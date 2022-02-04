20+ редких снимков со свадеб звезд, которые видели разве что родственники да фотографы
Одни люди закатывают пышные свадебные торжества с сотнями гостей, другие обмениваются клятвами в кругу близких людей. Так или иначе, этот день остается в нашей памяти как один из наиболее трогательных и волнующих.
Мы в AdMe.ru захотели посмотреть, как прошли свадебные церемонии известных пар: от старого Голливуда и до наших дней.
Фрэнк Синатра и Ава Гарднер, 1951
Ингрид Бергман с первым супругом, дантистом Петтером Линдстремом, 1937
Прожили вместе 13 лет.
Мэрилин Монро выходила замуж 3 раза
За моряка Джима Догерти (1942), бейсболиста Джо Ди Маджо (1954) и драматурга Артура Миллера (1956).
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Слева — с первым мужем, наследником империи Hilton Ники Хилтоном (1950), справа — с третьим мужем, продюсером Майклом Тоддом (1957).
Слева — с четвертым мужем, исполнителем Эдди Фишером (1959), справа — с пятым мужем, актером Ричардом Бертоном (1964).
Брижит Бардо в день свадьбы с режиссером Роже Вадимом, 1952
Развелись после 5 лет брака.
Одри Хепберн с первым мужем, актером Мелом Феррером, 1954
Брак продлился 14 лет.
Сьюзан Сарандон (тогда еще Томалин) в день свадьбы с актером Крисом Сарандоном, 1967
Единственный официальный брак актрисы продлился 12 лет.
Джуди Денч выходит замуж за актера Майкла Уильямса, 1971
Они прожили в браке 30 лет, вплоть до 2001 года, когда Майкла не стало.
Роми Шнайдер и сценарист Даниэль Бьязини, 1975
Брак продлился 6 лет.
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, 1986
Состояли в официальном браке 35 лет.
Брюс Уиллис и Деми Мур, 1987
Прожили вместе 13 лет.
Кеннет Брана и Эмма Томпсон, 1989
Расстались спустя 6 лет.
Уитни Хьюстон и Бобби Браун, 1992
Прожили вместе 15 лет.
Отец Мишель Пфайффер ведет ее к алтарю, 1993
Актриса вышла замуж за сценариста Дэвида Э. Келли.
Кейт Уинслет с первым мужем Джимом Триплтоном, 1998
Расстались после 3 лет брака.
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, 2000
Счастливы в браке по сей день.
Риз Уизерспун и Джим Тот, 2011
В 2021 году отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы.
Софи Тернер и Джо Джонас, 2019
Какая из церемоний привлекла ваше внимание больше всего? И какой вам представляется свадьба мечты?