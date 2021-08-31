20+ привычных вещей, которые припасли для нас немало сюрпризов, нужно лишь взглянуть на них изнутри
Нами с детства движет любопытство и желание разобрать различные предметы, заглянуть внутрь и узнать, что скрывается от наших глаз. С возрастом эта тяга к знаниям заметно притупляется: окружающая обстановка становится обыденной, нам начинает казаться, будто мы знаем о привычных вещах все. Но даже они зачастую таят в себе немало сюрпризов, стоит всего лишь посмотреть на них под неожиданным углом.
Мы в AdMe.ru обожаем узнавать новое об окружающем мире. А чтобы вы не ломали и не разбирали вещи самостоятельно, спешим поделиться открытиями пользователей соцсетей, которые исследовали изнанку разных предметов — от светофора до теста на беременность.
1. «Ребенок разобрал кубик Рубика, и вот как тот, оказывается, выглядит внутри»
2. А вот сколько всего скрывается в одном бейсбольном мяче
3. «Мой друг купил новенький жесткий диск на 500 Гб и решил вскрыть его»
4. Меньше всего ожидаешь найти внутри чехла для телефона вот это — часть старой коробочки от зубной пасты
5. Внутри большой зажигалки BIC спрятана зажигалка поменьше
6. «В мягкой игрушке моей собаки оказалась свинка-качок»
7. Как изнутри выглядит бензоколонка
8. «Внутренняя часть браслета моей дочери — это кусок измерительной ленты»
9. Тюбик зубной пасты в разрезе
10. А вот что находится внутри диспенсера для скотча или изоленты. Теперь понятно, почему они такие тяжелые
11. USB-кабель в разрезе
12. «Один из моих шахматных коней сломался, а внутри оказался игральный кубик»
13. А так выглядит ребро кита в разрезе
14. «Внутри игрушечного утконоса моей собаки скрывались 2 плюшевых яйца с надписями „Утка“ и „Бобер“»
15. Вот как кактус выглядит в разрезе
16. «Когда-то я работал со светофорами и люди часто спрашивали меня, как они выглядят изнутри. Подумал, вам тоже может быть интересно»
17. Внутренняя часть этого экзотического цветка напоминает QR-код
18. «Я нашел ракушку, которая изнутри напоминает кокос»
19. А так устроена обычная застежка для ювелирных изделий
20. «Вот как гитара выглядит изнутри. Моя недавняя работа»
21. «Моя жена купила цифровой тест на беременность, и вот что, оказывается, скрывается у него внутри»
«А внутри оказался обычный бумажный тест и сенсор, который всего лишь считывает полоски и выводит результат на дисплей. При этом стоит цифровой тест в 60 раз дороже обычного».
А когда вы в последний раз заглядывали внутрь каких-либо вещей и думали: «Так вот оно что»?