20+ правил этикета прошлого, которые вызывают только один вопрос: да как так-то?
Правила этикета становятся все более либеральными, и вот уже нам сложно представить, что когда-то женщине нельзя было заговорить на улице даже со своей подругой. А предложить даме куриную ножку — это было все равно что намеренно оскорбить.
Мы в AdMe.ru считаем, что прекрасные манеры только украшают человека, но иногда правила хорошего тона вызывают лишь недоумение. Как, например, эти.
Античность
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У древних греков было принято контролировать свой взгляд: он должен был быть тверд и устремлен вперед. По представлениям эллинов, вращали глазами только сумасшедшие или отчаявшиеся люди, а щурились — предатели.
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В Древней Греции, а позднее и в Риме, было принято пировать, лежа на боку, и бросать объедки на пол. Назывались такие посиделки симпозиумом, и добропорядочный гражданин был обязан в них участвовать, ведь пирушки были тесно связаны с идеей политического единства сограждан.
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Хорошим тоном считалось хорошо играть в коттаб — это такие соревнования на меткость, когда лежащие участники симпозиума метали из своих бокалов остатки напитка, пытаясь попасть в металлическую чашу. Напиток должен был лететь по наиболее крутой траектории, не проливаться мимо цели и при попадании в нее издавать отчетливый звук.
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В отличие от греков, кидающихся вином, римляне подкидывали игральные кости. Тот, кто показывал лучший результат, становился распорядителем пирушки, в частности, придумывал для гостей задания, как развлечь собравшихся.
Средние века
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По одной из версий, традиция чокаться бокалами пришла именно из Средневековья: ударом кубка о кубок изгоняли демонов, которые, согласно поверью, проникали в человека через рот. По тем же причинам требовалось прикрывать рот во время зевка.
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Традиция приподнимать шляпу в знак приветствия тоже пришла из Средних веков. Только тогда было принято снимать шлем: таким образом воин добровольно подвергался смертельной опасности, а значит, демонстрировал, что у него нет дурных намерений.
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А вот в Персии мужчины, принадлежавшие к одному сословию, приветствовали друг друга поцелуем в губы. А тех, кто стоял на ступень ниже, целовали в щеку.
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В XII веке стали появляться столовые приборы. Ложками ели исключительно конфеты и другие сладости. Вилки не приветствовались, так как считались орудием Сатаны. И вообще, зачем тогда человеку пальцы?
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В средневековой Франции руки вытирали о скатерть, а суп пили прямо из миски.
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В Средние века появилась традиция мыть руки перед едой. Все бы ничего, но речь шла о мытье перед едой в буквальном смысле, то есть руки споласкивали прямо за столом водой, которую приносили слуги. При этом испачканные после сморкания пальцы вытирали прямо об одежду.
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К испанской королеве не мог прикоснуться ни один мужчина, кроме монарха. Это правило едва не стоило жизни жене Карла II Марии Луизе. Когда она села на лошадь, животное встало на дыбы. Королева упала, а ее нога запуталась в стремени. Кобыла потащила девушку. Жену монарха спасли два дворянина. После этого они тут же бросились бежать. За них перед монархами ходатайствовал их друг. Спасители Марии Луизы были милостиво прощены.
Викторианская Англия
В викторианскую эпоху нельзя было показывать свое тело, поэтому купались с помощью специальных машин, придуманных еще в XVII веке. Полностью одетый человек заходил в такую повозку на берегу, переодевался, а затем машину спускали в воду и разворачивали так, чтобы купальщика не было видно.
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Незамужней девушке нельзя было одной выходить на улицу. Остановиться, чтобы перекинуться парой слов со случайно встреченной подружкой, ей тоже было нельзя. Даже оглянуться на приятельницу барышне было запрещено.
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Если леди встретила знакомого джентльмена на улице и захотела с ним пообщаться, ей надо было протянуть ему руку. После этого мужчина должен был на время забыть про свои дела и некоторое время сопровождать женщину.
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До брака девушка не должна была абсолютно ничего знать о деторождении. В результате бывало, что после первой брачной ночи молодые жены сбегали от своих мужей.
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Даже при собственном муже женщина не имела права раздеться полностью. Во время брачной ночи на ней должна была быть надета ночная рубашка с разрезом снизу. При этом в постели супруге надлежало оставаться максимально бесстрастной.
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Во время беременности женщина не должна была показываться на людях. Именно благодаря викторианской эпохе появилось выражение «в интересном положении».
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Ноги надо было обязательно прикрывать. Даже если это ножки рояля — их оборачивали тканью. А предложить за обедом женщине птичью ножку считалось ужасно невежливым.
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Книги авторов противоположного пола ставили на одну полку, только если они состояли в браке.
Царская Россия
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В России особое внимание этикету стал уделять Петр I. По его указу некоторые негласные правила поведения были записаны в отдельную книгу «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов». Там, например, был запрет надевать на свадьбу сапоги с острыми носами, потому что они могли испортить женские платья.
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В XVIII веке справлять нужду прямо на людях было совершенно нормальным явлением. Мужчины просто отворачивались в угол, а женщины пользовались пышными платьями, поэтому никто ничего не замечал. Например, Екатерина II принимала послов, сидя на своем переносном сундучке. Из-за широких юбок этого было как бы не видно. Точно так же дамы на балах пользовались специальным устройством — бурдалю. Общественных туалетов в Петербурге не было вплоть до конца XIX века.
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В наставлении «Как нужно вести себя в обществе» 1886 года не рекомендовалось «тушить свечу перед носом присутствующих».
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Там же говорилось, что «надевать одновременно красное с зеленым или розовое с желтым — значит нарушать все принципы вкуса».
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Для дам в высшей степени неприлично было появляться без перчаток на улице, причем надевать их на публике было нельзя, как и поправлять ленты на шляпке: все заботы о внешнем виде должны оставаться за закрытыми дверями.
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Ложиться спать молодой женщине рекомендовалось около часа ночи, а перед сном — перелистывать французский роман. Засыпая, ни о чем грустном, неприятном и тяжелом не думать, в особенности об убийцах, нищих, мышах, пауках, привидениях, сиротах, страшных болезнях и пожарах.
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Видеть непристойные сны молодой девушке — верх неприличия. Если вдруг это произойдет, ей надо немедленно проснуться.
Как вы считаете, нужны ли строгие правила этикета в современном обществе?