20+ везунчиков, которых природа одарила яркой особенностью и дала почувствовать себя уникальным

В последние годы мы все чаще слышим слово «бодипозитив», и зачастую оно употребляется лишь тогда, когда мы хотим поговорить о весе того или иного человека. Однако это слишком узкая трактовка термина. На самом деле основная идея бодипозитива заключается в принятии себя и окружающих такими, какие они есть, независимо от физических способностей, размера, пола, расы или внешнего вида. Да, мы все разные, у каждого из нас есть свои особенности, но именно они делают нас уникальными.

Нам в AdMe.ru близка такая позиция, и мы искренне считаем, что каждый человек прекрасен по-своему, и чем больше изюминок в его внешности, тем лучше.

«10 лет назад у меня неожиданно появилась эта родинка над правой губой. Вечером ее не было, а утром я проснулась уже с мушкой»

«Наконец-то я приняла свои веснушки и больше их не закрашиваю»

«У моего одноклассника всего лишь 3 линии на ладони»

«— Моему бывшему парню не нравились мои веснушки.

— Поэтому он и бывший»

Кто сказал, что седые волосы — это проблема?

«3,5 года назад я перестал красить волосы»

Как будто на вас смотрят два разных человека

«Моя гетерохромия здесь очень заметна»

«Весной на моем лице развилось витилиго, поэтому волосы стали частично белыми. Решил отрастить бороду, и с каждым днем ​​мне становится все комфортнее!»

«Я чувствую себя ходячим произведением искусства»

«Пост благодарности за витилиго. Мне потребовалось 28 лет, чтобы понять, что я благословлен»

Так выглядит рука человека с альбинизмом по сравнению с рукой обычного человека

«Раньше мне было жалко девушек с такими большими носами, как у меня. Теперь я нахожу их великолепными»

«На моем носу не держатся ни одни очки. Я не шучу»

«Мне потребовалось много времени, чтобы принять орлиный нос, характерный для моей семьи»

«В Финляндии про такой взгляд мы говорим „глаза оленя“»

Вот она — счастливая обладательница действительно больших голубых глаз

«У моего сына рыжие волосы и карие глаза. Он наполовину итальянец, наполовину ирландец»

«Только что преодолела странное беспокойство по поводу ношения любых цветов, в которых, как я думала, я выгляжу „слишком оранжевой“»

Теперь понятно, как выглядит солнечный человек

«Вы когда-нибудь видели рыжую девушку с такими же глазами?»