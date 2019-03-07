20+ российских и голливудских знаменитостей, которые оказались одногодками
Глядя на фотографии звезд, мы можем и не догадываться, что некоторые из них — ровесники. Вот, например, для нас стало удивлением, что Джаред Лето на 2 года старше Сергея Безрукова, а Хлои Кардашьян и Катя Шпица — одногодки.
AdMe.ru сравнил внешность российских и голливудских знаменитостей и обнаружил, насколько по-разному могут выглядеть женщины и мужчины, родившиеся в один год. И, кстати, востребованная голливудская пластика в большинстве случаев проигрывает естественной красоте.
Мария Ильюхина (15 лет) и Милли Бобби Браун (14 лет)
Егор Крид и Чарли Хитон — 24 года
Аглая Тарасова и Таисса Фармига — 24 года
Сергей Романович и Эзра Миллер — 26 лет
Дарья Мельникова и Кейт Аптон — 26 лет
Виктор Хориняк и Томас Сэнгстер — 28 лет
Полина Гагарина (31 год) и Леди Гага (32 года)
Ольга Бузова (32 года) и Тройэн Беллисарио (33 года)
Катерина Шпица (33 года) и Хлои Кардашьян (34 года)
Артур Смольянинов и Крис Хемсворт — 35 лет
Равшана Куркова и Ким Кардашьян — 38 лет
Ани Лорак и Гвендолин Кристи — 40 лет
Сергей Бурунов (41 год) и Иэн Сомерхолдер (40 лет)
Николай Басков и Райан Рейнольдс — 42 года
Ева Польна и Шарлиз Терон — 42 года
Яна Троянова и Кейт Бекинсейл — 45 лет
Эвелина Бледанс и Дженнифер Лопес — 49 лет
Валерия и Джиллиан Андерсон — 50 лет
Филипп Киркоров и Джейсон Стейтем — 51 год
Михаил Ефремов и Брэд Питт —55 лет
Григорий Лепс и Том Круз — 56 лет
Лариса Удовиченко и Крис Дженнер — 63 года
Бонус: Оказывается, Сергей Безруков на два года младше Джареда Лето. Российскому актеру 45 лет, американскому рок-музыканту — 47.
Как вы считаете, чья разница во внешности этих знаменитостей-одногодок наиболее заметна? Нам кажется, что это Сергей Бурунов и Иэн Сомерхолдер. А вам?