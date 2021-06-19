20+ простых вопросов, на которые знатоки «Что? Где? Когда?» не нашли ответ. А вы справитесь

Игра «Что? Где? Когда» появилась еще в Советском Союзе 46 лет назад. За эти годы вышло более 500 выпусков, а знатоки ответили на бесчисленное количество вопросов. Помимо основного клуба есть еще группы знатоков в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Болгарии, Италии, США и Турции. И каждый раз интеллектуалы страны пытаются за 60 секунд ответить на вопрос телезрителя. Найти правильный ответ иногда помогают знания, иногда общий брейншторм. Но случаются и неудачи, когда команда знатоков проигрывает и число вопросов без ответов увеличивается, хотя разгадка была так близко.

Мы в AdMe.ru нашли вопросы, за которые знатоки так и не получили баллов. И мы хотим, чтобы вы почувствовали себя игроками за столом и проверили ваши шансы на получение хрустальной совы. Время!

1.

Вопрос: Что писатель Джон Голсуорси сравнил с садом цветов, повернувших свои головки к солнцу? Таир Мусаев: «Детей в школе».

Правильный ответ: Писатель и драматург Джон Голсуорси с садом цветов сравнил зрительный зал — цветы обращают свои головки к солнцу, а зрители следят за перемещением актеров на сцене.

2.

Вопрос: Какое правило неукоснительно соблюдают стюардессы всех американских авиакомпании при кормлении первого и второго пилотов самолета? Михаил Скипский: «Кормят с разницей во времени».

Правильный ответ: Кормят абсолютно разными наборами еды.

3.

Вопрос: Какой предмет мебели предназначался для взрослых, но так любим детьми? Елена Орлова: «Круглый стул для фортепиано».

Правильный ответ: Кресло-качалка.

4.

Вопрос: Режиссер Никита Михалков, встречая одну актрису в коридорах Мосфильма, долгое время качал головой и грустно говорил: «Эх ты, коза...» Анар Азимов: «Алиса Фрейндлих».

Правильный ответ: Никита Михалков хотел привлечь эту актрису к съемкам одного из своих фильмов, а она уехала играть роль Козы в совместном советско-румынском фильме «Мама». Эта актриса — Людмила Гурченко.

5.

Вопрос: В Индии есть такая народная мудрость: «Нидра пойе вадини нидра леппочу кани». Вы все поняли? Эта фраза в переводе означает: «Можно разбудить того, кто спит». А кого, согласно этой мудрости, разбудить нельзя? Ровшан Аскеров: «Если человек спит, его можно разбудить, а если человек умер, его нельзя разбудить».

Правильный ответ: Того, кто спит, разбудить, конечно, можно. Согласно индийской народной мудрости, невозможно разбудить того, кто притворяется, что спит.

6.

Вопрос: Все знают, когда нужно собирать камни, а когда их разбрасывать. А вот когда нужно их подметать? Виктор Сиднев: «Это нужно делать при добыче алмазов».

Правильный ответ: Подметают камни в керлинге — игре на льду. Игроки щетками подметают камни, чтобы они быстрее двигались по льду.

7.

Вопрос: Она появляется тогда, когда на какое-нибудь определенное действие человек затрачивает наименьшее количество движений«. Какое человеческое качество так точно описал Чехов? Вячеслав Ширяев: «Лень».

Правильный ответ: Грация.

8.

Вопрос: «Я не согласен с разделением людей на простых смертных и знаменитостей. Я по-прежнему простой смертный. До меня 11 174 человека совершили что-то достойное». Кого имел в виду Юрий Гагарин? Борис Белозеров: «Все, кто работали над полетом Юрия Гагарина в космос».

Правильный ответ: Все, кто до него были удостоены звания «Герой Советского Союза».

9.

Вопрос: Рубрика «Автора!». Денис Мацуев: «Во мне каждый день звучит какая-то музыка, каждую секунду звучит какая-то музыка, будь то на сцене, будь то во сне. Ну и конечно, в повседневной жизни тоже. Практически каждый день я слышу ноту ми бемоль второй октавы. И в этот момент я успокаиваюсь. Но, если вместо ми бемоля я слышу ре бекар, до диез, до бекар, си, и если ещё, не дай бог, си бемоль, в этот момент я начинаю беспокоиться». Что, где и когда порой беспокоит Дениса Мацуева? Алена Повышева: «Что слышит господин Мацуев — парктроник, где он его слышит — в своем автомобиле, когда — когда паркуется. Звук парктроника меняется от того, насколько близко ты подъезжаешь к опасному предмету, сдавая задом. Последние ноты значат, что предмет сильно близко и дальше уже ехать не стоит».

Правильный ответ: «Каждый год я совершаю больше 330 взлетов на самолете. Я перевел звуки двигателя самолета в ноты. Я знаю, что взлетный режим двигателя — ми бемоль второй октавы. Если же при взлете режим двигателя: ре бекар, до диез, до бекар, си и, не дай бог, си бемоль, я начинаю понимать, что что-то не так, и начинаю волноваться».

10.

Вопрос: Недавно в Америке на свет появились 2 близнеца, про каждого из которых можно сказать, что он старше другого. Как такое может быть? Игорь Алексеев: «Они близнецы не только потому, что родились в одно время, но и Близнецы по гороскопу».

Правильный ответ: В промежутке между рождением близнецов часы были переведены на час назад. По факту — старше один, а по времени рождения — другой.

11.

Вопрос: Почему на продовольственном складе экспедиции Амундсена на Южном полюсе все ящики были расположены надписями в сторону севера? Сергей Ковалевский: «На полюсе есть проблема с компасом и обычным ориентированием, поэтому ящики специально ставили надписями в направлении на север, чтобы проще было ориентироваться».

Правильный ответ: На Южном полюсе полгода полярная ночь, а со стороны севера бывают самые яркие полярные сияния. Поэтому ящики располагали надписями к северу, рассчитывая на дополнительное природное освещение.

12.

Вопрос: Представитель одной профессии рассказывал, что перед началом работы он повторял про себя название известного фильма Гая Ричи, чтобы не забыть то, что он мог забыть. А в черном ящике находится то, что, видимо, он забыть не боялся. Что в черном ящике? Ким Галачян: «Речь идет о фильме Гая Ричи „Карты, деньги, два ствола“, поскольку это тот фильм, который мы знаем, и который имеет перечень в своем названии. Соответственно, профессия — это крупье, ему нужны карты, деньги, чтобы давать сдачу тем кто покупает фишки, но при этом ему не нужны два пистолета, либо два ствола, которые лежат в черном ящике».

Правильный ответ: Фильм вы назвали точно — «Карты, деньги, два ствола». Название фильма напоминало, что нужно не забыть взять с собой желтую и красную карточки, монетку, чтобы подбросить перед началом матча, и два ствола — два флажка для судей на линии. В черном ящике свисток — главный атрибут футбольного арбитра.

13.

Вопрос: Телезрительница увидела на улице немецкого городка Юберлинген вот такую конструкцию. Для чего она предназначена? Леонид Тимофеев: «Перед тем как выбросить мусор, можно проверить, влезет ли он в эту урну».

Правильный ответ: Эта конструкция для коробок для пиццы.

14.

Вопрос: «Я люблю пить чай и делаю это по-купечески. А мой племянник, я бы сказал, по-купечески делает совсем другое, и для этого ему блюдце не нужно, а нужен предмет, который сейчас находится в черном ящике. Что же находится в черном ящике?» Елизавета Овдеенко: «Мыльные пузыри».

Правильный ответ: По-купечески племянник Александра держит телефон, когда записывает голосовые сообщения.

15.

Вопрос: Они всегда рады увидеть усы или бороду, но особенно — спину и затылок. О людях какой профессии идет речь? Анастасия Шутова: «Это акушеры, и они рады увидеть усы или бороду — значит отец пришел на роды, но больше всего они рады увидеть собственно ребенка, его затылок, когда он рождается, или спинку, когда он уже родился».

Правильный ответ: За усами и бородой зачастую не видны губы, а спина и затылок вообще скрывают лицо. Поэтому озвучивать героев гораздо проще. Речь об актерах дубляжа.

16.

Вопрос: В Эквадоре на упаковке макаронных изделий можно встретить разное время приготовления — 8 минут и 12. От чего зависит время приготовления? Тимур Кафиатуллин: «Это может быть мужская и женская порция».

Правильный ответ: В горах температура кипения воды ниже, поэтому в горных районах макароны рекомендуют варить дольше.

17.

Вопрос: Закончите афоризм великого хоккеиста Уэйна Гретцки: «Хорошие игроки находятся там, где шайба, а великие — там...». Владимир Антохин: «...где надо».

Правильный ответ: «...там, где она будет». То есть они предвидят, где будет шайба.

18.

Вопрос: Корней Чуковский в начале прошлого века жил по соседству с усадьбой Ильи Репина. Нередко художник посылал писателю записочки с просьбой завтра прийти в такое-то время. Тот приходил, выполнял свою нехитрую работу, а по ее окончании Илья Ефимович от души благодарил Корнея Ивановича за неоценимую помощь. Что же делал Чуковский в доме Репина? Елена Александрова: «Он играл роль гостя. Когда, например, хозяину нужно было кому-то отказать, он приходил и говорил: „Вот видите, у меня уже занято“, и никто больше уже не приходил».

Правильный ответ: Репин приглашал Чуковского, когда писал чей-то портрет. Героям приходилось долго сидеть на месте, они начинали скучать, их лица становились невыразительными, и художник просил писателя, который был отличным рассказчиком, беседовать с гостем, пока сам писал его портрет.

19.

Вопрос: Для чего 20 лет назад в Бельгии выпустили такие часы? Юлия Лазарева: «Такие часы придумали для того, чтобы как-то правильно определять... Это связано с производством шоколада. В Бельгии очень вкусный шоколад, и, допустим, эти часы показывают что-то, связанное с шоколадом».

Правильный ответ: Вместо единицы — 40,3, вместо двойки — 80,6, и так далее. А что было 20 лет назад не только в Бельгии, а и вообще во всей Европе? Эти часы были выпущены для того, чтобы бельгийцам было проще переводить франки бельгийские в евро, которые вошли в обращение, когда в Европе начался переход на единую валюту.

20.

Вопрос: В 1972 году Сидни Поллака впервые пригласили снять документальный фильм о том, как певица Арета Франклин записывает новый альбом. За 2 дня было отснято 20 часов материала, но когда Поллак приступил к монтажу, выяснилось, что смонтировать фильм не удастся, потому что во время съемок не использовали то, что сейчас находится у нас за кулисами. Что там? Дмитрий Локтиков: «Микрофон».

Правильный ответ: У Поллака не было опыта съемки музыкальных фильмов, и было отснято 20 часов материала. При монтаже выяснилось, что синхронизировать звук с видео почти невозможно, потому что при съемках Поллак не стал использовать хлопушку. Фильм удалось смонтировать только через 40 лет, после появления цифровых технологий.

21.

Вопрос: Приехав в Италию, испанский художник Диего Веласкес решил прославиться и в этой стране. С этой целью он отправил своего слугу в дома к знатным римлянам. Что было в руках у слуги во время тех визитов? Николай Русскин: «Слуга приходил к домам знатных римлян с зеркалом, и посыл был такой, что он показывал зеркало и говорил знатным римлянам посмотреть в зеркало. И слуга утверждал, что Веласкес настолько хорошо, точно рисует, что вы будете выглядеть...»

Правильный ответ: В руках у слуги Веласкеса был портрет самого слуги работы Веласкеса, и римляне могли убедиться в мастерстве художника, сравнив портрет с «оригиналом».

22.

Вопрос: Внимание, брюки и ботинки! Некий Гундо Сильва Грин в интервью рассказывал, что во время работы ему иногда приходится надевать брюки и ботинки на руки. Для чего? Кто он по профессии? Иван Марышев: «Для того, чтобы правильно записать звук, и он специалист по звукам, или как их называют иногда, озвучальщик».

Правильный ответ: Брюки и ботинки надевают на руки, чтобы контролировать силу удара. К такой хитрости прибегают каскадеры во время съемок драк в кино. Удар по лицу рукой намного безопаснее.

23.

Вопрос: Когда она садится — они встают. Отгадайте загадку. О чем речь? Александр Друзь: «Что угодно может садиться. Например, „она садится“ — это птица, а „они встают“ — это перья».

Правильный ответ: Когда садится батарейка, часы встают. Это загадка о батарейке и часах.

24.

Вопрос: Продолжите китайскую мудрость: если вы не знаете своих детей, посмотрите на их... . Михаил Карпук: «На их детей, то есть на ваших внуков».

Правильный ответ: Друзей.