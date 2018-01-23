20 примеров того, что в интернете все когда-то происходит впервые

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В нашей жизни все когда-нибудь происходит или создается впервые. То же самое касается и интернета, без которого человечество уже не мыслит свое существование. Интернет «изобретался» не один год, и те сервисы и сайты, из которых и состоит Всемирная паутина, когда-то также создавались с нуля. Так, были времена, когда на YouTube существовал всего 1 ролик, в Instagram — всего 1 публикация, да что там говорить, когда-то во всем интернете была всего ОДНА картинка! AdMe.ru решил изучить историю Всемирной паутины и собрал 20 интересных примеров, что в интернете все когда-то происходит впервые.

Самый первый веб-сайт

6 августа 1991 года в интернете появился первый в мире веб-сайт. Его создал Тим Бернерс-Ли, адрес сайта — http://info.cern.ch (теперь он хранится в архиве). На сайте рассказывалось, что такое Всемирная паутина, как заполучить браузер, как установить веб-сервер и т. д.

Самое первое изображение, опубликованное в сети

Создатель интернета Тим Бернерс-Ли в 1992 году опубликовал в World Wide Web первую в истории Всемирной паутины картинку. На нем изображены девушки из пародийной поп-группы Les Horribles Cernettes. Сами девушки — сотрудницы Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), где в то время работал Тим Бернерс-Ли.

Самое первое электронное письмо

Первое в мире электронное письмо послал Рэй Томлинсон, американский инженер компьютерной компании BBN Technologies. Письмо Томлинсон отправил с одного компьютера сети ARPANET на другой, причем находились они бок о бок. К сожалению, точный текст письма Рэй Томлинсон не запомнил. Спустя годы он заявлял, что там было нечто незамысловатое, что-то вроде QWERTYUIOP.

Самая первая поисковая машина

Archie — первая поисковая система в интернете, она была придумана 10 сентября 1990 года для поиска файлов на FTP-серверах. Архивная версия поисковика, опубликованная Варшавским университетом, до сих пор работает. Кстати, название Archie — это просто слово Archive без буквы «V».

Самый первый поисковик для веб-сайтов

Первая поисковая система для веб-сайтов называлась Wandex, она была разработана Мэтью Грэем в 1993 году и использовала индекс, создаваемый первым веб-индексатором World Wide Web Wanderer. Кстати, сейчас Мэтью Грэй работает в Google.

Самый первый рекламный баннер

27 октября 1994 года на сайте HotWired.com Джо Маккамбли опубликовал первый в истории интернета баннер. Это была реклама 7 музеев, которые спонсировала компания AT&T. Текст на баннере гласит: «Щелкали ли вы когда-нибудь мышью ВОТ ЗДЕСЬ? ВЫ ЩЕЛКНЕТЕ».

Самый первый домен в зоне «.com»

Первым сайтом в доменной зоне «.com» стала страничка американского компьютерного производителя Symbolics. Произошло это 15 марта 1985 года. И хотя компании с 1996 года больше не существует, сайт до сих пор работает.

Самый первый пост в Instagram

Программист Кевин Систром 17 июля 2010 года опубликовал первую фотографию в соцсети Instagram, которую он сам и создал. На фотографии изображена нога его девушки и золотистый ретривер, найденный Кевином в Мексике.

Самый первый ролик на YouTube

Самое первое видео на YouTube было размещено 23 апреля 2005 года, его загрузил один из создателей видеохостинга Джавед Карим. Собственно, в этом любительском ролике, сделанном в зоопарке в Сан-Диего, и можно увидеть самого Джаведа.

Спустя 2,5 года — 13 ноября 2007 года — YouTube запустил русскую версию сайта, а первым роликом на нем стал клип Петра Налича.

Самый первый товар, проданный на eBay

Интернет-аукцион eBay был создан программистом Пьером Омидьяром в сентябре 1995 года. Правда, тогда eBay назывался AuctionWeb. В том же году на нем был продан первый товар: за $ 14,83 некто купил нерабочую лазерную указку, принадлежавшую самому Омидьяру. Кстати, личность покупателя этой указки стала известна только в 2015 году — им стал Марк Фрейзер. И да, он хранит свою покупку все эти годы.

Самая первая фраза, сказанная по Skype

Она была произнесена в апреле 2003 года одним из трех эстонских разработчиков сервиса. По-эстонски она звучала так: «Tere, kas sa kuuled mind?», что означает «Привет, ты слышишь меня?»

Самый первый твит

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Первый твит был сделан 21 марта 2006 года соучредителем Twitter Джеком Дорси.

Самый первый профиль на Facebook

Логично, что Марк Цукерберг стал первым человеком, кто завел профиль на Facebook. А первый профиль человека, не принимавшего никакого участия в создании Facebook, принадлежал Арие Хасит, соседу Цукерберга по комнате в Гарвардском университете.

Самый первый спам

Первый в мире спам датирован 1 мая 1978 года. Навязчивые письма с одинаковым текстом были разосланы в сети ARPANET. Об авторе спама неизвестно ничего, кроме онлайнового имени — Thuerk. Содержание этих писем было совсем невинным — все пользователи ARPANET получили приглашение на презентацию очередного продукта компании DEC.

Самая первая запись в LiveJournal

18 марта 1999 года 19-летний студент из Сиэтла Брэд Фицпатрик написал первую заметку в LiveJournal. Кстати, до апреля 2000 года к записям нельзя было даже оставлять комментарии.

Самое первое приложение, загруженное в App Store

Первым платным приложением, которое было загружено в App Store, стала игра от Sega под названием Super Monkey Ball. Произошло это в 2008 году. Игра быстро стала популярной и до сих пор доступна для скачивания.

Первым бесплатным приложением в App Store стала мобильная версия eBay.

Самая первая запись в «Википедии»

«Википедия» в нынешнем виде официально была открыта 15 января 2001 года. На фото выше — самое раннее сохранившееся редактирование в текущей базе данных «Википедии». Дело в том, что в начале нулевых энциклопедия во время переезда на новый «движок» потеряла историю изменений. Поэтому установить действительно самую первую запись сейчас уже невозможно.

24 мая этого же года был запущен русскоязычный раздел, а эта статья стала самой первой в русской «Википедии».

Самое первое использование смайлика

19 сентября 1982 года Скотт Фалман, профессор Университета Карнеги — Меллон в Питтсбурге, предложил использовать последовательность символов :-) в качестве смайлика, который означал бы улыбку, радость. Кстати, другая предложенная Фалманом пиктограмма :-( первое время использовалась только для обозначения очень важных фраз в текстах сообщений. Только спустя многие годы она стала означать грусть, недовольство.

Самая первая песня, которую можно было скачать

27 июня 1994 года провайдер CompuServe предоставил своим подписчикам первую песню, доступную в интернете для скачивания. Ею стала песня Aerosmith — «Head First». Кстати, чтобы скачать песню длительностью чуть более 3 минут и размером 4,3 Мб, пользователям требовалось 60–90 минут.

Самый первый пост на AdMe.ru

AdMe.ru был основан в 2003 году. До 2013 года мы писали про рекламу и все, что с нею связано. Но в 2013 году мы постепенно начали менять контент, и вот о чем была наша первая статья.