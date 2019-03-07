20+ российских и голливудских знаменитостей, которые оказались одногодками

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Глядя на фотографии звезд, мы можем и не догадываться, что некоторые из них — ровесники. Вот, например, для нас стало удивлением, что Джаред Лето на 2 года старше Сергея Безрукова, а Хлои Кардашьян и Катя Шпица — одногодки.

AdMe.ru сравнил внешность российских и голливудских знаменитостей и обнаружил, насколько по-разному могут выглядеть женщины и мужчины, родившиеся в один год. И, кстати, востребованная голливудская пластика в большинстве случаев проигрывает естественной красоте.

Мария Ильюхина (15 лет) и Милли Бобби Браун (14 лет)

Егор Крид и Чарли Хитон — 24 года

Аглая Тарасова и Таисса Фармига — 24 года

Сергей Романович и Эзра Миллер — 26 лет

Дарья Мельникова и Кейт Аптон — 26 лет

Виктор Хориняк и Томас Сэнгстер — 28 лет

Полина Гагарина (31 год) и Леди Гага (32 года)

Ольга Бузова (32 года) и Тройэн Беллисарио (33 года)

Катерина Шпица (33 года) и Хлои Кардашьян (34 года)

Артур Смольянинов и Крис Хемсворт — 35 лет

Равшана Куркова и Ким Кардашьян — 38 лет

Ани Лорак и Гвендолин Кристи — 40 лет

Сергей Бурунов (41 год) и Иэн Сомерхолдер (40 лет)

Николай Басков и Райан Рейнольдс — 42 года

Ева Польна и Шарлиз Терон — 42 года

Яна Троянова и Кейт Бекинсейл — 45 лет

Эвелина Бледанс и Дженнифер Лопес — 49 лет

Валерия и Джиллиан Андерсон — 50 лет

Филипп Киркоров и Джейсон Стейтем — 51 год

Михаил Ефремов и Брэд Питт —55 лет

Григорий Лепс и Том Круз — 56 лет

Лариса Удовиченко и Крис Дженнер — 63 года

Бонус: Оказывается, Сергей Безруков на два года младше Джареда Лето. Российскому актеру 45 лет, американскому рок-музыканту — 47.

Как вы считаете, чья разница во внешности этих знаменитостей-одногодок наиболее заметна? Нам кажется, что это Сергей Бурунов и Иэн Сомерхолдер. А вам?