20+ секретных подробностей о съемках старейшего интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?», которое идет на ТВ уже 45 лет
Есть такие телевизионные передачи, на которых выросло уже не одно поколение и которые стали чем-то большим, чем просто шоу. К числу таких программ можно с уверенностью отнести интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», которое вышло на экраны еще в прошлом веке, но не теряет актуальности и по сей день.
Мы в AdMe.ru решили досконально изучить всю подноготную этой передачи и разгадать секрет ее невероятного успеха у телезрителей.
- Телеигра была создана театральным режиссером Владимиром Ворошиловым и его супругой — редактором Наталией Стеценко. Днем рождения игры считается 4 сентября 1975 года. Именно тогда программа впервые вышла в эфир под названием «Семейная викторина „Что? Где? Когда?“»
- Правда, в те времена никаких знатоков не было. В съемках приняли участие 2 семьи из Москвы: семья Ивановых и семья Кузнецовых, которые должны были отвечать на различные вопросы. Игра состояла из 2 раундов, которые снимались дома у каждой из семей. У шоу даже не было ведущего, а сюжеты соединялись на монтаже при помощи фотографий из семейных альбомов.
- Через год у телеигры появился ведущий. Сегодня мало кто помнит об этом, но им был не Владимир Ворошилов, а Александр Масляков. Правда, провел он совсем немного игр. Тогда участниками были студенты разных факультетов МГУ, а игра шла по другим правилам. У ребят не было минуты на размышления: игрок, на которого указала стрелка волчка, должен был мгновенно дать ответ. Кроме того, в те времена не было команд: каждый играл сам за себя.
- Тогда же в шоу появился знаменитый волчок с всадником внутри, который запускается перед каждым раундом. На самом деле этот волчок — немного усовершенствованная детская игрушка, которая так понравилась Владимиру Ворошилову, что он решил задействовать ее в игре: «Как-то я зашел в „Дом игрушки“, чтобы купить что-нибудь в подарок моему приятелю трех лет от роду. Увидел волчок с прыгающей лошадкой и купил сразу два, второй — себе. Играл, не выходя из дома, дней десять», — вспоминал Владимир Яковлевич.
- В 1977 году передача стала похожа на ту, которую мы знаем: впервые стали использовать письма телезрителей, а игроки могли взять «минуту обсуждения». Кроме того, именно в этом году у «Что? Где? Когда?» появился символ игры — живой филин по кличке Фомка. Однажды он даже присутствовал в зале во время игры — на съемках вел себя смирно, но не позволял подойти к себе никому, кроме дрессировщика. Потом Фомка стал очень востребованным и снимался в нескольких фильмах.
- Имя ведущего телепередачи долгое время оставалось загадкой для зрителей. Ворошилов создал невероятный для телевидения прецедент: публика полюбила не образ ведущего, а его голос. За Владимиром Яковлевичем закрепилось прозвище Инкогнито из «Останкино». Все узнали, кто именно скрывается за таинственным ведущим, только в 1980 году, когда эфир закончился словами: «Вел передачу Владимир Ворошилов».
- Многие думали, что Владимир Ворошилов не появляется в кадре, чтобы добавить таинственности, и восхищались тонким режиссерским ходом. Но на самом деле Ворошилову просто нельзя было появляться на экране с 1968 года.
- В те времена Владимир вел программу «Аукцион», в которой он убеждал покупателей в необходимости приобретать различные товары. Якобы однажды в студию пришел министр рыбной промышленности и лично закатал в одну из банок с рыбными консервами роскошное янтарное ожерелье, пообещав, что скоро эта баночка поступит в продажу. Передачу увидело высокое начальство и потребовало «прекратить это безобразие». Вскоре «Аукцион» был закрыт, а Ворошилов изгнан из кадра.
- Владимир Яковлевич вел «Что? Где? Когда?» более 20 лет, а после его смерти в 2001 году кресло ведущего занял его пасынок — Борис Крюк. Редакция долго скрывала имя нового ведущего, причем не только от зрителей, но и от знатоков. Его голос искажали с помощью компьютера, а на съемки специально приезжал двоюродный брат Ворошилова, чтобы знатоки думали, что именно он ведет программу.
- Однажды телезритель из Самары с помощью особой программы снял компьютерную обработку голоса и понял, что программу ведет Борис Крюк, которого многие знали как ведущего шоу «Любовь с первого взгляда». После этого редакция была вынуждена раскрыть тайну. Но даже сейчас знатоки все равно обращаются к Крюку только «господин ведущий».
- Сегодня неизменным местом проведения игр является Охотничий домик в Нескучном саду. Это старинное здание было построено еще в XVIII веке. Его нашел сам Ворошилов и лично следил за реставрацией. Правда, игра переехала туда только в 1990 году, а до этого «Что? Где? Когда?» снимали в баре «Останкино» и в особняке на улице Герцена (ныне Большая Никитская).
- Надо сказать, что съемки в Охотничьем домике — задача не из легких. Во-первых, надо постоянно таскать туда увесистую аппаратуру из «Останкино». Во-вторых, в помещении очень тесно. Операторам приходится вставать на колени, протискиваться между гостей и при этом стараться не попадать в кадр соседней камеры.
- Отдельного внимания заслуживает «Музыкальная пауза». На протяжении многих лет «Что? Где? Когда?» была одной из немногих программ на телевидении, где можно было увидеть клипы известных зарубежных и отечественных исполнителей. Интересно, что именно из-за музыкальных пауз часто возникали конфликты с начальством. Например, по причине легкомысленного содержания была вырезана песня Аллы Пугачевой «Белая панама», потом запретили показывать Лайму Вайкуле и Валерия Леонтьева. А чтобы не вырезали западные клипы, редакторы подписывали их выступления традиционным клише «Ансамбль из ГДР».
- До осени 1991 года знатоки играли не на деньги. В качестве награды использовались ценные книги. Однако с 2001 года деньги в игре получают только телезрители, а сами знатоки борются за Хрустальную и Бриллиантовую сову.
- Самыми титулованными игроками считаются Александр Друзь, у которого 6 Хрустальных сов, Максим Поташев и Федор Двинятин — у них по 4 совы.
- Многолетний редактор передачи Наталия Стеценко признается, что один из самых сложных моментов — это работа над вопросами. Сейчас они приходят в основном по интернету и их объем увеличился в разы. Сначала все вопросы поступают редакторам-разборщикам, которые отбирают самые интересные.
- У каждого такого сотрудника есть «Памятка разборщику», где указаны критерии вопросов. Дальше письмо идет старшему редактору, и уже потом самые лучшие попадают Борису Крюку, который вместе с редактором «докручивает» вопрос. Но и это еще не все — все финальные вопросы обсуждаются на совещании редакторов и проходят жесткий фактчекинг. Иногда работа с вопросом может идти месяцами.
- Главный совет, который дают начинающим игрокам, но который всегда забывают, звучит так: не надо держать в себе мысль, которая пришла в голову. Важно сразу же озвучивать свои идеи, даже если кажется, что они глупые или неверные. Ваше дело — предложить версию, а дело капитана — прислушаться или нет. Кстати, иногда редакторы могут обратить внимание капитана на то, что он не прислушивается к ответам того или иного игрока.
- В «Что? Где? Когда?» есть свой строгий дресс-код. Раньше девушкам запрещали появляться в кадре даже в одежде с короткими рукавами. Но как-то раз одна из участниц пришла на игру в таком открытом платье, что постоянный оператор шоу Александр Фукс не смог отправить ее переодеваться — уж очень хорошо она выглядела. С тех пор вечерние платья стали традицией.
- На знатоках-мужчинах должны быть надеты смокинги. Раньше, когда эта деталь гардероба была довольно редкой, игроки могли взять смокинги прямо в клубе. Специально для этого было закуплено несколько разных размеров.
- Сейчас существует одно жесткое правило: все участники передачи должны быть одеты только в черное. Это обусловлено особенностью зала. Так как помещение очень маленькое, а стены обтянуты черным бархатом, необходимо, чтобы свет концентрировался только на игроках, сидящих за столом. Важно, чтобы никто из присутствующих «не пестрил» и практически сливался с фоном.
- Еще одно важное требование — идеальный маникюр. Причем как у женщин, так и у мужчин. Очень часто операторы снимают крупным планом руки, и важно, чтобы все было идеально. Кроме того, женщинам не рекомендуется красить ногти слишком ярким лаком — это отвлекает.
- За несколько дней перед игрой у знатоков проходит тренировка с редактором. Иногда он даже может немного повлиять на их поведение — похвалить или посоветовать что-то, в общем, настроить на нужный лад. Конечно, во время такой репетиции вопросы задаются совсем другие, но в целом это такая же полноценная игра, со счетом. Главная цель — понять, в какой форме находится команда.
- А непосредственно перед съемками проводится саундчек для музыкальной паузы, выставляется техника и происходит пробный прогон, конечно, не с игроками, а с сотрудниками. Важно проверить свет, звук, картинку. И только потом начинают подтягиваться гости — обычно сами съемки начинаются в 10 вечера.
- У игроков есть свой сленг. Самое неприятное слово — «неберучка», то есть вопрос, который нельзя взять из-за его сложности. У редакторов есть понятие «многоходовка» — то есть вопрос, для ответа на который игрокам необходимо сделать несколько шагов. Ну и, конечно, часто используются сокращения: ВВ (внимание, вопрос), МП (музыкальная пауза). Все эти маркеры придумывал сам Ворошилов.
- После окончания эфира начинается работа в соцсетях — выходят интервью со знатоками, запускаются трансляции и так далее. А вот раньше была традиция — после окончания съемок все участники собирались вместе на фуршет, чтобы отметить конец игры. Сейчас празднуют только финальную игру, когда под Новый год приезжают телезрители. Для них это прекрасная возможность пообщаться со знатоками в неформальной обстановке.
- Сегодня «Что? Где? Когда?» продолжает с успехом идти на телевидении. Правда, сейчас это уже не просто игра, а настоящее движение со множеством поклонников во всем мире. Клубы действуют в Италии, Болгарии, США, Австралии, Турции. Многие знакомятся на почве любви к передаче и, по словам редактора программы, даже создают семьи. Однако в этом случае супругов стараются не ставить в одну команду, так как меняется их поведение, и это может навредить игре.
- Еще одна новая тенденция в клубе — появление большого числа успешных знатоков-женщин. Раньше «Что? Где? Когда?» был все-таки больше ориентирован на игроков-мужчин, а сейчас женщины уверенно занимают лидирующие позиции. Возможно, свою роль здесь играет тот факт, что девушки, как правило, более эмоциональны и им проще пойти на контакт с ведущим и открыться зрителям.
А вам нравится эта передача? Кто ваш любимый игрок за всю историю?
Фото на превью chto_gde_kogda / instagram