20+ правил ювелирного этикета, которые знают все, кто считается своим в приличном обществе

В правилах этикета собраны рекомендации на все случаи жизни. И наряду с тем, какую одежду носить, можно узнать, какие украшения считаются допустимыми, как сочетать их между собой и даже в какой форме позволительно делать комплименты чужим ювелирным изделиям.

Мы в AdMe.ru считаем, что никакие правила не смогут заменить чувство стиля. Тем не менее есть некоторые детали, которые помогают чувствовать себя настоящей леди. Помочь нам быть всегда на высоте вызвался наш автор, эксперт по этикету. А в конце статьи вы найдете растиражированные рекомендации, которые на самом деле уже перестали быть актуальными.

Как носить украшения в повседневной жизни

Не носите кольца, часы, браслеты, которые вам даже немного малы . Украшения должны надеваться без усилий и не передавливать пальцы и запястья. Это не только выглядит неэстетично, но и вредно для кожи и сосудов.

. Украшения должны надеваться без усилий и не передавливать пальцы и запястья. Это не только выглядит неэстетично, но и вредно для кожи и сосудов. Если вы намереваетесь носить броские кольца, красьте ногти в простые цвета приглушенных оттенков. Чем ярче украшения, тем спокойнее должен быть маникюр.

Следите за чистотой ювелирных изделий. Прежде чем надевать украшение, убедитесь, что камни не потускнели, на металле не появилась патина, в щели не забилась грязь.

Снимайте украшения перед тренировкой, походом в баню или в спа. В тренажерном зале или парилке ювелирные изделия неуместны, к тому же на них еще и пот попадает, что крайне негигиенично и вредит украшениям.

Женщина, которая знает правила ювелирного этикета, носит колье и ожерелья так, чтобы они эффектно смотрелись на голой коже , то есть с вещами с глубоким вырезом, топами и платьями с открытыми плечами. Вырез при этом не должен быть украшен бантами, расшит блестками или бисером. Надеть ожерелье поверх платья с глухим вырезом — показать, что вы понятия не имеете о том, как эффектно преподнести такую драгоценность.

, то есть с вещами с глубоким вырезом, топами и платьями с открытыми плечами. Вырез при этом не должен быть украшен бантами, расшит блестками или бисером. Надеть ожерелье поверх платья с глухим вырезом — показать, что вы понятия не имеете о том, как эффектно преподнести такую драгоценность. Цепочки с кулонами и подвесками, а также бусы, можно надеть и поверх одежды. Цепочки носят либо выше выреза платья или блузы, либо не менее чем на 2–3 см ниже, так чтобы украшение не «ныряло» то и дело под ткань. Единственным исключением являются цепочки с кулонами в виде религиозных символов — их можно прятать от чужих глаз.

Чем ближе к вечеру, тем крупнее должны быть камни в ювелирных изделиях. Также для выхода в это время предпочтительны натуральные камни.

Никогда не прикасайтесь к чужим украшениям и не просите посмотреть их поближе. Точно так же невежливо пристально рассматривать ювелирные изделия, надетые на ком-то.

Точно так же невежливо пристально рассматривать ювелирные изделия, надетые на ком-то. Одолжить украшения у друга или родственника можно только в самом крайнем случае. Это как попросить на время броский запоминающийся вечерний наряд. Что касается фамильных драгоценностей, их могут носить только члены семьи, поэтому просьба дать покрасоваться хоть на один вечер неуместна даже от самой близкой подруги.

Сделать комплимент чьим-то драгоценностям — хороший тон, а вот спрашивать о цене, весе изделия, натуральности камней и металлов — дурной. Если кто-то к вам все же обратился с такими вопросами, элегантный ответ — «понятия не имею». Лучше слукавить, чем дать вовлечь себя в неуместный разговор.

Если кто-то к вам все же обратился с такими вопросами, элегантный ответ — «понятия не имею». Лучше слукавить, чем дать вовлечь себя в неуместный разговор. Не играйте с украшениями: не теребите цепочки и бусы, не крутите кольца, не трогайте сережки, особенно во время разговоров. Такие жесты не только отвлекают собеседника, но и сообщают о том, что вы не слушаете.

Какие украшения надевать в офис

На рабочем месте считается дурным тоном носить украшения, которые могут привести к неловким ситуациям — то есть никаких браслетов, цепочек, колец и длинных сережек, которые могут зацепиться за одежду или волосы.

Ювелирный этикет для офиса однозначно диктует запрет на слишком личные украшения. Любые изделия с религиозной символикой, серьги и броши с черепами или мультяшными персонажами стоит отложить до другого случая, а на работу выбрать нечто в классическом стиле.

Украшениям с массивными драгоценными камнями не место в деловой обстановке. Если у вас на пальце огромный сверкающий бриллиант, рубин, изумруд или такие же камни оттягивают мочки ваших ушей, вы скорее будете выглядеть как звезда шоу-бизнеса, а не как профессионал на рабочем месте.

Нельзя носить в офис украшения, которые создают шум . Не стоит надевать несколько браслетов, которые могут бряцать друг о друга, или же серьги с подвесками, которые слегка позвякивают при повороте головы или ходьбе.

Не стоит надевать несколько браслетов, которые могут бряцать друг о друга, или же серьги с подвесками, которые слегка позвякивают при повороте головы или ходьбе. В офисе украшения должны гармонировать с одеждой, не внося яркие акценты. Создавая базовый гардероб для рабочих целей, можно сразу подобрать набор подходящих под них классических украшений: тонкие цепочки, серьги-гвоздики, консервативные броши, жемчужные короткие бусы, элегантные часы.

В компаниях, связанных с творчеством (реклама, дизайн, шоу-бизнес, мода), правилами ювелирного этикета разрешено пренебрегать.

Как подбирать украшения для светских мероприятий

Только дресс-код «white tie», самый формальный из всех, диктует в обязательном порядке наличие натуральных драгоценностей. Во всех остальных случаях разрешена и хорошая дорогая бижутерия.

Большое количество броских украшений привлекает к вам излишнее внимание, кажется, что вы хотели таким образом выделиться, блеснуть достатком, а этикет этого не одобряет. Выбирайте одну деталь, которая станет ключевой, остальные же должны быть не такими крупными и яркими.

Если вы решили сделать в наряде основную ставку на драгоценности, то платье стоит выбирать классического кроя и цвета. Если у вас необычный креативный наряд, ювелирные изделия должны отойти на второй план.

Если у вас необычный креативный наряд, ювелирные изделия должны отойти на второй план. Перебор с драгоценностями, перегруженность образа считаются провальными для стиля, поэтому, если сомневаетесь, следуйте совету Коко Шанель: «Посмотрите в зеркало и снимите что-то одно».

Крупные серьги не рекомендуют носить с распущенными волосами. Под них более уместны прически, открывающие уши.

Необычные дизайнерские украшения всегда будут уместны на коктейльных вечеринках, а также на мероприятиях с дресс-кодом «creative black tie».

Что из украшений выбрать для свадьбы

Одно из главных правил свадебного этикета — «Не наряжайтесь так, чтобы затмить невесту» — распространяется и на драгоценности. Если у вас есть эффектная брошь, кольца или серьги с впечатляющими драгоценными камнями, приберегите их для другого раза. Дополните свой наряд чем-то элегантным и сдержанным.

Нельзя надевать на свадьбу украшения с бриллиантами или похожими на них прозрачными драгоценными камнями (обручальные кольца не в счет). Это правило возникло тоже из уважения к невесте: лишь ее бриллианты должны сиять в этот день.

(обручальные кольца не в счет). Это правило возникло тоже из уважения к невесте: лишь ее бриллианты должны сиять в этот день. Для классической дневной свадьбы уместными считаются украшения из серебра и жемчуга, вечернее торжество предполагает золото и драгоценные камни. Если свадьбу проводят за городом или на пляже, то возможен менее формальный стиль во всем, включая украшения. Можно надеть даже деревянные бусы и изделия из ракушек или бисера.

Как носят украшения мужчины

Мужской этикет более консервативен, поэтому в нем все еще действует правило, по которому не рекомендуется носить одновременно более 3 аксессуаров . То есть, если вы надели часы и браслет, то к ним можно добавить либо серьгу, либо цепь, но не то и другое вместе.

. То есть, если вы надели часы и браслет, то к ним можно добавить либо серьгу, либо цепь, но не то и другое вместе. На формальные мероприятия, предполагающие костюм, не стоит надевать браслеты, а если в ухе есть серьга — необходимо ее снять.

Одновременно в деловой обстановке современный мужчина может носить только 2 кольца. Первое — это обручальное кольцо, второе — перстень с камнем или гербом, которые надевают на безымянный палец или мизинец левой руки.

Бонус: правила ювелирного этикета, которые можно уже оставить в прошлом

Всегда следует сочетать только украшения из одного гарнитура.

Украшения должны быть из одного металла.

Носить кольцо на безымянном пальце левой или правой руки можно, только если вы женаты или помолвлены.

Женщинам можно носить исключительно изящные дамские часики.