20 рассказов культовых писателей, чтение которых займет не больше 15 минут (Список для самых занятых и ленивых)
В среднем человек проводит за чтением 16 минут в день. С годами количество минут увеличивается, и неудивительно: пока мы строим карьеру и воспитываем детей, выкроить даже полчаса, чтобы уединиться с книжкой, — задача со звездочкой, а вот на пенсии для подобных занятий появляется куда больше возможностей. Впрочем, для некоторых произведений можно найти окошко даже в самом забитом графике, ведь они занимают всего несколько страниц.
Мы в AdMe.ru отобрали для вас рассказы культовых авторов, чтение которых займет не больше 15 минут. Можно даже устроить себе челлендж и читать по одному в день. Для самых занятых или просто ленивых лучше не придумаешь.
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«Они сделаны из мяса», Терри Биссон. Очень короткий рассказ, состоящий сплошь из диалога, остроумного и даже уморительного. Почитайте и улыбнитесь. Критичный взгляд на себя со стороны никогда не помешает. © crazy_squirrel / LiveLib
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«Желтые обои», Шарлотта Перкинс Гилман. Автор умело играет со своим читателем, заставляя вслед за главной героиней сходить вместе с ней с ума, закапывая себя в сомнения все глубже и глубже. Поражает, как она искусно воссоздает и передает полную картинку, обнажая перед тобой эмоции героини. Ты чувствуешь это и понимаешь всю безысходность ситуации. © Follow_the_white_rabbit / LiveLib
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«Весна в Фиальте», Владимир Набоков. Рассказ нанес на мою душу тонкий слой печали, тоски и горечи, но оно того стоило. Все повествование пропитано этими чувствами. Я уверена: такая любовь, как описана в рассказе, существует. Она странная, она дикая и явно выпадает из общепринятых рамок. Судьба — большая шутница. И ее юмор часто оказывается жесток. © ODIORA / LiveLib
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«Лотерея», Ширли Джексон. Короткий рассказ об очень важном: как общество легко и непринужденно может сделать из любого из нас козла отпущения и забить камнями. Концовка великолепная. Напряжение постепенно нарастает от начала до конца рассказа, атмосфера в нем нагнетена очень профессионально. © Rusalka_russe / LiveLib
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«И грянул гром», Рэй Брэдбери. Иногда можно прочитать целую книгу или даже две, но узнать и понять меньше, чем из этого рассказа. Хотел бы я сам так лаконично и максимально доступно сочинять истории. Тут все фразы построены так, что у человека включается воображение. © narutoskee / LiveLib
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«Я искал тебя, искал», Ирвин Шоу. По ощущениям это осенняя новелла, грустная, с шелестом дождя. Многие из нас живут воспоминаниями, в то время как другие не вспоминают никого и ничего, не возвращаются к прошлому. Стирают память. © Artimoshka / LiveLib
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«Можно попросить Нину?», Кир Булычев. Небольшой и, на первый взгляд, простенький рассказ. Но как же крепко он цепляет за живое и еще очень долго не отпускает. Вроде бы и история фантастическая, а как будто все происходит реально, по-настоящему. И верится в этот странный разговор, участников которого разделяет 30 лет. © Aleni11 / LiveLib
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«Созвездие Пса», Артур Кларк. Это история о глубокой дружбе между человеком и собакой. О дружбе, которая способна преодолеть пространство, время и даже смерть. Рассказ действительно очень трогательный, хотя и короткий. © Deliann / LiveLib
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«Яйцо», Энди Вейр. Отличнейший рассказ о смысле жизни, вере, бытие. О том, как устроено все мироздание по замыслу и предположению писателя. Я верю, что так все и есть, но человек не задумывается о важнейших вещах и правилах жизнеустройства. Одним словом охарактеризовать сюжет сложно, но я постараюсь: гениально! © CzolbaCoking / LiveLib
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«Десятое декабря», Джордж Сондерс. Сондерс умеет писать о разном и разно, и пишет отлично. Этот рассказ — лучшее произведение о любви, которое я прочитал за последние лет... даже не знаю сколько. © peterkin / LiveLib
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«Хорошо ловится рыбка-бананка», Джером Д. Сэлинджер. Один из тех рассказов, которые вроде бы совсем крохотные по объему, но наполненные таким глубочайшим содержанием, что можно потом неделю сидеть и над ним медитировать. © el_lagarto / LiveLib
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«Моно-но аварэ», Кен Лю. Ничего сверхгениального, нового или же захватывающего в данном рассказе нет, но есть что-то особенное и невидимое, что обволакивает тебя всего и зарождает в тебе странные и смешанные чувства с нотками меланхолии. © LynnKara / LiveLib
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«Воспоминания об одном Рождестве», Трумен Капоте. Эта история — лишнее напоминание нам, все твердящим себе и другим: «Живи моментом», но изо дня в день находящим новые поводы для страданий. А ведь страдания можно мощью мысли обернуть в ценнейшие минуты, хоть это и нелегко. Этим мастерством с нами делится в полной мере главная героиня, которая в ее годы чудом сохранила ребенка внутри и научила тому же своего маленького друга. © LisaLutskaya / LiveLib
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«Бумажный зверинец», Кен Лю. Этот рассказ — пример того, что в малом количестве страниц можно уместить столько глубины, сколько автор очень часто и через тысячу страниц не может донести до читателей. Это история о том, что родителей не выбирают, о том, что они не вечны, и о том, что они любят нас, своих детей, любыми. Даже если мы относимся к ним без должного уважения, даже если мы на них обижаемся и не разговариваем с ними, они все равно считают нас самыми лучшими и все равно отдают нам всю свою любовь. © ImodzhinKavalli / LiveLib
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«Коса», Рэй Брэдбери. Этот рассказ не просит слов, этот рассказ не просит тишины — он сам создает тишину, будучи соткан из тысяч криков. Кто бы мог подумать. В сотый раз скажу: браво, Рэй Брэдбери! © Humana / LiveLib
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«Превращение», Франц Кафка. Жуткая и вместе с тем до ужаса обыденная ситуация. А абсурдный тон только усиливает ощущение безысходности и обреченности. Человек, оказавшийся замкнутым в самом себе, отдававший всего себя, но, очутившись в ситуации утраты связи с внешним миром, не получивший ничего взамен. © Desert_Rose / LiveLib
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«Аравия», Джеймс Джойс. Мне кажется, что в этом рассказе и есть истинный Джойс — в том смысле, что вот таким я его себе и представляла. Он рассказывает о влюбленном мальчике, который направляется на ярмарку. И делает это просто и со вкусом. И даже с почвой для размышлений. © ssori_na / LiveLib
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«Снега Килиманджаро», Эрнест Хемингуэй. Рассказ показался мне настоящей исповедью, криком души. А крики души всегда трогают (если ты не глухой). И неважно, что все это обернуто, как обычно, в мужественно-героические декорации. По-другому герои Хемингуэя кричать не умеют. © Zhenya_1981 / LiveLib
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«Лицо», Элис Манро. Самоироничный рассказчик долго окольными путями подводит нас к кульминации, а когда наступает развязка, мы в нее охотно верим: так отчаянно мог поступить только ребенок, так равнодушно принять это мог только взрослый. © Halepushka / LiveLib
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«Сжечь сарай», Харуки Мураками. Рассказ необходимо и интереснее рассматривать вместе с экранизацией под названием «Пылающий», которая наделала шума на Каннском фестивале и уже вошла в историю мирового кинематографа с высокой оценкой. Если прочитать новеллу и затем погрузиться в кинодействие, то диву даешься, как режиссер Ли Чхан Дон смог придать такую глубину и смысл достаточно простой истории, но с оригинальной ноткой в сюжете. © TompkinsYaffs / LiveLib
А вы читали что-то из этого списка? Какие произведения чаще вас ошеломляют — лаконичные новеллы или романы?