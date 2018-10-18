20+ раз, когда из тыквы на Хеллоуин сделали настоящий шедевр, и кажется, без магии тут не обошлось

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Хеллоуин — одно из самых ярких событий октября для тех, кто хочет пощекотать себе нервы. Он берет начало от кельтского праздника Самайн, который знаменовал окончание (смерть) осени и начало зимы. Считалось, что в ночь на 1 ноября грань между нашим миром и миром духов становилась очень тонкой, отчего люди могли видеть призраков и нечисть. Для нас же этот вечер — отличный способ подурачиться, побыть кем-то другим и просто окунуться в волшебную и зловещую атмосферу последней ночи октября.

Мы в AdMe.ru любим этот праздник, ведь это отличный способ проявить свою креативность в выборе костюма и декорировании дома. Поэтому мы нашли потрясающие работы резьбы по тыкве для вашего вдохновения.

1. Теперь и у нас есть свой Джек

2. Воу, выглядит как настоящий!

3. Тыквенный робот

4. «Работа моей тети для конкурса. Она выиграла!»

5. А вот и бумажный вариант

6. «После 5 лет попыток моя жена наконец-то выиграла конкурс!»

«Не кормить растение».

7. Капитан Джек Воробей

8. Недовольный миньон

9. Победитель офисного конкурса резьбы по тыкве

10. Оригинальная идея из мультика «Хитрый койот Вилли»

11. Зародыш

12. Диорама зловещего дома

13. Оно уже близко

14. Арахнофобам посвящается

15. Инсталляция по сюжету сериала «Очень странные дела»

16. Парень принес с фестиваля тыкву, заявив, что она похожа на пингвина. Родственники над ним посмеялись... а потом он ее покрасил

17. «Моя сестра долго вырезала это — и получилось круто!»

18. Вариант для декора двора

19. «Я все правильно сделал?»

«Глаз, глаз, нос, рот».

20. Ночью очень эффектно смотрится

21. Тыквы можно и раскрашивать

22. Один из нынешних наших страхов

«Wi-Fi не работает».

23. Хеллоуин на Гавайях

24. Бешеный викинг!

25. Еще один ужас для нынешнего поколения

«Цены на жилье».

А вы собираетесь праздновать Хеллоуин? Если да, то делитесь своими идеями в комментариях.