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20 правил бельевого этикета, которые нарушают даже звезды

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Выбору белья нужно уделять не меньше внимания, чем верхней одежде. Именно оно находится ближе всего к телу и формирует наш силуэт, поэтому и сидеть должно как вторая кожа. Выглядывающая из-под одежды бретелька или просвечивающий принт на бюстгальтере способны разрушить весь образ, каким бы модным и продуманным он ни был.

В этой статье мы в AdMe.ru разобрали самые грубые ошибки, которые допускают даже те, кто уверен, что знает все о подборе нижнего белья. И в качестве бонуса — несколько базовых правил, касающихся каждой женщины.

Контуры белья проступают под одеждой

Ким Кардашьян научила нас не стыдиться утягивающего белья, но им точно не стоит злоупотреблять: неправильно подобранные комбинация или бюстгальтер могут натирать и вызывать раздражение кожи. То же относится и к обычному белью, не подходящему по размеру.

  • Важно помнить, что моделирующее белье не создано для того, чтобы втиснуться в вещь на пару размеров меньше. Его носят, чтобы разгладить фигуру и скрыть небольшие недостатки.

  • Цвет корректирующего белья выбирают по тому же принципу, что и базового — в зависимости от одежды, под которой собираются его носить.

  • Корректирующее белье можно носить как с обычным нижним бельем, так и без него. Все зависит от наличия или отсутствия ластовицы и поддержки для груди.

Чересчур утягивающее белье

Под облегающие вещи нужно использовать белье без какого-либо декора. Лучше всего для такой одежды подходит бесшовное — боковые линии трусиков часто образуют некрасивые складки на ягодицах.

  • Бесшовное белье — базовая модель для вечерних выходов и легких летних нарядов. Чтобы оно не просвечивало и было универсальным, под светлые и яркие вещи нужно надевать комплект телесного цвета.

  • Забыть про видимую линию трусиков помогут стринги. Они удобны для гладкого силуэта, так как не создают на теле почти никаких линий.

  • Еще один вариант, который поможет разгладить фигуру, но при этом не отказываться от удобных трусиков, — моделирующее белье.

Нюд и черный цвет

Казалось бы, выбирая бюстгальтер в классических цветах, сложно ошибиться. Но на деле все оказывается не так просто. В ношении нюда есть свои нюансы.

  • Под черные ткани нужны только черные комплекты белья. Нюд может просвечивать сквозь ткань и выдаст вас с головой.

  • Нюдовая палитра бывает очень разной. Сложно найти нижнее белье, полностью соответствующее тону вашей кожи. Поэтому лучше всего оценивать цвет по внутренней стороне предплечья. Не критично, если в результате белье будет несколько темнее или светлее кожи.

Белье с высокой посадкой и низкая талия у одежды

Мода на высокую талию вернулась, а значит, следует учесть это и при покупке нижнего белья. Высокая посадка у трусиков способна подчеркнуть достоинства и скорректировать фигуру.

  • Трусики с высокой посадкой идеально надевать под аналогичные брюки, юбки, джинсы и шорты. В этом случае белье с низкой посадкой не подойдет, так как будет пережимать бедра и акцентировать внимание на недостатках.

  • Соответственно, если у брюк или юбки заниженная талия, то и трусики должны сидеть так же, чтобы не выглядывать из-под одежды.

  • Мода натягивать стринги так, чтобы их было видно из космоса, закончилась еще в нулевые.

Бретели бюстгальтера, заметные из-под платья

Бретели бюстгальтера, выглядывающие из-под топа или платья с открытыми плечами, способны испортить любой образ. Поэтому на красной дорожке практически не встретишь звезд, которые стали бы столь откровенно «светить» своим нижним бельем.

  • Если размер груди позволяет, то самый лучший вариант — бюстгальтер без бретелей. Кстати, он спасает и еще от одного проклятия: растянувшиеся и постоянно спадающие с плеч лямки.

  • Для платья или топа с глубоким V-образным вырезом есть много вариантов съемных регулируемых бретелей, которые цепляются к бюстгальтеру-трансформеру с помощью специального фиксатора.

  • Если нужно спрятать бюстгальтер под майку-борцовку, помогут специальные клипсы, которые соединят бретели на спине или груди в виде буквы Х.

Проймы у рукавов и бюстгалтер

Широкая пройма у рукавов — деталь одежды, которая по коварству обойдет даже глубокий вырез. Но для тех, кто все равно не готов отказаться от таких платьев и блузок, есть пара секретов.

  • Под широкие проймы подойдет силиконовый бюстгальтер с прозрачными бретелями и поясом. Таким образом нижнее белье продолжит выполнять функцию поддержки, но не будет бросаться в глаза.

  • Если одежда неформальная, то под блузку можно надеть топ или бандо такого же цвета. Но только никаких кружев!

Бюстгальтер и глубокое декольте

Пикантный вырез на груди или спине — популярная деталь многих вечерних туалетов, да и летних нарядов тоже. Чтобы выглядеть великолепно с большим декольте, нужно подобрать правильное белье.

  • В случае с глубоким вырезом на спине спасет бюстгальтер «бабочка» со шнуровкой. Он придаст необходимый объем и при этом не имеет бретелей и пояса.

  • Для переднего декольте создана специальная модель бюстгальтера под названием планж. Он имеет глубокий вырез за счет перемычки, которая расположена гораздо ниже, чем обычно.

Нижнее белье с ярким, просвечивающим принтом

Яркое нижнее белье с принтами — вариант не на каждый день, так как его сложно комбинировать с верхней одеждой. Тем не менее всегда выбирать только черные или бежевые цвета — очень скучно. Вот несколько правил, о которых не стоит забывать, если у вас в шкафу преобладают разноцветные комплекты.

  • Бюстгальтер с ярким, контрастным узором стоит надевать только под вещи из плотных материалов.

  • Яркие трусики с принтом абсолютно точно не стоит надевать под светлые брюки и юбки, если вы не хотите привлечь к себе внимание.

Бонус: несколько базовых правил ношения нижнего белья

  • Трусики нужно обновлять каждые 6 месяцев. Помимо деформации за это время они могут стать источником бактерий и инфекций.

  • У французских бельевых консультантов есть такое правило: покупать новую пару трусиков стоит каждый раз, когда вы отправляетесь в магазин за дезодорантом.

  • Под каждый бюстгальтер нужно иметь несколько трусиков того же цвета и стиля, так как они изнашиваются быстрее.

  • Нижнее белье лучше всего стирать вручную — так оно дольше будет сохранять свой первоначальный вид.

А какие грубые ошибки в подборе нижнего белья вы чаще всего наблюдаете у других?

Фото на превью akg-images / Francoise Kuntz / East News, Fred Duval / MEGA / Mega Agency / East News
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