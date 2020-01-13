20+ секретов, которыми работники аэропортов не делятся с обычными авиапассажирами

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Для нас всего и забот, чтобы рейс не задержали да багаж не потеряли, а у сотрудников аэропорта работы немало, ведь досмотр и регистрация на рейс только верхушка айсберга. С момента входа в здание аэропорта и до посадки несколько часов путешественники и багаж находятся под неусыпным контролем. Все предполетные процедуры сейчас представляют собой компромисс между безопасностью и скоростью обработки данных пассажиров.

Мы в AdMe.ru — мечтатели и хотим верить, что через пару десятилетий упростятся все формальности и благодаря внедрению новых технологий попасть на борт можно будет прямо с улицы, прогулявшись по коридору от стоянки до самолета.

Безопасность

Тепловизор позволяет определить человека с повышенной температурой непосредственно в движущемся потоке.

С помощью теплового сканера следят за температурой тела, чтобы не допускать больных пассажиров на борт. Особенно тщательно контроль осуществляется во время вспышек гриппа. Прибор определяет температуру тела человека на расстоянии до 10 м с точностью до 0,1 °.

В некоторых аэропортах работают профайлеры — специалисты, которые обращают внимание на жесты, мимику и особенности поведения пассажиров и на основе этого выявляют потенциально опасных.

Сканеры, предназначенные для досмотра граждан, абсолютно безопасны. Больничный рентген-аппарат выдает около 600 микрозивертов, а современные сканеры для досмотра не превышают порог 0,5 микрозиверта.

Кадры видеонаблюдения из зала обрабатывает компьютерная программа, способная оценить психоэмоциональное состояние и преобразовать малейшие движения человека в цветовые индикаторы: много зеленого — пассажир безопасен, больше красного — повод остановить его для проверки.

Пластиковые лотки в зоне досмотра — самые грязные предметы в аэропорту. Ученые выявили в пробах, взятых с них, 10 различных респираторных вирусов, среди которых вирус гриппа А и больше 100 патогенных микроорганизмов.

Для служб безопасности одними из самых подозрительных предметов одежды и поводом для дополнительной проверки могут стать свободные брюки карго с накладными карманами и длинные юбки или платья.

Службу безопасности также точно напряжет упоминание оружия, даже в шутку, подозрительно большое количество наличных денег, а также если вы будете истерить по поводу предстоящего полета, потеть, нервничать.

Пассажира, у которого причудливая прическа либо тщательно заплетенные волосы, вероятнее всего пригласят на дополнительный досмотр, потому что начесанная конструкция на голове может скрывать оружие.

Лучше отвечать на вопросы: «Куда летите?», «Что везете?» и «Цель визита?» — максимально информативно и спокойно.

Если сотрудник, глядя в ваш паспорт и билет, спрашивает: «Куда летите?» — он не издевается. Это часть профайлинга — метод проверки поведения для выявления подозрительных людей. Если вы отреагируете слишком резко или ответите неуверенно, это станет поводом для дополнительного контроля. Если вы не сделали ничего противозаконного, а просто разнервничались из-за всех подозрений и проверок, признайтесь в этом сотруднику. После этого он с большей вероятностью найдет вас менее подозрительным и даже, может быть, успокоит.

Чтобы не привлекать к себе внимания службы безопасности, лучше обойтись без заколок-невидимок для волос. Если их будет слишком много, металлодетектор среагирует, как и на крупные металлические браслеты и ожерелья.

Подозрительных лиц отправляют на спецдосмотр со сканером, который просвечивает буквально насквозь, до внутренних органов. Раньше сканеры выдавали еще и анатомически подробную картинку, но теперь можно не беспокоиться: современные аппараты показывают контролеру только посторонние предметы и прячут не интересные ему рельефы тела.

Если вы попробуете пронести что-то запрещенное, то не сможете забрать предмет обратно. Изъятыми вещами распоряжается служба авиационной безопасности. Часть утилизируют, иногда продают с аукциона.

Чтобы избежать ошибок, сотрудники службы безопасности обычно меняют свои позиции каждые 30 минут. Они не будут подолгу заниматься сканированием, проверкой билетов, так как слишком долгое выполнение одной и той же монотонной операции может привести к тому, что в системе безопасности что-то упустят. Такое переключение позволяет агентам быть в тонусе.

Сотрудники службы безопасности не только используют официальные кодовые слова, но и изобретают свои. Например, они тайно уведомляют друг друга о привлекательных пассажирах, произнося «папа отеля» или конкретное число, или предупреждают друг друга о раздражающих гражданах, используя невинно звучащие термины.

Прямо перед входом в контрольно-пропускной пункт агент службы безопасности аэропорта может пометить ваш посадочный талон специальным знаком, чтобы сообщить другим сотрудникам о том, что вы должны пройти дополнительную проверку.

Оранжевым цветом обозначаются ткань и вода, зеленым — металлические элементы, синим — электронные устройства.

Багаж и ручную кладь проверяют с помощью рентген-установки, которая, кстати, не может справиться с предметами, завернутыми в фольгу. Она блокирует рентгеновские лучи, а потому кажется лишь темным пятном на экране контролера. Вас попросят открыть сумку и показать упакованную вещь.

Животные, работающие в аэропорту, это своего рода собачий спецназ, поскольку там тяжелейшие условия службы: большое скопление людей, постоянный шум и обилие запахов. Такие собаки ищут не только запрещенные вещества, но и крупные пачки денежных купюр и изделия животного происхождения, которые могут оказаться контрабандой.

Собака, которая заподозрит неладное, не будет громко лаять, пугая окружающих. Она использует тонкий язык тела, например может вилять хвостом, чтобы сообщить об угрозе. Таким образом, когда обнаружен подозрительный запах, у кинологов есть время подать сигнал, не вызывая подозрений потенциально опасного путешественника.

В конце досматриваемого рейса собаке необходимо поощрение. Для этого закладывают специальный тренировочный багаж, в котором находится имитатор запаха запрещенного вещества. Когда пес его находит, он получает любимую игрушку. Это необходимо, чтобы у животного не пропадал интерес к работе. Для служб безопасности аэропорта очень важно, чтобы собака постоянно была в тонусе. Для этого по зданию периодически прохаживается человек с имитатором запаха. Если собака учуяла что-то подозрительное, она подает знак кинологу.

Специально для работы в здании аэропорта выводят целые породы. Например, селекционером «Аэрофлота» была выведена собака Сулимова, или в народе «шалайка», — смесь оленегонной собаки и шакала. И у тех и у других чутье лучше, чем у обычных псов, а кроме того, шакалы хорошо переносят жару, а лапландские псы — холод.

Багаж

Пока вы отдыхаете в зале ожидания, багаж носится на огромной скорости на «американских горках» — огромном конвейере, где происходит автоматическая сортировка. В крупных аэропортах длина такого «аттракциона» достигает 3 км.

Во время сканирования багажа службу безопасности напрягут упаковки с кофе: он является классическим способом маскировки запаха нелегальных веществ. Если планируете лететь с предметами необычной формы, например степлером или длинными подсвечниками, они точно покажутся подозрительными во время сканирования.

Каждый раз на багаж крепят наклейку с уникальным штрихкодом. Если вы решили оставить такую на память о предыдущем полете, есть шанс, что багаж потеряется. Одновременно система способна распределить багаж на полсотни самолетов и, отсканировав ближайшую бирку, легко может отправить чемодан не туда. Кстати, терять багаж стали реже. По данным компании SITA, международного IT-провайдера индустрии, которая следит за перевозками багажа, общее число утерянных чемоданов уменьшилось с 46,9 млн в 2007 году до 24,8 млн в 2018 году. И это в то время, когда количество пассажиров самолетов увеличилось практически вдвое.

Если ваш чемодан показался подозрительным и его открывали, на него должны повесить специальную наклейку, в которой будет указано, что ваш багаж подвергся дополнительному досмотру.

Прежде чем попасть в самолет, ваш багаж пройдет сканирование интроскопом. А подозрительные сумки подвергаются 4 дополнительным проверкам, в том числе с помощью компьютерного томографа и дифракционной установки.

Часто, несмотря на наличие современных устройств, ручную кладь досматривают люди. Это связано с тем, что многие вещества трудно отличить друг от друга при сканировании. Например, музыкальные поздравительные открытки на сканерах похожи на бомбы, а мед или большой круг сыра могут выглядеть так же, как и жидкое взрывчатое вещество.

Грузчики в аэропорту поднимают и перекидывают до 125 тыс. сумок в год. По их мнению, наиболее вероятной причиной потери багажа является позднее прибытие в аэропорт. Вас служба безопасности проверит за полчаса, а вот на контроль чемоданов может не хватить времени, и они не попадут в самолет.

Если вам непременно хочется тащить тяжелый багаж или у вас просто нет выбора, оставьте бирку с весом багажа для грузчиков: вам несложно, им приятно.

Больше всего грузчиков в аэропорту раздражают переполненные чемоданы, под завязку набитые вещами. Часто при транспортировке молния расходится и вещи вываливаются, обратно их утрамбовывают уже грузчики. Хуже этого только жидкости в маленьких боковых карманах. Они вытекают, раздавленные, обливая еще и соседний багаж.

У клади с удобными ручками больше шансов остаться целой и невредимой. В идеале ручки должны быть сверху и снизу. Такие сумки грузчики берут первыми и аккуратно перекладывают в багажный отсек. Еще один способ уберечь багаж — не делать его слишком тяжелым. Лучше взять 2 чемодана поменьше, чем 1 тяжелый. Большинство сумок, которые повреждают при погрузке, весят более 20 кг.

Диспетчерская

На диспетчерской вышке есть несколько рабочих мест: управляющего наземным движением на поле и управляющего посадкой и взлетом, отслеживающего промежутки между землей и подходами. У каждого своя зона. Для того чтобы объекты не врезались друг в друга, все должны общаться между собой. За действиями диспетчеров следят старший смены, который контролирует нагрузку и адекватность команд, и руководитель полетов.

Несмотря на наличие специального оборудования, все диспетчеры обучаются и метеорологии. Если машина даст сбой, они выясняют направление и скорость ветра с помощью ветроуказателя. А для того чтобы определить уровень видимости, диспетчеры смотрят на конкретные ориентиры: соседние здания, водонапорные башни, вышки сотовой связи.

Если в диспетчерской ломается радио, сотрудник из башни направляет зеленый луч на кабину, давая понять, что самолет может приземлиться. Если же на взлетно-посадочной полосе есть помехи, сигнал меняют на мигающий красный, и пилот понимает, что посадка небезопасна.

Один борт ведут десятки диспетчеров. Кажется, что в небе очень много места, но это не так: оно словно соты разделено на участки, и на каждом из них есть свои трассы и перекрестки. В воздушном пространстве огромное количество трасс, в зависимости от их длины и количества пересечений все небо разделено на сектора разной длины. К примеру, если самолет летит из Внукова в Калугу, его ведут 7 человек.

Диспетчер должен тренировать голос. В обычной жизни он может говорить тихо и невнятно, но на работе его голос меняется так же, как диктора перед камерой. Это необходимо, чтобы информация, которую диспетчеры передают по радио, была ясна и понятна.

Многоэкспозиционная фотография в Национальном аэропорту Рейгана.

Право выбора языка общения возложено на диспетчера, но если экипаж российской авиакомпании заговорит по-английски, то на том же языке ему ответит и диспетчер. Есть нормы, согласно которым все используют стандартные фразы, однако диспетчеры признаются, что бывают случаи, когда необходимо отступить от правил и употребить бытовые выражения.

Одна из самых опасных ситуаций называется «блинчик»: когда один самолет начинает разбег, а другой принимает решение уйти на 2-й круг. В такой ситуации главное для диспетчера — быстро отреагировать и отвернуть в сторону борт, уходящий на 2-й круг, поскольку его скорость больше.

Каждые 2 часа диспетчер обязан отдыхать. В среднем выходит 20 минут. Для отдыха есть специальная комната с диванами и телевизором. Можно пойти выпить кофе, полежать, поговорить по телефону, погулять, почитать. В здании есть и тренажерный зал, но не рекомендуется пользоваться им во время работы.

Аэропорт будущего

Роботы-гиды аэропорта Инчхон после сканирования посадочного талона сопровождают потерявшегося или опаздывающего путешественника к выходу на посадку.

Недавно презентовали платформу, которая может обнаружить взрывчатку, спрятанную в обуви людей, стоящих в очереди на проверку безопасности. Сканер обуви использует сетку чувствительных электродов для анализа обуви и ее содержимого.

Идет работа над объединением искусственного интеллекта с более чувствительной версией сканеров миллиметровых волн, которые уже используются в аэропортах. Это даст возможность пассажирам проходить сквозь сканеры с полными карманами, а службе безопасности при этом выявлять скрытые угрозы.

Пассажиров избавят от необходимости убирать электронику и жидкости из сумок во время проверок безопасности. Искусственный интеллект сможет анализировать, как выглядит типичный ноутбук, и распознает, был ли он изменен таким образом, чтобы содержать материалы, которые система никогда не видела ни в одном другом ноутбуке ранее.

Разработан экологически чистый вариант традиционного подноса для еды. Основа изготовлена ​​из кофейных зерен, салатник — из прессованного бананового листа, а ложка и вилка — из кокосового дерева, дешевого и легкодоступного материала.

Придумана система под названием MagRay, основанная на технологии сканирования, разработанной для медицинских применений. Это сочетание рентгеновских лучей и ядерного магнитного резонанса, которое используется в МРТ-сканировании. Два метода объединили, чтобы быстро отличить обычные жидкости от опасных.

Роботы смогут принимать багаж пассажиров прямо у входа. Такой робот, разработанный SITA, тестирует, например, аэропорт в Женеве. Устройство позволяет пассажиру самостоятельно отсканировать свои посадочные талоны, положить сумки в грузовой отсек робота и прикрепить на них напечатанные роботом бирки. Роботизированный терминал открылся в аэропорту Сингапура. Пассажирам доступны автоматизированные стойки регистрации и багажные ленты, паспортный контроль с технологиями распознавания лиц.

А каким видите вы аэропорт будущего?