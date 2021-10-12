Пользователи интернета проголосовали за самых красивых мужчин планеты. Их выбор нас местами озадачил

В социальной сети Reddit недавно провели опрос, кого из знаменитостей пользователи считают самыми привлекательными. В ответах люди не ограничивались никакими рамками: выбирали личностей разного пола, возраста и даже персонажей фильмов. Сегодня предлагаем узнать, какие мужчины попали в этот список.