20+ слов, значение которых вы не знаете, даже если у вас была пятерка по русскому языку

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Курой с гречей и шавермой уже никого не удивить: многим давно известны эти территориальные варианты слов в Санкт-Петербурге. А как вы отреагируете, если вам предложат сходить на дно, угостят сморщом в чифаньке и пожелают на прощание: «Давай ладом»? После такого невольно согласишься, что русский язык действительно велик.

Когда мы в AdMe.ru услышали от жителей разных областей России непривычные слуху регионализмы, решили собрать их в маленький разговорник. Надеемся, одни слова заставят вас улыбнуться, другие удивят, а некоторые, возможно, когда-нибудь пригодятся.

Брянская область

В лексике жителей Брянской области можно встретить немало региональных обозначений продуктов, напитков и блюд. Бурак, к примеру, это свекла, а барабуля — лук. Догадаетесь, какой суп с этими ингредиентами здесь называют сморщом? Конечно борщ. Не менее гордо звучит и самогон — гардеман. Чузом в Брянске зовут мужчину, а валетом — деревенского жителя. Ну, и напоследок загадочное обозначение поезда в этом регионе — скрыготник.

Самарская область

Когда-то давно на берегу Волги был пустырь, на нем собирались мужчины и распивали пиво. Позже территорию облагородили и возвели знаковую пивную «На дне». Теперь «дно» — место паломничества футбольных фанатов и гостей города. Еще один уникальный объект с необычным названием — «Шанхай». Лет 40 назад это был самый большой жилой дом в городе, так это название за зданием на улице Молодогвардейской и закрепилось. Еще самарцы называют крестную — кокой, а огороженную сеткой спортивную площадку — калдой.

Приморский край

Если на улице зусман (холод), жители Владивостока пригласят вас посидеть в чифаньке (кафе китайской кухни). Если в разговоре речь зашла о чайках, а вы не можете срастить («понять» на дальневосточном жаргоне), о ком толкует собеседник, знайте: он имеет в виду любителя получить что-то бесплатно, не прилагая усилий. Словом «уматный» в Приморском крае обозначают что-то смешное. Очкурами называют окраины города.

Ижевская область

А вот от ижевчан часто можно услышать регионализмы в ласковом значении. Под словом «полюбать» здесь подразумевают поцеловать или обнять, чеберистый — красивый, мака — милый, а каганькой нежно называют ребенка. Если в Ижевске вы услышите «давай ладом», это значит, что вам пожелали ни пуха ни пера. Что примечательно, в столице Удмуртии используют союз «зачем» в значении вопросительного «почему»: «Зачем-то вы такой серьезный?»

Кировская область

В Кировской области нередко можно услышать жалобы родителей, что ребенок веньгал (выпрашивал) очередную игрушку, ссопел (быстро съел) свой завтрак, а теперь пазгАет (носится) под ногами взрослых. Баским на Вятской земле назовут кого-то красивого, а посикушкой — молодую ветреную девушку. Ну, а коли попадете под немилость вятичей, обзовут они вас ногтем, то есть «редиской», плохим человеком. Заметим, что ругательство это вполне безобидное и употребляется в основном каганьками, если выражаться языком ижевчан.

Красноярский край

«Тоси-боси», «тырым-пырым» и «чо к чему» — сорные слова, которыми красноярцы заполняют паузы в речи. Лентой здесь называют занятие в университете. На вопрос, с чем проведена аналогия, преподаватели и студенты пожимают плечами: так уж повелось. А вот в применении слова «маечка» (целлофановый пакет с ручками) метонимия прослеживается более явно: он правда напоминает майку без рукавов. В таком пакете красноярцы приносят домой булку хлеба (не буханку). Ну, и если, будучи в Красноярске, вы развеселитесь по какой-то причине, можете назвать шутку козой, вас поймут.

Нижегородская область

Характерное нижегородское словечко «чай» употребляется в 2 значениях: «наверное» и «наверняка». Что именно подразумевает собеседник, используя эту частицу, подскажет лишь контекст. Обращение к женщине здесь звучит просто: моя. Если нижегородец говорит, что он что-то устроил или даже уделал, это значит, что починил. А когда сетует, что та или иная вещь не убирается в его квартире, речь идет о предмете обихода, который там не помещается. Поэтому фраза «принесли стол, а он не убирается» для столицы Поволжья вполне обыденна.

Пермский край

Если за окном дождь, пермяки скажут: «дожжает», образовав глагол по аналогии с английским to rain. Замешкавшись, вы рискуете услышать «хватит мОхать», то есть медлить. А не расслышав что-то, готовьтесь быть прозванным глухой Пепой (тугоухим). Все это ничто по сравнению с Дунькой с Бахаревки — так говорят здесь об экзальтированной девушке. Звучное «всяко» заменяет в городе на Каме союз «конечно». Ну, и на десерт — посикунчики, пирожки с мясом. Продвинутым совет в произношении названия города: делайте звук «р» мягким, этим вы порадуете любого перьмяка.

Псковская область

Лексика псковичей отдает дань расположению области вблизи от Беларуси и стран Прибалтии. Поэтому торбой здесь зовут мешок, а пеуном — петуха (влияние белорусского языка). Также устоявшаяся в слове буква «ч» неожиданно для приезжих здесь меняется на «ц», и детская скороговорка может прозвучать так: «В цетверг цетвертого цисла, в цетыре с цетвертью цаса». Журавиной в Пскове называют клюкву (скорее всего, оттого, что эту ягоду любят журавли), а пьяницей — голубику. Диянки по-псковски — варежки.

Ярославская область

За обедом в Ярославле вам предложат разбавить чай расхолодкой — это кипяченая вода, предназначенная для остужения напитка. А вот тот, кто за столом смеется впокатуху (безудержно хохочет), может и загавриться (поперхнуться). Главное, за этой трапезой ничего не замуслявить (испачкать грязными руками). Просьба отдаться в Ярославле означает отойти с дороги. А согласие ярославцы выражают чудным междометием «дык-да».

Интересно, есть ли в вашей местности колоритные слова, которые незнакомы иногородним? А возможно, путешествуя по России, вы сами встречали регионализмы, которые вызвали недоумение? Признайтесь, смеялись над каким-нибудь из них впокатуху? В общем, поделитесь, чо к чему в вашем городе.