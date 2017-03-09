20 редких исторических фотографий, которые никогда не попадут на страницы учебников
Многим история запомнилась как неинтересный школьный предмет с огромным количеством дат и скучной теорией.
AdMe.ru решил исправить эту ситуацию и собрал 20 редких исторических кадров, которые расскажут больше, чем слова.
Младший Джон Ф. Кеннеди в президентском вертолете, 1963
Фредди Меркьюри с мамой, 1947
Гитлер получает подарок на 50 лет. Человек в костюме — Фердинанд Порше, 1939
Билл Мюррей и Дэн Эйкройд во время перерыва между съемками фильма «Охотники за привидениями», 1984
Шон Коннери расписывается на кокосе для ямайского ребенка во время съемок фильма «Доктор Ноу», 1962
«Эй, мама, угадай, что!» Первый гей-парад в Филадельфии, июнь 1972
Королева Елизавета II, июнь 1940
Девушки-снайперы советской 3-й ударной армии, 1-й Белорусский фронт, уничтожившие 775 фашистов
Элвис Пресли и Джонни Кэш в Мемфисе, 1957
Башни-близнецы (Нью-Йорк) утром, за год до окончания строительства, 1972
Малкольм Икс и Мухаммед Али. Нью-Йорк, 1963
Советские авиаконструкторы А. Н. Туполев и С. В. Ильюшин
Генри Форд, Томас Эдисон, Уоррен Г. Хардинг (29-й президент США) и Гарви Самуэл Файрстоун (основатель Firestone Tire and Rubber Co.) отдыхают вместе
Шотландские солдаты, 1916
Японские военные бани во время русско-японской войны, 1904
Полуголый агент ФБР приносит $ 1 млн угонщикам самолета в 1972 году. В дальнейшем преступник скрывался от властей более 40 лет
Магазин обуви, 1900
Гражданская война в Республике Биафра. Нигерия, 1968
Нагасаки до и после взрыва атомной бомбы, 1945
Голубь сел на плечо Фиделя Кастро во время выступления, 8 января 1959
Фото на превью wikimedia
По материалам climatologiageografica, keptelenseg