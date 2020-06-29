20+ раздражающих мелочей, из-за которых даже буддийский монах вышел бы из себя

У большинства людей есть пара нестандартных мелочей, к которым абсолютно равнодушны другие, но нас они прямо-таки доводят до белого каления. Именно такими мелочами и поделились в сети герои наших сегодняшних откровений.

Коллектив AdMe.ru не стесняясь поддакивал, увидев большинство из этих фотографий, и хочет, чтобы вы проделали то же самое.

«Мои домочадцы не снимают обертку полностью и одной и той же ложкой лезут в арахисовое масло и варенье. Ненавижу это»

«Терпеть не могу, когда мешок для мусора совсем немного не налезает на мусорное ведро и поэтому просто соскальзывает в него»

Прямо дрожь по телу, когда представляешь

Зачем производители делают наклейки, которые потом невозможно отодрать?

«Вот как мои родители режут сыр»

За собой следить всегда сложнее, чем за окружающими

«Я работаю в кинотеатре и вынужден убирать за такими вот „восхитительными людьми“. И да, коробки наполовину заполнены мокрыми хлопьями и молоком»

Без комментариев

Особенно острая для студентов проблема

«Мне показалось, что я идеально снял упаковку, не задев йогурт, но на самом деле я не снял пластиковую пленку...»

«Вот как моя жена и сын едят торт»

Не подсказывайте им идеи!

Пошли с девушкой в кино. Начало сеанса в 20:00, фильм же начался в 20:25. И знаете почему? Потому что реклама. Сначала реклама фильмов, а потом пошла реклама майонеза, одежды и прочего. Ну вот объясните, зачем я плачу за фильм, а получаю полчаса рекламы? Скоро ее будут впихивать в телефоны: «Вы хотите ответить на сообщение? Сначала просмотрите 15-минутный ролик про прокладки». © dima2704 / Pikabu

«Нам нужен был лимонный сок, но досталось это»

Не все «аналитики» одинаково полезны

«Осы сделали гнездо на моем флаконе средства от ос»

«Мама отдала мой стол, не предупредив меня»

Иногда свое мнение лучше оставить при себе

Я девушка, 22 года. Примерно год назад у меня начали появляться седые волосы. Красить волосы пока жутко не хочу, мне комфортно так. Но, знаете, ужасно раздражает, как много людей, замечая это, чуть ли не орут: «Ого, да у тебя волосы седые!» Блин, вы думаете, что я не в курсе?! © «Подслушано» / Ideer.ru

«Купил вчера большую пачку фисташек, пришел домой, а любимая оставила мне только то, с чем не стала заморачиваться. Все они без трещинок!»

Если кот уже достал вас своим лазаньем по растениям, то вот идеальное средство против пушистого проказника

Откуда вообще такая тяга к переписи взялась?