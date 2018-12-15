20 самых красивых женщин прошлого века. Некоторых боготворили даже члены царских семей
«Красота в глазах смотрящего» — так гласит известная поговорка. Хотя только в нынешнее время нашим глазам нужно постараться, чтобы найти настоящую красоту среди множества лиц. А вот внешность девушек прошлого была действительно ничем не испорчена. Можете не сомневаться: это и есть подлинная красота.
Мы в AdMe.ru обожаем естественную красоту. Поэтому делимся с вами фотоподборкой девушек, которые не знали ни о ботоксе, ни о пластической хирургии и уж тем более о патчах для кожи вокруг глаз.
1. Айони Брайт
Актриса Бродвейского театра, исполненная неземной красоты.
2. Лина Кавальери
Популярная итальянская оперная певица. Фотографии ее прекрасной фигуры были везде, начиная с упаковки мыла и заканчивая открытками.
3. Клео де Мерод
Французская танцовщица, которая в 1896 году выиграла титул «Царица красоты» в первом конкурсе «Самая красивая девушка».
4. Мод Адамс
Актриса Бродвейского театра, она стала известной после постановки «Питера Пена», в которой сыграла главную роль.
5. Каролина Отеро
Французскую танцовщицу и певицу также называли Прекрасной Отеро. Ее поклонниками были многие члены королевских семей со всего света, например Николай II.
6. Мод Фили
Актриса театра, а также немых и звуковых фильмов.
7. Рита Мартин
Сторонница равноправия и фотограф. Жаль, что ее саму не фотографировали постоянно, настолько она красива.
8. Великая княгиня Ольга
Старшая дочь последнего российского царя Николая II.
9. Лили Элси
Английская актриса и певица эдвардианской эпохи.
10. Девушка с острова Лусон
Шедевр может получиться и без Nikon или Urban Decay. Этот снимок — отличное доказательство.
11. Джин Элвин
Известная комедийная актриса эдвардианской эпохи.
12. Анна Павлова
Российская прима-балерина Императорского балета.
13. Мэри Пикфорд
Любимица Америки и «девушка с кудряшками» — канадская актриса немого кино. Мало кто знает, но ее настоящее имя — Глэдис Луиза Смит.
14. Валли «Валли» Кнаст
Актриса немого кино и мюзиклов. Корнями восходит к старому английскому роду.
15. Габриэль Рей
Одна из самых фотографируемых девушек в мире. Глядя на снимки, понимаешь, почему ее снимали так часто.
16. Анна Мэй Вонг
Первая китайская актриса, которая покорила Голливуд.
17. Мария Эдинбургская
Последняя королева Румынии. Ее очень любили не только в своей стране, но и по всему миру.
18. Дорис Стокер
Англичанка, родившаяся в Индии. Выступала в мюзик-холлах и работала актрисой в 1900-х гг.
19. Агнес Эйрс
Звезда немых фильмов.
20. Цыганка с мандолиной
Эсмеральда XX века.
Пышные волосы, естественные черты лица, легкий румянец, изящные телодвижения и выразительный образ — каждая из этих девушек по-своему уникальна и красива. Надеемся, что стремление гордиться собой настоящей и не внимать веяниям моды останется с нами надолго.
Какая из этих 20 девушек понравилась вам больше всего? Оставляйте свои комментарии и делитесь с нами примерами прелестных девушек!
Фото на превью Francisco Van Camp / Wikimedia Commons, Portland Center Stage