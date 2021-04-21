20 рассказов культовых писателей, чтение которых займет не больше 15 минут (Список для самых занятых и ленивых)

«Бумажный зверинец», Кен Лю. Этот рассказ — пример того, что в малом количестве страниц можно уместить столько глубины, сколько автор очень часто и через тысячу страниц не может донести до читателей. Это история о том, что родителей не выбирают, о том, что они не вечны, и о том, что они любят нас, своих детей, любыми. Даже если мы относимся к ним без должного уважения, даже если мы на них обижаемся и не разговариваем с ними, они все равно считают нас самыми лучшими и все равно отдают нам всю свою любовь. © ImodzhinKavalli / LiveLib