20+ секретных подробностей о съемках старейшего интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?», которое идет на ТВ уже 45 лет

Есть такие телевизионные передачи, на которых выросло уже не одно поколение и которые стали чем-то большим, чем просто шоу. К числу таких программ можно с уверенностью отнести интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», которое вышло на экраны еще в прошлом веке, но не теряет актуальности и по сей день.