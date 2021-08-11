20+ правил от эксперта по этикету, незнание которых сегодня встречается сплошь и рядом
В XIX веке человек с безупречными манерами должен был знать все об очередности танцев на балу и правильных движениях веером. Но и сегодня понятие «хороший тон» никуда не исчезло, а просто видоизменилось в те самые правила вежливости в офисе, транспорте и даже социальных сетях. А эксперт по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в своем инстаграм-аккаунте помогает каждому разобраться во всех этих непростых нюансах.
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- Разговаривать в общественном транспорте можно только вполголоса. Это о диалоге друг с другом. Разговоры по телефону — табу! В крайнем случае: «Алло? Мне сейчас неудобно говорить, я перезвоню чуть позже». Это максимум, который можно себе позволить. И вообще, это касается всех мест, где рядом есть посторонние. Так, вежливые люди (знакомые друг с другом) и в лифте разговаривают только тогда, когда кроме них в кабине никого нет. Почему так? Потому что слишком мала дистанция между незнакомыми людьми. Человек становится невольным слушателем, а ему, вполне вероятно, этого не хотелось бы.
- В том же общественном транспорте по правилам хорошего тона мужчина всегда уступает место женщине. Мужчина не может сидеть в вагоне метро или автобусе, если хотя бы одна женщина стоит. Дети, начиная с 5–6 лет, тоже уступают место. Частая картина: в вагон заходят мама и сын, сыну примерно лет 10, и он садится, потому что только одно место свободно, а мама стоит. Согласно правилам этикета, все должно быть наоборот: мама должна сесть, а ребенок может постоять или в крайнем случае сесть ей на колени.
Еще важный момент: женщина не должна уступать место женщине, если они из одного возрастного шага. Есть 3 шага: учебный (примерно до 30 лет), средний (от 30 до пенсионного возраста), «золотой» (пенсионный). Так вот, девушка 35 лет не должна уступать место женщине 45 лет: у них один возрастной шаг. А вот даме из «золотого» шага уступить место необходимо.
- Арбуз едим десертным ножом и вилкой.
- Нельзя намазывать масло на весь кусок хлеба. Масло наносим на кусочек, который отломили на один прием.
- Ни хозяйка, ни кто-либо другой не может спрашивать: «А почему вы не едите рыбу?»
- Лимон из чая не едят. Только не пишите о Гагарине. Согласно архивным данным, он не ел лимон во дворце.
- День рождения в офисе. Никаких пицц и пирогов. Это если мы говорим об этикете. Только миниатюрные закуски на один прием. Маленькие канапе, орешки. Что-то, что можно взять и сразу положить в рот. Никаких вилок и ножей.
- И наконец, «поела», а не «покушала». Кушают дети. Взрослые едят.
- Подпиливать ногти можно дома, в маникюрном салоне, в туалете общественного заведения. И ни в коем случае не в присутствии посторонних.
- Кстати, этикет не разрешает носить маникюр с гелевым покрытием. Подразумевается, что элегантная девушка (женщина) не может тратить много времени на то, чтобы выглядеть красиво. И она не может становиться заложницей какого-либо вида маникюра. То есть, согласно науке о хорошем тоне, девушка в любой момент должна иметь возможность снять лак дома сама, не прибегая для этого к помощи специалиста. Кроме того, стоит помнить, что этикет позволяет вообще ходить без покрытия, давая девушке свободу: сегодня красный лак, послезавтра бежевый, а после ногти вообще не накрашены.
О полоске отросшего ногтя уже не хочется и говорить. Невероятное количество женщин ходят так. Это значит, что не хватает времени заглянуть к специалисту. Они утверждают, что этого никто не замечает. Это замечают все. Сын одной моей клиентки как-то ее спросил: «Мама, а почему у девушки палец отдельно от ногтя?»
Хочу обратить внимание также на то, что французский маникюр тоже под запретом. Если кто-то любит прозрачный лак, то им можно пользоваться, а вот белая полоска на ногте — вещь совершенно излишняя.
- В переписке нельзя обращаться к человеку по инициалам. Только полное имя или имя и отчество. Вот Юлия пишет, что руководитель обращается к ней в электронном письме: «Ю. В., добрый день!» Это грубое нарушение правил этикета. Если инициалы стоят в шапке, это одно, но в теле письма следует писать имя полностью.
- Голосовые сообщения — дурной тон. Если вы не договорились о таком способе связи заранее.
- Как закончить спор? Делаем паузу, доброжелательно предлагаем каждому остаться при своем мнении и сразу же инициируем другую тему беседы. Причем доброжелательность должна быть искренней. «Ой, Анечка, давай не будем спорить. К чему это? Пусть каждый останется при своем мнении. Расскажи мне лучше, как ты сходила вчера в Большой? Понравилась опера?»
А вообще, общаясь с кем-то дорогим нам, думаем о том, что мы говорим. Я знаю не так уж и мало случаев, когда нежная дружба разрушалась от того, что кто-то один позволял себе лишнее в словах.
- Многие этому не обрадуются, но на важные встречи даже в жару следует приходить в колготках (или чулках). Так гласит этикет.
- Комплимент незнакомому человеку не является дурным тоном. А вот отвергать комплимент, не соглашаться с ним — это грубо. Просто благодарим. Комплимент — это подарок.
- Никогда не позволяйте дотрагиваться до вас тем, с кем не желаете тактильного контакта. Меня спрашивают, как попросить других детей не трогать вашего грудного ребенка на улице. Можно сказать, например, что ваш малыш пугается, когда его трогают незнакомые. Придумайте одно объяснение для всех подобных случаев. Главное, нужно произнести это очень доброжелательным тоном, чтобы не обидеть общительного ребенка. Дети нарушают дистанцию, не понимая этого.
Другая ситуация со взрослыми. Вот они, как правило, всегда знают, что ближе подходить нельзя, но делают это. Причин может быть много. Одна из которых — выбить вас из равновесия. Уважайте свои границы и отстаивайте свою интимную дистанцию! Например, делайте шаг назад, но оставайтесь уверенным.
- Разговаривая с маленькими детьми, взрослым следует садиться на корточки.
- Кстати, ребенок обращается к незнакомым фразой «Извините, пожалуйста», а не «тетенька» или «дяденька».
- Не придерживаем дверь человеку, который от нас примерно в 10 шагах. Не доставляем дискомфорт, ведь мы заставляем его поторопиться. Дверь придерживаем только тому, кто близко, в 2 шагах.
- Если вы дотронулись в ресторане до салфетки или приборов, то вам уже нельзя не сделать заказ.
- Спинку стоящего впереди кресла в самолете не дергаем, не стучим по ней. Следим за детьми. Ее для нас не существует.
- Патчи для глаз в том же самолете, поезде — табу. И снова о банальном. Есть одна довольно известная фотография. Она сделана во время первого трансатлантического рейса. Люди на борту были в костюмах. Это было красиво. Я сама часто летаю в юбках, но согласна, что такой вид одежды кому-то причиняет дискомфорт. Потому в самолетах мы сейчас видим даже растянутые спортивные штаны. Хотя, согласно правилам дресс-кода, эта одежда не подходит для перелетов. Но ладно. А вот патчи в обществе, милые дамы, — это слишком.
Признавайтесь, какие правила вы и так соблюдали, а что для вас оказалось в новинку?
Фото на превью Depositphotos.com, East News
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