20+ редких снимков со свадеб звезд, которые видели разве что родственники да фотографы

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Одни люди закатывают пышные свадебные торжества с сотнями гостей, другие обмениваются клятвами в кругу близких людей. Так или иначе, этот день остается в нашей памяти как один из наиболее трогательных и волнующих.

Мы в AdMe.ru захотели посмотреть, как прошли свадебные церемонии известных пар: от старого Голливуда и до наших дней.

Фрэнк Синатра и Ава Гарднер, 1951

Для него это был второй брак, для нее — третий.

Ингрид Бергман с первым супругом, дантистом Петтером Линдстремом, 1937

Прожили вместе 13 лет.

Мэрилин Монро выходила замуж 3 раза

За моряка Джима Догерти (1942), бейсболиста Джо Ди Маджо (1954) и драматурга Артура Миллера (1956).

А у Элизабет Тейлор было целых 8 попыток найти свою вторую половину

Слева — с первым мужем, наследником империи Hilton Ники Хилтоном (1950), справа — с третьим мужем, продюсером Майклом Тоддом (1957).

Слева — с четвертым мужем, исполнителем Эдди Фишером (1959), справа — с пятым мужем, актером Ричардом Бертоном (1964).

Брижит Бардо в день свадьбы с режиссером Роже Вадимом, 1952

Развелись после 5 лет брака.

Одри Хепберн с первым мужем, актером Мелом Феррером, 1954

Брак продлился 14 лет.

Сьюзан Сарандон (тогда еще Томалин) в день свадьбы с актером Крисом Сарандоном, 1967

Единственный официальный брак актрисы продлился 12 лет.

Джуди Денч выходит замуж за актера Майкла Уильямса, 1971

Они прожили в браке 30 лет, вплоть до 2001 года, когда Майкла не стало.

Роми Шнайдер и сценарист Даниэль Бьязини, 1975

Брак продлился 6 лет.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, 1986

Состояли в официальном браке 35 лет.

Брюс Уиллис и Деми Мур, 1987

Прожили вместе 13 лет.

Кеннет Брана и Эмма Томпсон, 1989

Расстались спустя 6 лет.

Уитни Хьюстон и Бобби Браун, 1992

Прожили вместе 15 лет.

Отец Мишель Пфайффер ведет ее к алтарю, 1993

Актриса вышла замуж за сценариста Дэвида Э. Келли.



Кейт Уинслет с первым мужем Джимом Триплтоном, 1998

Расстались после 3 лет брака.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, 2000

Счастливы в браке по сей день.

Риз Уизерспун и Джим Тот, 2011

В 2021 году отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы.

Софи Тернер и Джо Джонас, 2019

И для Джо, и для Софи брак стал первым.