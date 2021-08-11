20+ правил от эксперта по этикету, незнание которых сегодня встречается сплошь и рядом

В XIX веке человек с безупречными манерами должен был знать все об очередности танцев на балу и правильных движениях веером. Но и сегодня понятие «хороший тон» никуда не исчезло, а просто видоизменилось в те самые правила вежливости в офисе, транспорте и даже социальных сетях. А эксперт по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в своем инстаграм-аккаунте помогает каждому разобраться во всех этих непростых нюансах.