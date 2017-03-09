20 редких исторических фотографий, которые никогда не попадут на страницы учебников

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Многим история запомнилась как неинтересный школьный предмет с огромным количеством дат и скучной теорией. AdMe.ru решил исправить эту ситуацию и собрал 20 редких исторических кадров, которые расскажут больше, чем слова.

Младший Джон Ф. Кеннеди в президентском вертолете, 1963

Фредди Меркьюри с мамой, 1947

Гитлер получает подарок на 50 лет. Человек в костюме — Фердинанд Порше, 1939

Билл Мюррей и Дэн Эйкройд во время перерыва между съемками фильма «Охотники за привидениями», 1984

Шон Коннери расписывается на кокосе для ямайского ребенка во время съемок фильма «Доктор Ноу», 1962

«Эй, мама, угадай, что!» Первый гей-парад в Филадельфии, июнь 1972

Королева Елизавета II, июнь 1940

Девушки-снайперы советской 3-й ударной армии, 1-й Белорусский фронт, уничтожившие 775 фашистов

Элвис Пресли и Джонни Кэш в Мемфисе, 1957

Башни-близнецы (Нью-Йорк) утром, за год до окончания строительства, 1972

Малкольм Икс и Мухаммед Али. Нью-Йорк, 1963

Советские авиаконструкторы А. Н. Туполев и С. В. Ильюшин

© Абрамочкин Юрий

Генри Форд, Томас Эдисон, Уоррен Г. Хардинг (29-й президент США) и Гарви Самуэл Файрстоун (основатель Firestone Tire and Rubber Co.) отдыхают вместе

Шотландские солдаты, 1916

Японские военные бани во время русско-японской войны, 1904

Полуголый агент ФБР приносит $ 1 млн угонщикам самолета в 1972 году. В дальнейшем преступник скрывался от властей более 40 лет

© James Kerlin

Магазин обуви, 1900

Гражданская война в Республике Биафра. Нигерия, 1968

Нагасаки до и после взрыва атомной бомбы, 1945

Голубь сел на плечо Фиделя Кастро во время выступления, 8 января 1959