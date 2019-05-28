20 секретов гейш, которые помогут любой девушке стать привлекательнее

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Гейши — один из признанных эталонов женственности во всем мире. Они учатся этому искусству с самого детства и на протяжении многих лет. Большинство секретов тщательно скрываются и передаются лишь от наставницы к ученицам. Однако некоторые все же становятся доступными и для более широкой аудитории.

AdMe.ru узнал некоторые тайны гейш, которые помогают им всегда оставаться очаровательными и привлекательными. И теперь делится ими с вами.

Речь

Речь гейши хорошо поставлена и при этом напоминает мурлыканье. Словарный же запас девушек весьма богат. Голос вкрадчивый и бархатный. Правильному ведению разговора гейши обучались годами. Однако некоторые советы помогут достичь заметных результатов за более короткий срок. Запишите свой голос на диктофон. Поэкспериментируйте с интонациями. Речь должна быть плавной.

Избавьтесь от слов-паразитов.

Всегда предварительно продумывайте, что хотите сказать, чтобы было меньше повторов и неуместных пауз.

Руки

Руки гейши всегда на виду, и в то же время они один из основных «рабочих инструментов». А значит, должны быть ухожены. Более того, ими надо уметь правильно пользоваться, как бы странно это ни звучало. Важно всегда оставаться элегантной. Например, когда потребуется что-то передать через стол — прижмите локти к телу, чтобы ничего не сбить.

Ногти должны быть аккуратно подстрижены. Не поленитесь потратить время на ванночки, маски и кремы для рук. Например, совместите эти процедуры с просмотром любимого сериала по вечерам.

Осанка и походка

Знаменитая походка гейши, называемая «плывущей», достигается во многом благодаря специфической обуви — босоножки на высокой деревянной платформе. И хотя семенящая походка нравилась не всем, некоторые вещи все же стоит взять на заметку. Голову держите прямо и смотрите перед собой, а не под ноги.

Спите на твердом, чтобы спина привыкала и оставалась здоровой.

Гейши также носили широкий пояс, который помогал держать правильную осанку.

Не торопитесь. По крайней мере хотя бы тогда, когда входите в комнату. Помните, что одна из главных черт гейш — элегантность.

Не опирайтесь на стены и перила и старайтесь стоять ровно на обеих ногах.

Знания и осведомленность

Один из «секретов» гейши, почему им удавалось быстро и легко найти контакт с человеком, был в том, что они заранее узнавали информацию о госте. Сегодня сделать это, пожалуй, даже еще проще: порасспрашивайте заранее о том, с кем предстоит встреча, посмотрите его странички в социальных сетях. Зная о человеке хоть что-то, вы сможете использовать это для налаживания отношений и создания собственного положительного имиджа.

Язык тела

Гейши превосходно владели языком тела, ведь им порой можно сказать не только больше, чем словами, но и настроить своего собеседника на определенный лад. Старайтесь всегда быть расслабленной. Для этого используйте диафрагму, вдыхая через нос. Потом посчитайте до 5 и медленно выдохните. Так вы сможете помочь успокоиться и расслабиться и собеседнику.

Все движения должны быть плавными и аккуратными, но уверенными и точными. Если у вас длинные рукава, то иногда и как бы невзначай можете подтягивать их или вытягивать руки, демонстрируя свое запястье. Эта часть тела считается весьма привлекательной для противоположного пола.

Не скрещивайте ноги. Во-первых, это закрытая поза. А во-вторых, гейши избегали этого, чтобы впоследствии не возникало проблем со здоровьем.

Глаза должны быть полуопущены, чтобы получился таинственный и манящий взгляд. При этом здороваться с человеком лучше с улыбкой и приветливо смотря на него.

Чтобы сделать свой взгляд особенно пронзительным и глубоким, можно выполнять следующее упражнение. Каждое утро вращайте глазами, закрыв веки. А если делать это еще не встав с кровати, то данное упражнение еще и немного взбодрит вас. Современные фотомодели используют подобную технику перед съемками.

Это упражнение поможет быстро расслабиться и сконцентрироваться. Закройте глаза и опустите голову вниз из положения прямо. Затем медленно поднимайте ее, при этом глубоко вдыхая. Откройте глаза. Когда вновь поднимите голову, задержите дыхание на несколько секунд. Затем расслабьтесь и выдохните. Надавите средним и безымянным пальцами на точки над серединой бровей на 1–2 минуты.

Секреты ухода за собой

Чтобы кожа, волосы и ногти оставались здоровыми, несмотря на большое количество косметики, наносимой ежедневно, гейши тщательно ухаживали за телом с помощью натуральных средств. При принятии ванны в воду добавьте пару ложек перебродившего яблочного сока. Он поможет коже оставаться молодой и здоровой.

Чтобы волосы блестели, гейши готовили отвар из листьев гибискуса и раз в неделю мыли им голову.

Когда волосы уставали, девушки использовали другой чай — зеленый. Заваривали его обычным способом и ополаскивали им голову. Благодаря большому количеству витаминов этот напиток помогал «проснуться» организму не только изнутри, но и снаружи.

Зеленым чаем также можно протирать лицо утром и вечером для сохранения молодости и избавления от проблем с кожей.

А какие секреты японских красавиц знаете вы?