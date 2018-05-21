20+ редких исторических фото, которые в полной мере отражают дух времени

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Среди фотографий прошлого есть такие, от которых сложно оторваться, за которыми скрывается судьба, чья-то жизнь или значимое событие. Такие снимки хранят воспоминания и рассказывают историю, которая, возможно, началась задолго до нашего рождения.

AdMe.ru собрал самые интересные и редкие кадры, на которых запечатлен дух целой эпохи.

Мегаэмоциональная реклама новой обучающей игры в 1991 году

1966 год. Скульптор Клас Олденбург несет гигантский тюбик пасты по улицам Лондона

Именно так выглядела самая дерзкая модная одежда в 1950 году

1980 год, Чубакка катается на скейте

Лайонел Уолтер Ротшильд часто тратил деньги необычными способами. Однажды он явился на прием в Букингемский дворец в карете, запряженной зебрами

Еще он разъезжал по Лондону на галапагосской черепахе. Кстати, после этого все захотели себе такую же черепаху

1909 год. Лев Толстой рассказывает сказку своим внукам

Студия озвучки BBC, 1927 год. Именно здесь появился знаменитый звук гонга

1890 год, английский фотограф дикой природы стоит на плечах своего ассистента, чтобы сфотографировать птичье гнездо

Так в 1937 году сушили волосы

А так их выпрямляли

Огромная поваленная секвойя, 1892 год. Трудно сказать, что больше поражает: размер дерева, размер пилы или выдержка лесорубов

Китайскую невесту сопровождают на свадьбу в 1911 году. На ее голове надета корзина, чтобы никто до свадьбы не видел ее лица

1922 год, Белый Волк — вождь племени коренных американцев, которого признали самым старым человеком в мире на то время — 137 лет

Восточногерманский солдат, рискуя жизнью, помогает мальчику пересечь Берлинскую стену, чтобы тот воссоединился с семьей. 1961 год

Женский элитный вспомогательный военный корпус (WAAC). 15 мая 1942 года

Билл Гейтс, арестованный в 1977 году за превышение скорости на своем Porsche

Съемки фильма «Челюсти» в 1975 году

И сам Стивен Спилберг в пасти той же акулы

Человек, ищущий книгу в огромной библиотеке Цинциннати. Здание было разрушено в 1955 году

Майкл Джексон в образе Чарли Чаплина, 1970 год. На этом фото ему всего 12 лет

Тот же Майкл Джексон, но годом позже. 1971 год

Дилан МакДермотт и Джулия Робертс, 1989 год

Съемки фильма «Охотники за привидениями», 1984 год

Самая большая в мире лошадь, Бруклин Суприм, высотой 198 см и весом 1 451 кг

1959 год, итальянские дети перебираются через реку по пути в школу

Президент Линкольн без бороды, 1857 год

Аппарат, который в рекламе 1913 года обещал увеличить рост на 5–10 см

А это устройство с двумя зеркалами и щеткой помогало мыть спину в 1947 году

Старшеклассники используют самодельные санскопы, чтобы увидеть солнечное затмение в 1963 году

Человек работает на вершине 10-метровой копии Эмпайр-стейт-билдинг. Эта крупнейшая в мире диорама была представлена в 1939 году

Сэмюэл Л. Джексон в старшей школе

Милла Йовович, 1992 год