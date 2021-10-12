Пользователи интернета проголосовали за самых красивых мужчин планеты. Их выбор нас местами озадачил
В социальной сети Reddit недавно провели опрос, кого из знаменитостей пользователи считают самыми привлекательными. В ответах люди не ограничивались никакими рамками: выбирали личностей разного пола, возраста и даже персонажей фильмов. Сегодня предлагаем узнать, какие мужчины попали в этот список.
Мы в AdMe.ru получили эстетическое удовольствие, просматривая топ-20 самых красивых мужчин по мнению пользователей интернета. Насладитесь и вы.
20. Дженсен Эклс
19. Том Харди
18. Пирс Броснан
17. Джейсон Момоа
16. Крис Эванс
15. Райан Рейнольдс
14. Харрисон Форд
13. Киану Ривз
12. Хью Джекман
11. Себастиан Стэн
10. Мэтт Бомер в сериале «Белый воротничок»
9. Джон Хэмм
8. Крис Хемсворт
7. Юэн Макгрегор
6. Марлон Брандо в молодости
5. Дэнни Де Вито
4. Пол Радд
3. Идрис Эльба
2. Вигго Мортенсен в роли Арагорна
1. Генри Кавилл
А кого из знаменитых мужчин вы считаете самым привлекательным?
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