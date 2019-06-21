20 российских звезд, которые поработали над внешностью и стали выглядеть моложе

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Говорят, мы не властны над временем и не можем вернуть себе молодость. Это действительно так, хотя некоторые селебрити умудряются доказывать обратное и восхищать своих поклонников подтянутой фигурой и свежестью лица.

AdMe.ru перелистал старые фото российских звезд и решил показать вам тех, кто сейчас выглядит намного моложе, чем в начале своей карьеры. Некоторые из этих знаменитостей будто едят молодильные яблоки.

Марина Максимова (Макsим)

Анита Цой

Наталья Рудина (Натали)

Максим Виторган

Светлана Камынина

Лера Кудрявцева

Ксения Бородина

Тина Канделаки

Александр Стриженов

Роза Сябитова

Рената Литвинова

Анна Михалкова

Оксана Фандера

Любовь Успенская

Сергей Светлаков

Анфиса Чехова

Ольга Бузова

Наталья Бочкарева

Анастасия Стоцкая

Дарья Мороз