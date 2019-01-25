20 каверзных слов, в которых мы постоянно ошибаемся из-за буквы Ё

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Самая молодая и самая обиженная буква алфавита Ё постоянно подкидывает нам сюрпризы: то появляется там, где ее не ждали, то ускользает оттуда, где должна стоять. Наверное, мстит за то, что ее так далеко отодвинули на клавиатуре и разрешили не употреблять в текстах (кроме детских книг и учебных пособий для младшеклассников и иностранцев).

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, в каких словах чаще всего путаются люди из-за коварной буквы Ё, и многие правильные варианты нас удивили.

1.

В этом слове чаще всего делают ошибку из-за замены буквы при склонении, но правильное «договор займа» еще не значит, что существует слово «займ». В единственном числе — «заём», во множественном — «займы».

2.

Многие путают слова «истекший» и «истёкший», употребляя их наоборот. Нужно запомнить, что «истекший» употребляется в значении «прошедший», а «истёкший» означает «вытекший». Вот мрачная запоминалка: Истекший срок истёкшего кровью солдата.

3.

Отсутствие «ё» на печати часто приводит к неверному произношению: «завороженный» с ударением на «о». Заветные точки все расставляют на свои места: «заворожённый».

4.

В разговорной речи мы постоянно встречаем формы «сливовый», «грушовый» с ударением на о. Но в обоих случаях это ошибка, а «грушевый» и вовсе пишется через «е», а ударение ставится на «у».

5.

Глагол «маневрировать» часто порождает формы «маневр» и «маневренный», которые сегодня в некоторых словарях указываются как допустимые, но строгой нормой в чистой литературной речи остается форма «манёвренный».

6.

Мы все уверенно говорим «рождённый», но приставка «ново-» часто сбивает нас с толку, и на свет появляется «новорожденный» с ударением на «о». Эта форма есть в словарях, но она считается разговорной, так что лучше все же говорить «новорождённый».

7.

Путаница возникает из-за устойчивого выражения «на острие», но в именительном падеже правильной формой является только «остриё».

8.

Если речь идет об обугленном куске дерева, то он всегда «головешка». «Головёшка» же может появиться в разговорной речи только для описания маленькой головы, так что «тлеющая головёшка» приобретает комичный оттенок.

9.

Слово «скабрёзный» произошло от французского scabreux (опасный, трудный, непристойный), которое читается как "скабрё", так что буква Е там даже рядом не проходила.

10.

Почему люди говорят «многожёнец»? Потому что «много жён». Увы, это так не работает. Единственно правильная форма — «многоженец», потому что «много раз женился».

11.

Во множественном числе «желоба» (как и «жернова») провоцируют появление в единственном числе слова «желоб» («жернов»). Но правильно будет назвать эти штуки «жёлоб» и «жёрнов».

12.

Сложное слово, которое раньше было исключением и писалось как «мелочёвка», но потом потеряло этот статус и стало регулироваться общим правилом суффикса -овк-, так что теперь «мелочовка».

13.

Мы часто слышим фразу «с углубленным изучением», где ударение в первом слове на вторую «у», видимо, по аналогии со словом «глубь». А правильно произносить «углублённый», проверять себя нужно глаголом «углубиться».

14.

Одна из самых частых ошибок употребления буквы Ё там, где не надо. Тоже французского происхождения - affaire (сделка, дело, случай), но на этот раз в оригинальном слове звучит не "ё", а "э".

15.

Хотя слово «желчь» и признали в некоторых словарях как допустимый вариант, более правильно все равно будет «жёлчь». То же относится и к прилагательным: «жёлчный», а не «желчный».

16.

«Вычерпывать» от слова «черпать», вроде все просто, но большинство из нас по-прежнему путает и произносит неправильно.

17.

Мы обычно говорим «в забытьи» и так редко используем именительный падеж слова «забытьё», что многие и не догадываются, что там на конце притаилась «ё».

18.

Несмотря на то, что "забытьё", похожее слово «бытие» правильно пишется и произносится без "ё". А "бытиё" (к которому так и тянет добавить "моё") - разговорная форма слова.

19.

Большинство называет эти грибы «вешенками», хотя в словарях и энциклопедиях они называются «вёшенки». При этом о произношении слова много спорят, потому что по логике кажется, что это «вешние грибы».

20.

Устойчивое просторечное выражение «не ровён час», нагло попирающее логику. Мы произносим «ровен» с ударением на «о» как сокращенный вариант слова «ровный», но с устоявшимися формами не спорят, правильно «ровён».

После этих сложных случаев хочется выдохнуть с облегчением, что на письме букву Ё использовать необязательно. Так что не забывайте: