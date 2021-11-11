20 смущающих фактов о Бали, которые никак не вяжутся с нашими представлениями о райском острове

В 2019 году Бали посетило более 6 млн туристов. Для большинства из них это чудесный остров с великолепными пляжами и отличным сервисом, и лишь некоторые успевают ознакомиться с самобытной жизнью местных.

Мы в AdMe.ru тоже считаем Бали удивительно красивым и привлекательным местом, но и здесь есть особенности, из-за которых не хотелось бы жить на острове постоянно.

Круглый год здесь влажность 80 % и выше. Поэтому плесень появляется везде: на мебели, на продуктах, даже на предметах одежды.

На Бали огромный ассортимент прокладок. Зато тампоны — практически предмет роскоши. Зачастую нет в магазинах. Если даже повезет отыскать их, то цена будет заоблачной — около ₽ 1 000.

Тараканы атакуют жилище целыми полчищами, они могут пробраться сквозь любую щель. Семья, живущая на Бали, рассказала, что примерно раз в неделю отлавливает этих насекомых у себя по квартире.

Нужно держать окна и двери закрытыми, особенно когда уходите из дома. Иначе в ваше жилище могут пробраться незваные гости: от разных насекомых до крупных ящериц. Правда, даже при закрытых окнах в дом могут проникнуть маленькие гекконы, которых нужно будет отловить и выпустить на волю.

Туристы вернулись с прогулки и увидели это. Да, это все насекомые.

А еще здесь много муравьев. И да, они тоже частые гости в жилище человека. Чтобы избавиться от них, нужно изрисовать мелом-отравой чуть ли не всю квартиру.

Здесь практически нет тротуаров, везде проезжая часть. Правила соблюдаются постольку-поскольку, главное — пропустить весь транспорт, который крупнее вашего. А еще все сигналят, это считается не грубостью, а, наоборот, вежливостью.

Песок везде. Придется ежедневно счищать его отовсюду: с мебели, с простыней и подушек.

В магазинах нет привычных нам продуктов: творога, кефира, сметаны. Молоко есть, но кажется неместным не особо вкусным. А еще здесь нет колбасы. Есть что-то наподобие сосисок, которые продают замороженными. Вкус, говорят, не самый приятный. А еще на острове дорогой хлеб и выглядит порой странно.

Плохой интернет — то, с чем придется смириться. Либо отвалить много денег за более быстрое и стабильное соединение — вплоть до $ 500 в месяц.

Остров буквально завален мусором. Огромное количество отходов выбрасывает на пляжи из океана. Местные уже много лет пытаются бороться с этой напастью и разрабатывают программы по утилизации пластика.

По улицам разгуливают бродячие собаки. Много людей обращается в больницы с укусами разной степени тяжести.

Помимо собак здесь много обезьян, которые приноровились воровать у людей все, что плохо лежит. Даже очки с головы могут украсть.

Многие пляжи, особенно в нетуристических местах, не оборудованы, и поплавать в океане там не удастся. Поэтому многие местные обычно плавают в бассейнах.

Бали — родина одного из самых дорогих сортов кофе в мире. Его «изготавливают» зверьки мусанги. Они поедают плоды кофейного дерева, переваривают и испражняются. А люди собирают это, моют и сушат на солнце. Чашка кофе из таких зерен может стоить от $ 35 до $ 80.

При съеме жилья на долгий срок желательно его протестировать в течение пары дней. Может выясниться, например, что ваши соседи держат петухов, которые начинают кукарекать в 3:30 утра.

Иногда в балийских туалетах нет туалетной бумаги. Но даже если она есть, пользоваться ею надо не так, как мы привыкли. Сначала следует сполоснуть необходимые места из специального крана, который есть рядом с унитазом, а потом уже насухо промокнуть бумагой.

Не следует пить воду из-под крана. Но и с водой в бутылках стоит быть осторожными: некоторые предприимчивые балийцы набирают в бутылки проточную воду, закрывают с помощью укупорочных машин и продают. Покупать коктейли и другие напитки желательно в проверенных местах, о которых есть положительные отзывы.

Как правило, в домах и квартирах нет стиральных машин. Чтобы постирать вещи, придется тащить их в прачечную. Благо прачечных там много, и стоят их услуги недорого.

На Бали находится действующий вулкан Агунг. Он достаточно активен: извергался в 2017, 2018 и 2019 годах. Смогли бы жить как на пороховой бочке?

Другой природный катаклизм в этой местности — цунами. В 2004 году стихия обрушилась на индонезийскую провинцию Ачех. Разрушения были чрезвычайными. Чтобы понять силу и высоту волн, достаточно узнать, что цунами выбросило на 2 км вглубь суши судно весом 2 600 тонн.

То самое судно.

Вы бывали на Бали? Что вас удивило больше всего?