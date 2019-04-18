20+ признаний фармацевта, которые значительно упростят поход в аптеку

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Для всех нас поход в аптеку — дело привычное. Но мало кто знает о тонкостях профессии фармацевта. Для начала хотелось бы прояснить, что разница между фармацевтом и провизором в том, что первый имеет среднее специальное образование, а второй — высшее. Соответственно, провизор может занимать руководящую должность в аптеке, а фармацевт — быть его помощником. Так вот, о своей профессии решила рассказать фармацевт из Смоленска, скрывающаяся в твиттере под ником Я — самоирония Алины. Она работает по специальности чуть более 2 лет.