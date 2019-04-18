20+ признаний фармацевта, которые значительно упростят поход в аптеку
Для всех нас поход в аптеку — дело привычное. Но мало кто знает о тонкостях профессии фармацевта. Для начала хотелось бы прояснить, что разница между фармацевтом и провизором в том, что первый имеет среднее специальное образование, а второй — высшее. Соответственно, провизор может занимать руководящую должность в аптеке, а фармацевт — быть его помощником. Так вот, о своей профессии решила рассказать фармацевт из Смоленска, скрывающаяся в твиттере под ником Я — самоирония Алины. Она работает по специальности чуть более 2 лет.
Мы в AdMe.ru с большим интересом изучили этот тред и с уверенностью можем сказать, что теперь точно знакомы с «аптечным этикетом».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Какие откровения фармацевта удивили вас больше всего?
Фото на превью Я — самоирония Алины / Twitter