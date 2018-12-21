20+ продавцов, которые не боятся конкуренции. Они ею наслаждаются

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Конкуренция и взаимный троллинг между марками существуют уже много лет. В маркетинговых войнах пробуют себя службы такси, автопроизводители, сети гипермаркетов и даже театры. Участники таких акций рискуют: например, в России за подобную рекламу можно получить штраф. Но от этого их приемы становятся лишь более изощренными.

Мы в AdMe.ru уже писали про войны брендов. Но прошло 5 лет, а агрессивная конкуренция по-прежнему в моде.

1.

«Яндекс.Такси» и Gett воюют за рынок перевозок уже несколько лет. Так, в одной из своих рекламных кампаний Gett намекнул характерной красной буквой «Я» на низкие рейтинги водителей «Яндекс.Такси». В другом варианте они же обыграли слоган конкурента, расположив свою рекламу рядом.

2.

В Санкт-Петербурге в подземном переходе у Гостиного Двора театр «Мастерская» и Театр комедии затеяли небольшую дискуссию. А «Приют комедианта» присоединился к ней виртуально чуть позже.

3.

Необязательно быть крупным брендом для борьбы за покупателя через рекламные вывески. Вот так прорекламировали себя два детских отдела в одном торговом комплексе Челябинска.

4.

«Соседи» и «Виталюр» — две крупные сети гипермаркетов в Беларуси. По словам очевидцев, «Виталюр» располагался ближе к остановке, около которой и размещалась реклама. Поэтому, когда там появился баннер «Соседей»: «Мы в 200 метрах», он не преминул ответить: «Мы открылись! Никуда ходить не надо!» «Ходите чаще, движение — жизнь!» — откликнулся конкурент. «Виталюру» ничего не оставалось, кроме как апеллировать к семейным ценностям. Завершающий этап этой войны вы можете увидеть на фото выше.

5.

Целую «войну билбордов» породил «АвтоВАЗ» своей провокационной рекламой Lada Vesta c намеком на главных конкурентов из Кореи.

Неофициальный ответ Hyundai.

Ответ «АвтоВАЗа».

Первые ответы были неофициальными, но потом в игру открыто втянулись и другие производители.

6.

Вот так недвусмысленно рекламировала себя компания Hyundai в Гродно на фоне автосалона Renault.

7.

Блогер Laura_ellenxx написала рядовой твит, что не может определиться, что вкуснее — Oreo или KitKat. KitKat не преминул вызвать соперника на виртуальную дуэль в крестики-нолики, но тот предпочел сыграть по своим правилам.

8.

«0 компромиссов» (игра слов: zero — «ноль» и название напитка Coca Cola Zero). «Слишком вкусный, чтобы называть себя нулем».

Пикировки Coca Cola и Pepsi — это уже скорее правило, чем исключение.

9.

Слоган Coca Cola: «У кого вообще есть время, чтобы стоять в очереди за латте?»

А вот так досталось от Coca Cola кофейне Starbucks.

10.

«С праздником, ДОРОГОЙ Кисель! Твой НЕДОРОГОЙ Tele-2». «Kcell или Кисель? ЕЛЕ слышно! Поздравляйте без помех. Kcell».

У Tele-2 всегда были довольно агрессивные рекламные акции, например ролики с уничтожением конкурентских сим-карт с помощью воды, блендера, лазера, голодной козы и котов. В Казахстане же Tele-2 развернул войну с местным оператором Kcell, и тот тоже не остался в долгу.

11.

Маленькая кофейня в Екатеринбурге бросила вызов Burger King, повесив рядом с его рекламой дешевого кофе слоган «Зато у нас вкусный». От обвинения в недобросовестной рекламе «Люблю кофе» ушли изящно, объявив, что речь шла о фирменном напитке под названием «ЗАТО».

12.

Специалисты сети Burger King могли бы, наверное, написать пособие о том, как испортить нервы конкуренту. Чаще всего для «прозрачных» намеков они используют символ McDonald’s — клоуна. Например, мы уже рассказывали о предупреждении «не доверять клоунам» в конце фильма «Оно». На Хеллоуин в 2018 году Burger King выложил новую серию фото. На каждом из них клоун в фирменной бумажной короне наслаждался воппером, а девиз рекламной кампании гласил: «Приходи шутом — ешь королем». Иногда троллинг от Burger King выглядит довольно тонко, как в примере с этим «свитером с оленями».

А иногда реклама говорит о превосходстве почти прямым текстом, как в случае с этими грустными клоунами, которых не пустили внутрь.

Последний на данный момент яркий пример — акция, которую запустил Burger King в декабре 2018 года на территории США. Все желающие купить воппер за 1 цент могут подъехать к ресторану McDonald’s, сделать рядом с ним заказ через приложение, развернуться и уехать за ним в ближайший Burger King, сопровождаемые грустными взглядами сотрудников конкурента.