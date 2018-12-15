20 самых красивых женщин прошлого века. Некоторых боготворили даже члены царских семей

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«Красота в глазах смотрящего» — так гласит известная поговорка. Хотя только в нынешнее время нашим глазам нужно постараться, чтобы найти настоящую красоту среди множества лиц. А вот внешность девушек прошлого была действительно ничем не испорчена. Можете не сомневаться: это и есть подлинная красота.

Мы в AdMe.ru обожаем естественную красоту. Поэтому делимся с вами фотоподборкой девушек, которые не знали ни о ботоксе, ни о пластической хирургии и уж тем более о патчах для кожи вокруг глаз.

1. Айони Брайт

Актриса Бродвейского театра, исполненная неземной красоты.

2. Лина Кавальери

Популярная итальянская оперная певица. Фотографии ее прекрасной фигуры были везде, начиная с упаковки мыла и заканчивая открытками.

3. Клео де Мерод

Французская танцовщица, которая в 1896 году выиграла титул «Царица красоты» в первом конкурсе «Самая красивая девушка».

4. Мод Адамс

Актриса Бродвейского театра, она стала известной после постановки «Питера Пена», в которой сыграла главную роль.

5. Каролина Отеро

Французскую танцовщицу и певицу также называли Прекрасной Отеро. Ее поклонниками были многие члены королевских семей со всего света, например Николай II.

6. Мод Фили

Актриса театра, а также немых и звуковых фильмов.

7. Рита Мартин

Сторонница равноправия и фотограф. Жаль, что ее саму не фотографировали постоянно, настолько она красива.

8. Великая княгиня Ольга

Старшая дочь последнего российского царя Николая II.

9. Лили Элси

Английская актриса и певица эдвардианской эпохи.

10. Девушка с острова Лусон

Шедевр может получиться и без Nikon или Urban Decay. Этот снимок — отличное доказательство.

11. Джин Элвин

Известная комедийная актриса эдвардианской эпохи.

12. Анна Павлова

Российская прима-балерина Императорского балета.

13. Мэри Пикфорд

Любимица Америки и «девушка с кудряшками» — канадская актриса немого кино. Мало кто знает, но ее настоящее имя — Глэдис Луиза Смит.

14. Валли «Валли» Кнаст

Актриса немого кино и мюзиклов. Корнями восходит к старому английскому роду.

15. Габриэль Рей

Одна из самых фотографируемых девушек в мире. Глядя на снимки, понимаешь, почему ее снимали так часто.

16. Анна Мэй Вонг

Первая китайская актриса, которая покорила Голливуд.

17. Мария Эдинбургская

Последняя королева Румынии. Ее очень любили не только в своей стране, но и по всему миру.

18. Дорис Стокер

Англичанка, родившаяся в Индии. Выступала в мюзик-холлах и работала актрисой в 1900-х гг.

19. Агнес Эйрс

Звезда немых фильмов.

20. Цыганка с мандолиной

Эсмеральда XX века.

Пышные волосы, естественные черты лица, легкий румянец, изящные телодвижения и выразительный образ — каждая из этих девушек по-своему уникальна и красива. Надеемся, что стремление гордиться собой настоящей и не внимать веяниям моды останется с нами надолго.