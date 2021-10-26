20 привычек пассажиров, которые вроде бы ведут себя обычно, а по факту плюют на правила поведения в транспорте с высокой колокольни

Многие из нас тратят на поездки в общественном транспорте до нескольких часов в день. Бывает так, что в дороге мы сталкиваемся с невежливым поведением пассажиров: окружающие мешают друг другу заходить или выходить, задевают людей тяжелыми рюкзаками, ставят на соседние места сумки или даже едят.

Мы в редакции AdMe.ru решили вспомнить привычки пассажиров, из-за которых очень легко прослыть невоспитанными и малокультурными.

Не придерживать за собой дверь, входя в вестибюль станции метро

Тяжелые входные двери в вестибюль станций метро в некоторых городах, например в Санкт-Петербурге, могут быть травмоопасны, если не придержать их перед идущим сзади человеком. Некоторые не задумываются об этом, подставляя других в буквальном смысле под удар. Хотя это простое действие не только покажет уровень воспитания, но и может уберечь от беды.

Входить в транспорт, не дав людям выйти

Мы часто можем видеть такую картину: подходит автобус или поезд, и некоторые, не дожидаясь, пока пассажиры выйдут из него, активно лезут внутрь, расталкивая окружающих. Это мало того что невежливо, но и непрактично, так как поток выходящих может просто оттеснить их от дверей и даже сбить с ног.

Не снимать рюкзаки и большие сумки с плеч

Немало проблем в общественном транспорте доставляют попутчикам и висящие на плечах рюкзак или сумка. Пассажир, по рассеянности или какой-то другой причине не снявший их, может создать неудобства окружающим: ударить рюкзаком при остановке или торможении, помешать проходу. Да и просто спровоцировать агрессию.

Стоять у дверей, не собираясь выходить на следующей остановке

Порой бывает так, что нужно проехать всего пару-тройку остановок, и кажется, что нет смысла проходить вглубь салона, садиться, а лучше постоять у дверей. Однако правильнее будет не мешать другим выходить и входить, а сесть на свободное место или просто отойти от выхода.

Проталкиваться к выходу, а не вежливо просить посторониться

Случается так, что нужно выходить на следующей остановке, а в салоне автобуса или вагоне поезда так много народу, что сложно даже пошевелиться. Вместо того чтобы деликатно спросить рядом стоящих людей, не выходят ли они на следующей, и поменяться с ними местами, некоторые начинают активно толкаться, прокладывая себе дорогу к дверям. Это, мягко говоря, не очень вежливо и малопродуктивно.

Заглядывать в чужие книги и телефоны

Сегодня многие привыкли ездить, уткнувшись в гаджеты, а кто-то может коротать время в пути, читая книгу. И иногда любопытство некоторых пассажиров пересиливает понимание необходимости уважать чужое личное пространство и приватность. Со стороны выглядит диковато, когда к кому-то заглядывают в телефон, в раскрытую книгу. Мало кто хотел бы стать объектом такого интереса. Но встречается это достаточно часто.

Не пользоваться наушниками

Некоторые пассажиры настолько уверены в своем вкусе и качестве потребляемого ими контента, что считают просто необходимым поделиться им с окружающими. Однако, забыв про наушники и смотря фильмы, слушая музыку через динамик своего гаджета, такие люди рискуют быть непонятыми попутчиками.

Сидеть с широко раздвинутыми или далеко вытянутыми ногами

Да, физиология у всех разная, от этого никуда не деться. Однако места в общественном транспорте в принципе не очень много, и те, кто широко расставляет ноги или вытягивает их перед собой, забывают о том, что они не одни и мешают другим пассажирам. Да и создают травмоопасные ситуации, в том числе для себя.

Есть во время поездки

Конечно, если речь идет о междугороднем переезде или международном перелете, совсем отказываться от того, чтобы перекусить или полноценно поесть, не следует. Но некоторые люди не отказывают себе в приеме пищи и на коротких маршрутах, видимо, не находя сил дотерпеть до своей остановки и поесть за пределами салона общественного транспорта. Нередко случается, что при резком торможении закуска оказывается частично или полностью на ни в чем не повинном соседе. Лучше повременить с едой.

Не держаться за поручни

И речь здесь не только о необходимости соблюдения правил безопасности и излишней самоуверенности, которая может выйти боком. Держась за поручни, пассажир еще и показывает, что уважает других и думает не только о себе. Довольно легко при резкой остановке транспорта не удержаться и потерять равновесие. А хвататься за окружающих, чтоб не упасть, — сомнительное удовольствие.

Распускать длинные волосы

Девушки и парни ездят в общественном транспорте с распущенными длинными волосами, нередко даже расчесывают их прямо в салоне. Да, это может быть красиво, но несколько негигиенично и создает неудобства окружающим. Ведь волосы, особенно при большом скоплении людей, могут попасть им в лицо. Более того, у человека, пришедшего домой с чужим волосом на одежде, могут быть проблемы.

Занимать соседнее место сумками

Часто бывает так, что в вагоне метро или салоне автобуса остается не очень много свободных мест, но некоторые пассажиры ставят на соседнее сиденье сумки и пакеты. Лучше так не делать. Положите поклажу на пол, освободив место пассажирам.

Отряхивать зонт прямо в салоне или вагоне

Отряхивая или закрывая мокрый зонт, некоторые пассажиры забывают, что вокруг есть люди и капли воды могут попасть на них. Приятного в этом мало. Поэтому те, кто знаком с правилами этикета, заранее складывают зонтик, переворачивают его вниз, чтобы стекала вода. Еще лучше будет надеть на зонт специальный чехол.

Громко разговаривать по телефону

Те, кто, скучая в дороге, громко ведет беседы по телефону в общественном транспорте, иногда даже с перечислением достаточно личных деталей, видимо, не задумываются о том, каково при этом попутчикам. В поездке на общественном транспорте лучше общаться через мессенджеры и не тревожить окружающих. Конечно, если звонок достаточно срочный и важный, можно ответить, но нужно постараться завершить разговор как можно быстрее.

Прислоняться к вертикальному поручню

У некоторых людей возникает соблазн освободить обе руки, чтобы спокойно ответить на сообщение или поиграть во что-то в телефоне. Тогда они решают, что прислониться спиной к поручню — отличная идея. Только остальные пассажиры вряд ли это одобрят, ведь некоторые из-за своего низкого роста не могут дотянутся до верхних поручней. Велика вероятность того, что при торможении многие полетят друг на друга и получат травмы.

Разрешать ребенку залезать на сиденье с ногами

Не стоит позволять ребенку вставать на сиденье ногами и уж тем более прыгать на нем. Он не только испачкает обивку и лишит других пассажиров возможности сесть на это место после него, но и может покалечиться, когда водитель резко затормозит. Если ваше чадо хочет смотреть в окно и для этого пытается забраться повыше, лучше возьмите его к себе на колени. Тогда ему откроется нужный обзор, он останется в безопасности и не будет мешать попутчикам.

Не уступать место беременной женщине

Чтобы случайно не навредить беременной женщине в переполненном транспорте, следует уступить ей место. Тогда она не будет переживать за собственную безопасность и мешать другим пассажирам передвигаться по салону.

Отсчитывать мелочь на входе в транспорт

Ничего нет страшного в том, что пассажир, зайдя в маршрутку, начнет отсчитывать деньги, чтобы оплатить проезд. Только лучше не вставать прямо у двери, не давая другим войти. Следует пройти внутрь салона и, если есть свободное место, сесть, чтобы спокойно достать деньги и не нервировать остальных. А лучше вообще подготовить мелочь заранее.

Не убирать за собой мусор

В транспорте запрещено мусорить. Если уж так вышло, что из вашего кармана выпали какие-то бумажки, то следует их подобрать. Но только после того, как автобус остановится, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим.

Громко общаться целой компанией

Разговоры, звучащие в транспорте, особенно утомляют, если происходят между несколькими людьми, которые распределились по всему салону. Шумным компаниям лучше оставить свои беседы для другого места, чтобы не раздражать пассажиров. А если все-таки поговорить очень хочется, то делать это нужно вполголоса и только со стоящим рядом другом, а не с тем, который находится в другом конце вагона.