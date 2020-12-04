20+ привычных для нас вещей в квартире, которых за границей днем с огнем не сыщешь

Мы давно избавились от устаревших привычек и, обустраивая свои дома, стремимся больше к западному стилю. Однако далеко не все поддается переменам: некоторые советские установки оказались чрезвычайно живучи, а другие — европейские — внедрить в наш быт на самом деле очень сложно.

Мы в AdMe.ru нашли 20+ принципиальных различий между российскими и европейскими квартирами.

Балкон в качестве кладовки

Балкон, забитый разным хламом, можно зачастую встретить только на постсоветском пространстве. Он был не роскошью, а способом разгрузить жилое пространство от старых лыж, велосипедов, банок с соленьями и веревок с развешанным на них бельем. И никого не волновало, как выглядит фасад жилого дома. В Европе и Америке отношение к балконам совсем другое. Их обустраивают как помещение для приема гостей, если позволяет площадь, либо устанавливают там гриль. Сушат белье и складируют вещи в специально отведенных для этого помещениях. Справедливости ради нужно отметить, что и в нашей стране балконы потихоньку избавляют от хлама и превращают в место для отдыха.

Люстра

Чехословацкая люстра была пределом мечтаний во многих советских семьях. Те времена давно прошли, но привычка вешать на потолок люстру с плафонами или абажуром осталась до сих пор. Не то чтобы в других странах люстры не используют вообще, просто дело в том, что там вкупе с люстрами используют разные другие светильники — точечные, настенные, напольные, а также гирлянды и подсветки.

Тапочки

Наличие в доме полки с тапочками удивляет многих иностранцев, когда они приезжают в нашу страну. Пройти в квартиру в обуви считается у нас грубым нарушением этикета и гигиены. В большинстве европейских стран не принято делить обувь на уличную и домашнюю. Приходя к себе домой, люди могут сменить обувь на более комфортную, а вот гостей никогда не просят разуться — они проходят в помещение в чем пришли. Кстати, некоторые иностранцы хотели бы внедрить у себя на родине русскую привычку снимать обувь.

Отсутствие хозяйственных помещений

Иностранцам порой не хватает в наших квартирах хозяйственных и технических помещений. Например, прачечной комнаты для стирки, сушки и глажки белья; вместительных кладовых; отсеков для кондиционеров. Стираем мы обычно в ванной, сушим белье на балконе, а вещи храним там, где найдем для них место. В западных странах в домах часто можно встретить отдельные помещения для стирки белья, хранения вещей, занятий спортом и т. д. У нас такие комнаты проектируют только при строительстве элитного жилья.

Тюль и кружевные занавески

У нас свой подход к оформлению окон, который несколько обескураживает иностранцев. Например, одного из них удивило, что мы используем плотные шторы для того, чтобы в окна не заглядывали чужие люди: утром их убираем, а вечером снова занавешиваем все окна. Тюлевые и кружевные занавески также популярны только на постсоветском пространстве. В Европе к шторам совсем другой подход — их используют скорее как декоративный элемент. И никого не удивит, если занавесок не будет совсем. Даже вечером люди могут спокойно заниматься своими делами, не задумываясь о том, что их видно с улицы.

Отсутствие гигиенического душа в туалете

Гигиенический душ не популярен в нашей стране по разным причинам, а для биде в санузле обычно не хватает места. В Европе (например, в Италии, Финляндии и Эстонии), а также во многих азиатских странах наличие в туалете гигиенического душа или биде обязательно.

Раздельный санузел

Раздельный санузел также удивляет жителей Европы — там в основном туалет совмещен с ванной. Это объясняется просто: в России, даже в квартире, рассчитанной на проживание нескольких человек, всего одна ванна и один унитаз. В многокомнатных квартирах в Европе и Америке собственная ванная часто есть в каждой спальне, и в таком случае она, конечно, совмещена с туалетом, что логично.

Отсутствие гардеробной

Как правило, мы храним одежду в шкафах, поэтому у нас их много — минимум по одному в каждой комнате. В Европе убирают всю одежду в гардеробные — небольшие комнаты со шкафом-купе или большим количеством вешалок, а также зеркалом.

Хрусталь

В СССР хрусталь был предметом гордости, его красиво расставляли на полочках в стенке. Сейчас хрусталь уже не ценится так, как 30–40 лет назад, однако стеклянные полочки для красивой посуды есть и в современной мебели. Остатки былой роскоши нет-нет да и выставляются на праздничный стол. На Западе хрусталь не особо популярен — там больше ценится качественная дизайнерская посуда, которая однако не выставляется напоказ в стеклянном шкафчике, а используется ежедневно, независимо от того, есть за обедом гости или нет.

Железные двери

По словам некоторых иностранных граждан, железные двери в российские квартиры и подъезды выглядят пуленепробиваемыми. В новостройках стальные двери часто включены в стоимость квартиры, а в старых домах многие сменили советские деревянные двери на металлические еще в лихие 90-е. В Европе и США двери в частные дома, как правило, полностью или наполовину стеклянные. В многоквартирных домах железные двери тоже не встретишь — обычно жильцы довольствуются тонкими деревянными дверьми, которые у нас называют «картонными».

Отсутствует регулировка температуры на батареях

Жителей тех стран, где плата за отопление в холодное время года довольно высока, удивляет, как легкомысленно мы относимся к экономии тепла. Если нам становится зимой в квартире жарко, мы просто открываем окно — возможность отрегулировать температуру только недавно стала появляться, и доступна она в основном жителям частных домов. В Германии, Великобритании и других европейских странах на всех батареях есть регулировка температуры. Если жарко, можно просто поставить отопление на минимум и не расходовать зря деньги и природные ресурсы.

Отсутствуют таблички с именами на звонках

Раньше такие таблички время от времени попадались, особенно в коммуналках или в старых домах, где давали квартиры от какого-нибудь предприятия. Но жильцы менялись, и новые хозяева убирали таблички. Сейчас они кажутся нам анахронизмом. Во-первых, ходить в гости без звонка уже не принято. Во-вторых, те, кому надо, и так знают номер квартиры. Люди стали бояться разглашать свои персональные данные, ведь информацию об имени и адресе могут использовать злоумышленники. В Европе же таблички до сих пор популярны. Даже при съеме квартиры жильцы прикрепляют бумажку со своим именем, чтобы гостям, почтальонам и курьерам было проще сориентироваться.

Двери во всех комнатах

В стандартных постсоветских квартирах есть двери и в гостиную, и в кухню, что тоже связано с дефицитом площади. Ведь раньше в каждой комнате квартиры кто-нибудь спал, и гостиная не была исключением, поэтому двери были совершенно необходимы. В европейских квартирах двери обычно устанавливаются только в спальни и уборные. Остальные помещения — холл, гостиная, кухня — представляют собой единое пространство, разделенное на зоны с помощью грамотной расстановки мебели и дизайнерских решений.

Пододеяльники и покрывала

Мы привыкли застилать постель иначе, нежели это делают в Европе. У нас не особо популярны натяжные простыни, мы всегда используем пододеяльники. Но наша главная концепция — спрятать постельное белье от чужих глаз. Поэтому утром мы всегда полностью накрываем кровать покрывалом или пледом. В Европе эти правила могут не соблюдаться или соблюдаться частично. Например, довольно часто в европейских странах люди совсем не используют пододеяльники, накрываясь простынями и, если холодно, одеялом или пледом сверху. Вместо покрывала для эстетики кладут на кровать узкую полоску ткани (саше), которая гармонирует с подушками, либо вообще ничем не застилают кровать, а просто расправляют простыни.

Отсутствие сушилок

В нашей стране стиральная машинка есть практически в каждом доме, а вот сушилки — у единиц. Это объясняется, с одной стороны, невысокой влажностью (белье сохнет довольно быстро), с другой — отсутствием места для еще одного агрегата. В Европе, Азии и Америке в крупных городах люди (как правило, молодые и одинокие), которые живут в небольших квартирах, часто не имеют стиральных машин и стирают вещи в прачечных. Когда они заводят семью и переезжают в квартиру большей площади или покупают собственный дом, они приобретают стиральную машину вместе с машиной для сушки белья.

Газовая плита

У нас тоже есть много квартир с электрическими и индукционными плитами, особенно в новостройках, но если позволяет этажность дома, то гораздо чаще устанавливают газовые — так экономичнее. В Европе, и в частности в Северной Европе, газовые плиты — большая редкость. В целях безопасности и экономии (газ в Европе не так дешев, как в России) там используются в основном электрические плиты.

Газовые колонки

Раньше газовые колонки устанавливались повсеместно — с их помощью нагревали воду. Они были не так просты в использовании, как современные. Впрочем, сейчас в российских городах их остается все меньше. И все же известны случаи, когда иностранные гости в московской квартире боялись включать колонку и мылись холодной водой. Хотя прообраз колонки и был изобретен в Германии в конце XIX века, там эти устройства не были так популярны, как в нашей стране. Европейцы намного чаще используют проточные электрические водонагреватели, если по какой-то причине в жилье нет горячего водоснабжения.

Обилие посуды и бытовой техники на кухне

У редкой отечественной хозяйки в наши дни нет на кухне мультиварки, кухонного комбайна или блендера, аэрогриля и прочих приспособлений, которые помогают готовить еду. В ящичках у нас непременно лежат разнообразные формы для запекания, скалки, формочки для печенья, мялки, прихватки, венчики и прочие мелочи. Многих иностранцев это впечатляет. Не секрет, что на Западе готовят дома гораздо реже. Большинство людей, особенно те, кто живет один, ограничивается минимальным набором посуды и микроволновкой. Так что наше многообразие для них удивительно.

Обои

Обои до сих пор остаются самым ходовым способом декора стен на постсоветском пространстве. В магазинах их можно выбрать на любой вкус и кошелек. Секрет популярности обоев прост: стены в многоквартирных домах редко бывают идеально ровными. Подготовить их для покраски довольно дорого, рисунок же на обоях помогает скрыть неровности стен без особых затрат. В Европе и Америке обои тоже используют, но уже не так часто, как раньше, потому что предпочитают простые интерьеры с однотонными стенами. Во Франции их и вовсе считают безвкусицей. В некоторых регионах избегают обоев еще и из-за влажного климата.

Пакет с пакетами

«Пакет с пакетами», ставший героем сотен мемов, похоже, не собирается покидать наши кухни: товары в супермаркетах до сих упаковывают в пластик, раздельного сбора мусора нет, а бережливость не позволяет нам избавляться от пакетов своевременно. На Западе с пластиком дела обстоят гораздо строже. Во-первых, в некоторых городах и странах пластиковые пакеты запрещены. Во-вторых, в большинстве европейских стран и в Америке функционирует раздельный сбор мусора, и пластиковые пакеты в таких количествах просто никому не нужны.

Отсутствие диспоузера

Под раковиной на наших кухнях в 99 % случаев стоит помойное ведро, в которое мы выбрасываем пищевые отходы. В кино и сериалах многие наверняка видели, как американские хозяйки выбрасывают продуктовый мусор в диспоузер, который способен измельчить даже куриные кости. В нашей стране это устройство можно использовать только в тех городах, где очистные сооружения оборудованы метантенками — емкостями для производства биогаза, а их совсем немного. К тому же хороший диспоузер стоит недешево. В западных странах диспоузером пользуются без малого 100 лет. За эти годы его неоднократно усовершенствовали, а также переоборудовали канализацию. Нам же массовое внедрение диспоузеров только предстоит, но уже сейчас интерес к ним значительно вырос.

Душ со шлангом

Мы принимаем ванну чаще, чем жители других стран, поэтому душ мы рассматриваем как дополнение к ней. Нам важно, чтобы шланг душа был длинным и гибким. Так удобнее мыть ванну и пользоваться им (например, сидя). В Европе вода дороже, поэтому там чаще моются в душе, а не в ванной. Во многих домах и квартирах ванны нет вовсе, поэтому душ, как правило, представляет собой лейку, торчащую из стены. Изменить угол наклона и высоту часто бывает невозможно.

Натяжные потолки

На постсоветском пространстве натяжные потолки можно увидеть практически в каждой квартире, где в последние 5–10 лет делали ремонт. У нас они стали удобным и недорогим решением типичных проблем с потолками в многоэтажках, таких как неровности, перепады высот, стыки плит, следы от подтеканий, плесень и т. д. Натянутое полотнище прекрасно все это маскирует. В американских многоквартирных домах обычно делают акустические потолки, которые называют там popcorn ceiling за сходство текстуры с попкорном. Они обладают хорошими звукоизоляционными свойствами, но внешне проигрывают гладким потолкам. Как правило, жильцы апартаментов в многоэтажках не являются собственниками, поэтому менять ничего не могут — приходится довольствоваться «попкорном».