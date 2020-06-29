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20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя

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У большинства людей есть пара нестандартных мелочей, к которым абсолютно равнодушны другие, но нас они прямо-таки доводят до белого каления. Именно такими мелочами и поделились в сети герои наших сегодняшних откровений.

Коллектив AdMe.ru не стесняясь поддакивал, увидев большинство из этих фотографий, и хочет, чтобы вы проделали то же самое.

«Мои домочадцы не снимают обертку полностью и одной и той же ложкой лезут в арахисовое масло и варенье. Ненавижу это»

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© RedditSteadyGoing / Reddit

«Терпеть не могу, когда мешок для мусора совсем немного не налезает на мусорное ведро и поэтому просто соскальзывает в него»

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© Trizocbs / Reddit

Прямо дрожь по телу, когда представляешь

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© mort1 / pikabu

Зачем производители делают наклейки, которые потом невозможно отодрать?

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© zzzrecruit / Reddit

«Вот как мои родители режут сыр»

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© xShizzleDrizzle / Reddit

За собой следить всегда сложнее, чем за окружающими

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© Skatik / Pikabu

«Я работаю в кинотеатре и вынужден убирать за такими вот „восхитительными людьми“. И да, коробки наполовину заполнены мокрыми хлопьями и молоком»

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© maebyline / Reddit

Без комментариев

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© H3110_everybody / Reddit

Особенно острая для студентов проблема

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© weirdosun / Pikabu

«Мне показалось, что я идеально снял упаковку, не задев йогурт, но на самом деле я не снял пластиковую пленку...»

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© aleahkyn / Reddit

«Вот как моя жена и сын едят торт»

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© ItsArkayian / Reddit

Не подсказывайте им идеи!

Пошли с девушкой в кино. Начало сеанса в 20:00, фильм же начался в 20:25. И знаете почему? Потому что реклама. Сначала реклама фильмов, а потом пошла реклама майонеза, одежды и прочего. Ну вот объясните, зачем я плачу за фильм, а получаю полчаса рекламы? Скоро ее будут впихивать в телефоны: «Вы хотите ответить на сообщение? Сначала просмотрите 15-минутный ролик про прокладки». © dima2704 / Pikabu

«Нам нужен был лимонный сок, но досталось это»

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© IdiotFigs / Reddit

Не все «аналитики» одинаково полезны

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© Подслушано / Ideer.ru

«Осы сделали гнездо на моем флаконе средства от ос»

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© kabdelgaber / Reddit

«Мама отдала мой стол, не предупредив меня»

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© Irrational-Charisma / Reddit

Иногда свое мнение лучше оставить при себе

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© oliveshadow / Depositphotos

Я девушка, 22 года. Примерно год назад у меня начали появляться седые волосы. Красить волосы пока жутко не хочу, мне комфортно так. Но, знаете, ужасно раздражает, как много людей, замечая это, чуть ли не орут: «Ого, да у тебя волосы седые!» Блин, вы думаете, что я не в курсе?! © «Подслушано» / Ideer.ru

«Купил вчера большую пачку фисташек, пришел домой, а любимая оставила мне только то, с чем не стала заморачиваться. Все они без трещинок!»

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© elves666 / Pikabu

Если кот уже достал вас своим лазаньем по растениям, то вот идеальное средство против пушистого проказника

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя
© PolyakKurwa / Pikabu

Откуда вообще такая тяга к переписи взялась?

20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя

А что раздражает вас до зубовного скрежета?

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