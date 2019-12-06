20+ секретов гостиниц типа «все включено», которые скрывают опытные отельеры

37 7 13 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Отели системы «все включено» уже долгие годы пользуются большой популярностью у отечественных туристов. Однако они таят в себе много секретов, которые могут стать неожиданностью даже для опытных путешественников. С ломящимися от еды столами, живописными и комфортабельными пляжами и различными развлечениями для детей и взрослых все далеко не так просто.

Мы в AdMe.ru стремимся к максимально качественному отдыху. Сегодня расскажем о некоторых особенностях отелей класса All Inclusive, которые помогут вам сделать правильный выбор при подготовке к отпуску.

1. Резные овощи и фрукты — это уловка, связанная с аппетитом

Столы часто украшают резными арбузами, тыквами, огурцами и редисом. Но карвинг — это не только произведение кулинарного искусства, но и способ обмануть отдыхающих. Как признался один из поваров, работающих в отеле, резных фруктов и овощей готовят в 3 раза больше, чем блюд. Все эти красиво оформленные плоды размещают в самом начале стола, чтобы за них обязательно зацепился взгляд. Так гости не замечают, что их глаза «насыщаются» еще до того, как насытится желудок.

2. «Шведский стол» влияет на цены

Отели системы «все включено» не случайно подразделяются на 3 категории: стандартный (Standart Al), средний (Medium Al) и высшего класса (High Al). Кажется, что при наличии такого понятия, как звезды, в подобной системе нет необходимости. На самом деле каждой категории предъявляются детализированные требования, и, изучив их, постояльцы смогут быстрее определиться с выбором. Кроме того, такое разделение позволяет отелям повышать цены, если их «шведский стол» высоко оценят ресторанные критики. Если же заведение не отвечает даже минимальным требованиям, оно может лишиться звания All Inclusive.

3. Многие отели экономят на продуктах

Столы в отелях категории «все включено» ломятся от овощных и фруктовых салатов на любой вкус. Также красиво порезанные фрукты вам могут доставить персонально в номер. Но нередко на кухнях отелей встречаются очень дешевые продукты, списанные с оптовых складов и магазинов. Агентства по безопасности питания регулярно проводят проверки, в результате которых часто обнаруживалось, что некоторые отели закупают исключительно просроченную еду.

4. С импортным алкоголем не все так просто

Как правило, бесплатный алкоголь, который подают на территории отеля системы «все включено», относится к напиткам местного производства. Если вы решите попробовать что-то импортное, имейте в виду, что, даже если вы заплатите за такой напиток, после третьего стакана вам могут долить что-то из местного ассортимента сомнительного качества. Считается, что после определенной стадии клиент потеряет бдительность и не заметит подвоха.

5. Под видом говядины могут подать птицу

Тем, кто любит полакомиться сочной говядиной, стоит принять во внимание тот факт, что она может оказаться «фальшивой». Дело в том, что очень часто на кухнях отелей вместо говядины готовят мясо индейки. Это связано с ее эластичной структурой, позволяющей обжаривать птицу многократно.

6. Морепродукты могут оказаться консервированными

Любителям кальмаров и других популярных морепродуктов нужно знать об одном «ноу-хау», к которому часто прибегают повара в отелях. В подавляющем большинстве случаев они берут консервированные продукты, которые перед подачей на стол обильно вымачиваются в пиве. Таким образом создается иллюзия свежести.

7. Вместо форели могут подать акулу

Это тот случай, когда отличить одну рыбу от другой не сможет даже заправский гурман. Под видом лосося или форели вам могут подать акулу, которая гораздо дешевле и более распространена. Гостиничные повара специально отваривают акулье мясо в соленой воде, таким образом сбивая вкус. Поэтому акулу можно очень профессионально замаскировать под другую рыбу.

8. Вам могут не сообщить о ремонте

Отели обычно не сообщают о том, что у них проводится ремонт, поэтому по прилете путешественники могут столкнуться с неприятным сюрпризом. Чтобы этого избежать, стоит заранее все прояснить, позвонив в гостиницу или связавшись с турагентом.

9. Скидки могут быть связаны с капризами природы

Нередко отели предлагают выгодные скидки в «мертвый сезон», и это может быть вызвано природными катаклизмами. Есть так называемое Тихоокеанское огненное кольцо, включающее в себя страны, наиболее подверженные землетрясениям и извержениям вулканов: Индонезия, Филиппины, Япония и Австралия. Во всех них действуют кризисные центры, передающие министерству туризма информацию о надвигающейся опасности.

10. Поездка на трансферном автобусе может затянуться

Если выбранный вами отель предоставляет бесплатный трансфер в аэропорт и из него, нелишним будет уточнить детали. Дело в том, что иногда шаттл в рамках одного рейса развозит туристов по разным отелям. Таким образом, поездка, на которую было формально отведено полчаса, может занять несколько часов с учетом того, что нужно дождаться всех пассажиров.

11. Детские развлечения могут обойтись недешево

Часто в рекламе отелей указывают разнообразные детские программы и упоминают услуги нянь и аниматоров. Однако о том, что организация досуга для малышей стоит дополнительных денег, часто умалчивается. Особенно дорого будет стоить возможность занять ребенка на целый день. Иногда единственной бесплатной услугой для детей является посещение аквапарка, а шоу-программа оказывается не включенной в стоимость тура.

12. Чаевые — это не просто вежливость

Распространенная привычка оставлять чаевые работникам отеля, будь то носильщик или бармен, появилась не просто так. Дело в том, что труд обслуживающего персонала редко оплачивается должным образом, так что $ 5–10 действительно могут быть существенными. В целом чаевые могут составить до четверти стоимости поездки.

13. Водные развлечения тоже не из дешевых

Красочные аккаунты отелей в соцсетях прямо-таки переполнены фото счастливых туристов, катающихся на лодках, водных лыжах и досках для серфинга. Подобные развлечения часто преподносятся как бесплатные. Но на самом деле все эти водные забавы — дорогое удовольствие, особенно если вам потребуется инструктор. В среднем стоимость 1 часа может варьироваться от $ 50 до $ 200.

14. Купание может оказаться под запретом

Налюбовавшись на прекрасные фото пляжей, размещенных на сайте понравившегося вам отеля, уточите заранее, разрешено ли на них купаться. Возможно, из-за подводных течений вам придется отдыхать на берегу, вместо того чтобы плескаться в море. К тому же Европейское агентство по окружающей среде ежегодно проверяет качество воды в курортных зонах, удостаивая пляжи либо голубым флагом в случае положительной оценки, либо черным. Причем во вторую категорию попадают не только побережья, расположенные рядом с промышленными портами, но и те, где часто и много мусорят туристы. Таким образом, есть смысл поинтересоваться статусом понравившегося вам пляжа.

15. Отдых на пляже может оказаться невыгодным

Многие отели системы «все включено» получают дополнительные деньги за счет аренды шезлонгов, зонтов и прочих пляжных «атрибутов». Сегодня отдых на золотистых песках не из дешевых, и даже за один день может набежать приличная сумма: от $ 20.

16. Знакомство с местной культурой под вопросом

Как бы дружелюбно разные страны ни распахивали свои объятия туристам, может случиться так, что погрузиться в аутентичную среду на отдыхе не удастся. Дело в том, что отели всеми силами стараются удержать гостей на своей территории. Так что нет ничего удивительного в том, что цены на экскурсии и туры оказываются неподъемными для многих постояльцев и им приходится ограничиваться тем времяпровождением, которое может предложить отель.

17. На электричестве в номерах экономят

Заселяясь, есть смысл проверить регулятор мощности холодильника в номере. Дело в том, что продукты часто портятся, потому что во многих отелях регулятор специально убавляется на минимум. Пусть таким образом экономится электричество, но еда и напитки охлаждаются очень плохо.

18. На заправленную кровать лучше не ложиться

Как только вы заселитесь в номер, лучше сразу же снимите покрывало с кровати и переложите его куда-нибудь подальше. Сложно представить, какое количество людей сидело и лежало на нем до вас. Ни в коем случае не ложитесь на застеленную кровать, потому что покрывало просто заправляют поверх чистой постели, а стирают раз в месяц, в некоторых отелях — раз в полгода.

19. Вам могут попасться грязные стаканы

Стаканы и в ресторане отеля, и в номере кажутся чистыми. Но перед вашим заселением их могут просто протереть и поставить на полку. Поэтому рекомендуется тщательно перемывать всю посуду перед использованием.

20. Дезинсекция номеров не спасает от клопов

Даже в самых фешенебельных отелях есть эта проблема: клопы могут появиться после предыдущих гостей, в том числе и оказаться в чьем-то багаже. Это щекотливое обстоятельство замалчивается с целью сохранить репутацию. И если неприятные насекомые уже оккупировали территорию номера, избавиться от них будет очень непросто. Клопы быстро обживаются в мягкой мебели, одеялах и покрывалах. Хотя большинство отелей проводит полную дезинсекцию, это происходит нечасто, так как оставить все номера свободными для подобных процедур означает потерять деньги.

21. Бронируя напрямую, можно остаться без номера

Отели всеми силами борются за прямые заказы, так как в этом случае не нужно платить комиссию. Но иногда проблем со свободными номерами не избежать, например во время внезапного заезда группы туристов, и в этом случае именно прямые заказы страдают в первую очередь. Конечно, тогда будет гораздо проще пожертвовать одним постояльцем и не отказываться от группы.

А у вас случались конфузы во время отпуска, которых можно было бы избежать, зная эти секреты?