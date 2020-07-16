20+ правил этикета прошлого, которые вызывают только один вопрос: да как так-то?

В XII веке стали появляться столовые приборы. Ложками ели исключительно конфеты и другие сладости. Вилки не приветствовались, так как считались орудием Сатаны. И вообще, зачем тогда человеку пальцы?

В средневековой Франции руки вытирали о скатерть, а суп пили прямо из миски.

В Средние века появилась традиция мыть руки перед едой. Все бы ничего, но речь шла о мытье перед едой в буквальном смысле, то есть руки споласкивали прямо за столом водой, которую приносили слуги. При этом испачканные после сморкания пальцы вытирали прямо об одежду.