предполагается. Я настоял, что мы с тещей просто поужинаем. Вообще она мне рассказывала об этой традиции давно, но я подумал, что она шутит, и благополучно забыл об этом. Оказывается, зря. © throwratonypan / Reddit
Появление в семье ребенка
- В Греции после появления малыша на свет женщина должна находиться дома 40 дней. К маме с визитами приходят друзья и родственники и приносят маленькие подарки (обычно это золото или драгоценности). При младенце принято сплевывать, дабы отвести всяческие злые силы и несчастья.
- На Бали новорожденному не дают коснуться земли на протяжении первых 3 месяцев после рождения. Таким образом сохраняют связь малыша с миром духов.
- В Болгарии не воркуют над младенцами. Их, наоборот, называют всяческими неприятными словечками, дабы отвести сглаз.
- В Нидерландах поездке в роддом предпочитают домашние роды. После счастливого события родители ставят на подоконник статуэтку аиста — будто тот только что принес в дом чадо.
- В Ирландии сохраняют верхний кусок свадебного пирога, чтобы посыпать крошками голову первенца во время крещения. Это должно принести малышу удачу.
- В моей семье все еще соблюдают самоанские традиции. И одна из них мне совершенно не нравится. Женщина должна отдать первенца на воспитание своей маме, где бы та ни жила. То же должно было случиться и со мной. За мной даже приехала тетя, которая должна была отвезти меня к бабушке на Гавайи. Я так плакала, что вместо меня отправили младшую сестру. В первый раз мы с ней после этого встретились, когда она вышла замуж и приехала познакомиться с нами. © Judy Kanarek / Quora
День рождения
- В Греции дни рождения отмечают весьма скромно, иное дело именины. День святого, в честь которого был назван ребенок, принято праздновать со всей пышностью. Нарекают малышей обычно именами старших родственников. Мальчика — в честь отца папы, а девочку — в честь бабушки с материнской стороны. Имя дается при крещении, а до этого отрока называют просто «ребенок».
- Зато крестины — это большой семейный праздник, на который собираются все родственники. Гостям дарят маленькие бонбоньерки с миндалем — это должно принести удачу. К выбору крестных относятся ответственно, ведь именно они будут помогать ребенку в получении образования и работы, если родители по какой-то причине не смогут этого сделать.
- В Латинской Америке шумно отмечают все дни рождения, но особенный праздник — это кинсеаньера. Его устраивают, когда барышне исполняется 15 лет, и он означает переход во взрослую жизнь. Имениннице дарят розы и другие памятные вещи. Отец приглашает ее на вальс. А по окончании вечера девушка меняет туфли на низком каблуке на лодочки на высоком.
- В Дании, если именинник не смог обзавестись супругом или супругой до 25 лет, это огромная радость для его друзей и родственников. Так как они имеют полное право посыпать его толстым слоем корицы.
- В семье моего мужа существует довольно странная традиция. Для того чтобы у человека все ладилось целый год, на день рождения ему обязательно должны измазать нос маслом. Каждый присутствующий окунает палец в субстанцию и наносит ее на кончик носа именинника. © Sandy Johnson / Quora
Воспитание
- В Финляндии молодые мамы получают от государства целый набор полезных вещей для малыша, включая детские товары и одежду. А саму коробку можно использовать в качестве кроватки. Этой традиции уже больше 80 лет.
- В Италии дети пишут своим родителям письма, в которых рассказывают, как они любят своих мам и пап, и благодарят за что-то. Эти произведения потом зачитывают во время рождественского ужина.
- В Иране родители, вместо того чтобы использовать всякие нежные словечки вроде «солнышко» или «зайчик», называют своих детишек «мама» и «папа».
- В Китае малышей приучают к горшку в самом раннем возрасте. В помощь родителям созданы специальные штанишки с прорезью, чтобы не тратить время на раздевание чада.
Отношения с родственниками
- В Португалии к взрослым членам семьи принято проявлять уважение и их всех поголовно называют докторами вне зависимости от профессии. По закону людей старше 65 лет нельзя принудительно выселить или поднять им арендную плату.
- В Иордане к любимым членам семьи принято обращаться, используя всяческие обидные прозвища. А вот если тебя назвали как-то уважительно, имеет смысл заподозрить что-то неладное.
- Во вьетнамской семье все построено на уважении к старшим. Так, перед тем как приступить к трапезе, следует сначала предложить еду более взрослым членам семьи. Старшим любой предмет передают двумя руками.
- В Грузии на Новый год вместо привычной елки принято покупать чичилаки. Это традиционное украшение, которое делается из ореховой ветки. Палочку обстругивают с одного конца, оставляя тонкие стружки на другом. В результате получается пышная шапка белых кудряшек. Чичилаки ставят на праздничный стол вместе с тарелкой угощений. А после праздников сжигают и развеивают по ветру. Вместе с пеплом дом должны покинуть и все беды.
- В Исландии на Рождество все члены семьи дарят друг другу предметы одежды. В древности существовало поверье, что того, кому не достанется деталь туалета в этот день, утащит гигантский кот.
- Дело было 2 января, и после затяжных праздников я обнаружила, что дома нет кофе. В магазин идти было лень, так что решила одолжить пару ложек у соседей-грузин. Открывают они мне дверь, я делаю шаг, чтобы войти, и вижу искренний испуг на лицах членов семейства. Оказалось, это особенный для грузин день, и от того, кто первый придет к ним в дом, зависит удача в будущем году. Поэтому 2 января обычно приглашают специальных гостей, это большая честь. А наши соседи ждали любимого родственника, который специально ради этого ехал через весь город. Посмеялись, мне принесли кофе, но теперь я всегда звоню, прежде чем заскочить к кому-то в гости.
- Я выросла в индо-малайской семье, и у нас есть много странных традиций, которые даже мои родители не могут объяснить. Например, когда ты закончил с едой, тарелку нужно обязательно сбрызнуть питьевой водой. А еще девочка или молодая девушка во время готовки не должна петь. Иначе она никогда не выйдет замуж. © Sai Premkumar / Quora
- У меня на кухне до сих пор укоризненно стоит пара тарелок, которые я должна вернуть моей тетушке. Очень стыдно, ведь мне не сложно их отнести, тетя живет всего в 10 минутах ходьбы от моего дома. Просто в Тунисе есть обычай: если тебя угостили чем-то вкусным, ты не можешь вернуть посуду обратно, не предложив на ней что-то в ответ. А у меня никак руки не доходят, чтобы что-то испечь. © Boutheïna Ben Sedrine / Quora
Свекрови и невестки
- Драматичные связи между свекровями и невестками в Китае стали основами для сюжетов множества фильмов и сериалов. Взрослые дамы обычно сурово руководят юными женами любимых сыновей. Поэтому свекровь внимательно следит за порядком в доме и расходованием бюджета.
- В Нидерландах развод отнюдь не повод забыть о любимой свекрови. По закону родители супруга остаются вашими родными и после расторжения брака.
- В Казахстане до сих пор существует обычай «ат кою». Невестка не может называть родственников мужа по их именам. Она должна придумать подходящие прозвища и определения, которые показывают ее уважение к новым родственникам. Обращаться к старшим по имени вообще считается грубостью.
Бабушки и дедушки
- В Китае за внуками присматривают бабушки и дедушки. И если китайские родители славятся своей строгостью, то старшее поколение с удовольствием балует детишек, избавляя их от помощи по дому и немилосердно закармливая. Они полагают, что пухлый малыш — это здоровый малыш.
- В Корее бабушки и дедушки не только получают радость от общения с внуками, но и материальную компенсацию за это от родителей. Стоимость этих услуг растет год от года. При этом многие старшие родственники настаивают на строгом соблюдении рабочих часов.
- В Испании, как и почти в любой стране, расположенной в Южной Европе, бабушки проводят больше времени с внуками, нежели их северные соседи. Некоторые родители настолько заняты, что забирают своих детей только на выходные. Поэтому 10 лет назад утомленные бабушки даже планировали устроить забастовку.
- В Финляндии бабушки с внуками иногда видятся только по праздникам и очень скучают. Поэтому здесь придумали такую замечательную должность, как «социальная» бабушка. Пожилые люди, которым не хватает общения с младшим поколением, приходят несколько раз в неделю в детские сады, школы и библиотеки и проводят время с детьми. Удовольствие от встреч получают и те и другие.
- На Филиппинах бабушки и дедушки — это самые уважаемые члены семьи. Неудивительно, что многие дети приветствуют своих старших родственников, опускаясь на колени и прижимая ладони ко лбу.
- В Великобритании, где старшие тоже помогают своим детям, заботясь о внуках, даже обсуждали закон о выделении работающим дедушкам и бабушкам денег на оплачиваемый отпуск по уходу за детьми. Закон пока так и не принят.
А у вас в семье есть какая-то необычная семейная традиция?
Фото на превью MIKHEIL / Wikipedia