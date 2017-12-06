20 самых странных и дорогих продуктов в мире

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В мире есть множество продуктов питания, которые стоят не просто дорого, а баснословно. Вся эта гастрономическая роскошь придумана специально для тех, кто уже не знает, куда девать свои капиталы. AdMe.ru подготовил список продуктов и блюд, за которые богатейшие люди мира готовы отдавать неприлично большие деньги.

20. Хлеб Roquefort and Almond Sourdough — $ 25 за буханку

Шеф-повар Пол Холливуд создал самое дорогое в мире хлебобулочное изделие. И хотя он посвятил целую книгу хлебу, рецепт этого Пол держит в строгом секрете. Известно лишь, что для создания Roquefort and Almond Sourdough используется высококлассная мука, произведенная в графстве Уилтшир. Ну и из названия хлеба нам ясно, что в его составе присутствуют сыр рокфор и миндальная закваска.

19. Орех макадамия — $ 150 за 1 кг

Самый дорогой в мире орех родом из Австралии. Его выращивают и в других странах с тропическим климатом, но количество ежегодно собираемого урожая весьма скромное. Отсюда высокая цена. Кроме того, состав макадамии — это настоящий коктейль из ценных витаминов и микроэлементов. Эти орехи важны не только для пищевой, но и для косметической промышленности.

18. «Платиновый клубный сэндвич фон Эссен» — $ 197 за штуку

Самый дорогой бутерброд придумали в Канаде. Шеф-повар Джеймс Паркинсон создает свое произведение кулинарного искусства весом 450 г из лучшего мяса курицы, отборной говядины, перепелиных яиц и щедро посыпает все это стружкой из белого трюфеля. Известны лишь общие сведения о знаменитом сэндвиче, точной рецептуры повар не раскрывает.

17. Стейк Ribeye Wagyu — $ 250 за штуку

«Вагю» — это японская мраморная говядина, самое дорогое мясо в мире. Рибай — это самый мясистый край на ребре животного. Отсюда и цена за стейк, средний вес которого составляет 350 г.

16. Попкорн от «Берко» — $ 250 за большое ведерко

Компания, занимающаяся производством попкорна, выпускает продукт под названием Billion Dollar Popcorn. Таким дорогим его делает особая добавка — съедобное золото. И даже солью его посыпают не простой, а морской, добытой близ датского острова Лесе. Попробовать самый дорогой попкорн в мире можно, выложив и более скромную сумму, — на сайте производителя принимаются заказы от $ 5. Правда, это стоимость одного ядрышка.

15. Водка Diva -$ 400–1 000 за бутылку

Горячительный напиток производится шотландской компанией Blackwood Distillers. Самая дорогая водка в мире проходит 3 степени очистки: льдом, березовым углем и песком измельченных алмазов. Кстати, редкие коллекционные экземпляры водки Diva могут стоить гораздо дороже. Дело в том, что в каждой бутылке спрятаны драгоценные камни, от их стоимости и зависит конечная цена продукта.

14. Картофель La Bonnotte — $ 500–700 за 1 кг

Французский сорт очень прихотлив: его сложно вырастить, нужны особые условия для хранения. Зато он имеет приятный ореховый привкус и лимонный аромат. Сорт вывели еще в 1930-х, но первые десятилетия он спросом не пользовался. Ажиотаж вокруг редкого картофеля возник в 1995 году, тогда за 1 кг продукта впервые была установлена рекордная цена — $ 475, и с тех пор она все время увеличивается.

13. Пиво Vieille Bon Secours — $ 1 000 за бутылку

Правда, бутылка эта нестандартного объема. В нее вмещается 3 галлона, или 12,35 л напитка. 8%-ное пиво варят в Бельгии и выдерживают до 10 лет. Наибольшей популярностью напиток пользуется в Британии. Во многих лондонских барах есть хотя бы один из 3 сортов этого эля — светлый, темный или янтарный.

12. Пирожное «Золотой феникс» — $ 1 000 за штуку

Такой десерт появился на свет благодаря фантазии сотрудников британского книжного издательства Bloomsbury. В одном из торговых центров Дубая они открыли кафе-бутик, в котором подают диковинный кекс, приготовленный из чистого золота.

11. Омлет с лобстером и черной икрой — $ 1 000 за порцию

При отеле Le Parker Meridien, что на Манхэттене, работает ресторан Norma’s. В нем и подают самый дорогой омлет в мире. В одну порцию входят 6 яиц, мясо лобстера и щедрые 300 г черной икры. Для тех, кто не готов к таким большим тратам, в меню предусмотрена уменьшенная версия блюда за $ 100.

10. Шампанское Perrier Jouet Belle Epoque Blanc de Blanc 2007 — $ 1 200 за бутылку

Игристые вина, выпускаемые шампанским домом Perrier Jouet, одни из самых изысканных в мире. Belle Epoque Blanc de Blanc изготавливают из ягод, выращенных на специальном маленьком винограднике в местечке Cotes des Blancs. Каждую бутылку ограниченной партии 2007 года расписывали вручную в стиле ар-нуво.

9. Кофе Luwak — $ 2 000 за 1 кг

Самый дорогой сорт кофе в мире получают не самым аппетитным способом. Спелые кофейные плоды поедает зверек мусанг. Переварить их он не в силах, поэтому зерна выходят обратно, пройдя при этом важный процесс обработки желудочным соком. Так они приобретают неповторимый вкус. Считается, что зверек выбирает только самые сочные плоды, а это удваивает ценность произведенного таким образом кофе.

8. Гигантский хот-дог — $ 2 300 за штуку

В нью-йоркском ресторане 230 Fifth еще совсем недавно можно было отведать гигантский хот-дог длиной более 30 см. Батон для него готовили из отборной муки, а колбаску — из мраморной говядины. Еще один интересный ингредиент — капуста, смешанная с икрой и тушеная в шампанском. Чтобы полакомиться изысканным фастфудом, заказ нужно было сделать за 2 суток. Печальная статистика заставила руководство отказаться от этого блюда: за полгода существования в меню хот-дог заказали лишь 4 раза.

7. Синие пельмени — $ 2 400 за порцию

В другом ресторане Нью-Йорка, Golden Gates, меню содержит самые дорогие пельмени. На их приготовление шеф-повара заведения вдохновили его частые гости — эмигранты из России. Блюдо готовят из нежной телятины, свинины и лосося. Необычный цвет пельменям придает железа глубоководной рыбы-факела. Неестественный оттенок не мешает им оставаться вкусными и съедобными. Цена за порцию из 8 равиоли — $ 2 400, а за двойную — $ 4 400.

6. Черный арбуз — $ 6 100 за штуку

Редкий сорт Densuke был выведен на японском острове Хоккайдо. За один сезон можно собрать очень мало плодов, отсюда и высокая стоимость. Средний вес такого арбуза составляет 5–7 кг.

5. Пицца Louis XIII — $ 12 000

Отличный бонус для тех, кто готов выложить кругленькую сумму за трапезу: пиццу Louis XIII нужно заказывать на дом, и ее не просто доставят, а пришлют повара, который на глазах у клиента приготовит сей кулинарный шедевр. Правда, это возможно только на территории Италии. Как и положено, в самой дорогой в мире пицце отборные ингредиенты: элитные сыры, 3 вида икры, дорогие омары и креветки, редкая розовая соль. Основу для пиццы готовят заранее, тесто выдерживают 72 часа, прежде чем выпекать. В процессе приготовления пиццу несколько раз поливают коньяком Louis XIII Remy Martin, отсюда и название.

4. Королевская дыня — $ 12 000 за штуку

Элитный сорт Yubari King — это гибрид двух мускатных дынь: Earl’s Favourite и Spicy. Полученный продукт вышел очень сочным и сладким. Вес у созревшего плода скромный — от 0,6 до 1,5 кг. Необходимые условия для самой дорогой дыни в мире создаются в теплицах. Один из главных секретов вкуса данного фрукта — почвы, обогащенные вулканическим пеплом.

3. Белый трюфель — $ 89 000 за штуку

Цены на самый дорогой в мире гриб зависят от многих факторов. Если брать деликатес на вес, то за 1 кг белого трюфеля продавец попросит примерно $ 32 000. На ежегодном Всемирном аукционе белого трюфеля в Италии в 2017 году было разыграно 10 лотов с редким грибом. Самый дорогой из них был продан за € 75 000 евро. Общая сумма, вырученная с продажи трюфелей на мероприятии, составила € 370 000, то есть примерно $ 440 000.

2. Чай «Да Хун Пао» — $ 700 000 за 1 кг

Самый редкий и дорогой чай можно купить только на аукционе. Ежегодно урожай «Да Хун Пао» не превышает 500 г. Его выращивают в единственном месте на планете — в китайской провинции Фуцзянь, недалеко от монастыря Тяньсинь. Считается, что кустам этого чая более 350 лет. Одна чашка «Да Хун Пао» обойдется ценителям чайных традиций примерно в $ 244.

1. Фруктово-бриллиантовый торт — $ 1,7 млн

На Рождество 2005 года в Токио, в универмаге «Такашимая» был продан самый дорогой в истории торт. Это произведение кондитерского искусства 6 месяцев разрабатывалось и еще месяц готовилось. Для украшения торта его автор, японский шеф-повар, использовал 223 бриллианта. Остальные ингредиенты остались засекреченными.