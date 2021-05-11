20 правил бельевого этикета, которые нарушают даже звезды

Выбору белья нужно уделять не меньше внимания, чем верхней одежде. Именно оно находится ближе всего к телу и формирует наш силуэт, поэтому и сидеть должно как вторая кожа. Выглядывающая из-под одежды бретелька или просвечивающий принт на бюстгальтере способны разрушить весь образ, каким бы модным и продуманным он ни был.

В этой статье мы в AdMe.ru разобрали самые грубые ошибки, которые допускают даже те, кто уверен, что знает все о подборе нижнего белья. И в качестве бонуса — несколько базовых правил, касающихся каждой женщины.

Контуры белья проступают под одеждой

Ким Кардашьян научила нас не стыдиться утягивающего белья, но им точно не стоит злоупотреблять: неправильно подобранные комбинация или бюстгальтер могут натирать и вызывать раздражение кожи. То же относится и к обычному белью, не подходящему по размеру. Важно помнить, что моделирующее белье не создано для того, чтобы втиснуться в вещь на пару размеров меньше. Его носят, чтобы разгладить фигуру и скрыть небольшие недостатки.

Цвет корректирующего белья выбирают по тому же принципу, что и базового — в зависимости от одежды, под которой собираются его носить.

Корректирующее белье можно носить как с обычным нижним бельем, так и без него. Все зависит от наличия или отсутствия ластовицы и поддержки для груди.

Чересчур утягивающее белье

Под облегающие вещи нужно использовать белье без какого-либо декора. Лучше всего для такой одежды подходит бесшовное — боковые линии трусиков часто образуют некрасивые складки на ягодицах. Бесшовное белье — базовая модель для вечерних выходов и легких летних нарядов. Чтобы оно не просвечивало и было универсальным, под светлые и яркие вещи нужно надевать комплект телесного цвета.

Забыть про видимую линию трусиков помогут стринги. Они удобны для гладкого силуэта, так как не создают на теле почти никаких линий.

Еще один вариант, который поможет разгладить фигуру, но при этом не отказываться от удобных трусиков, — моделирующее белье.

Нюд и черный цвет

Казалось бы, выбирая бюстгальтер в классических цветах, сложно ошибиться. Но на деле все оказывается не так просто. В ношении нюда есть свои нюансы. Под черные ткани нужны только черные комплекты белья. Нюд может просвечивать сквозь ткань и выдаст вас с головой.

Нюдовая палитра бывает очень разной. Сложно найти нижнее белье, полностью соответствующее тону вашей кожи. Поэтому лучше всего оценивать цвет по внутренней стороне предплечья. Не критично, если в результате белье будет несколько темнее или светлее кожи.

Белье с высокой посадкой и низкая талия у одежды

Мода на высокую талию вернулась, а значит, следует учесть это и при покупке нижнего белья. Высокая посадка у трусиков способна подчеркнуть достоинства и скорректировать фигуру. Трусики с высокой посадкой идеально надевать под аналогичные брюки, юбки, джинсы и шорты. В этом случае белье с низкой посадкой не подойдет, так как будет пережимать бедра и акцентировать внимание на недостатках.

Соответственно, если у брюк или юбки заниженная талия, то и трусики должны сидеть так же, чтобы не выглядывать из-под одежды.

Мода натягивать стринги так, чтобы их было видно из космоса, закончилась еще в нулевые.

Бретели бюстгальтера, заметные из-под платья

Бретели бюстгальтера, выглядывающие из-под топа или платья с открытыми плечами, способны испортить любой образ. Поэтому на красной дорожке практически не встретишь звезд, которые стали бы столь откровенно «светить» своим нижним бельем. Если размер груди позволяет, то самый лучший вариант — бюстгальтер без бретелей. Кстати, он спасает и еще от одного проклятия: растянувшиеся и постоянно спадающие с плеч лямки.

Для платья или топа с глубоким V-образным вырезом есть много вариантов съемных регулируемых бретелей, которые цепляются к бюстгальтеру-трансформеру с помощью специального фиксатора.

Если нужно спрятать бюстгальтер под майку-борцовку, помогут специальные клипсы, которые соединят бретели на спине или груди в виде буквы Х.

Проймы у рукавов и бюстгалтер

Широкая пройма у рукавов — деталь одежды, которая по коварству обойдет даже глубокий вырез. Но для тех, кто все равно не готов отказаться от таких платьев и блузок, есть пара секретов. Под широкие проймы подойдет силиконовый бюстгальтер с прозрачными бретелями и поясом. Таким образом нижнее белье продолжит выполнять функцию поддержки, но не будет бросаться в глаза.

Если одежда неформальная, то под блузку можно надеть топ или бандо такого же цвета. Но только никаких кружев!

Бюстгальтер и глубокое декольте

Пикантный вырез на груди или спине — популярная деталь многих вечерних туалетов, да и летних нарядов тоже. Чтобы выглядеть великолепно с большим декольте, нужно подобрать правильное белье. В случае с глубоким вырезом на спине спасет бюстгальтер «бабочка» со шнуровкой. Он придаст необходимый объем и при этом не имеет бретелей и пояса.

Для переднего декольте создана специальная модель бюстгальтера под названием планж. Он имеет глубокий вырез за счет перемычки, которая расположена гораздо ниже, чем обычно.

Нижнее белье с ярким, просвечивающим принтом

Яркое нижнее белье с принтами — вариант не на каждый день, так как его сложно комбинировать с верхней одеждой. Тем не менее всегда выбирать только черные или бежевые цвета — очень скучно. Вот несколько правил, о которых не стоит забывать, если у вас в шкафу преобладают разноцветные комплекты. Бюстгальтер с ярким, контрастным узором стоит надевать только под вещи из плотных материалов.

Яркие трусики с принтом абсолютно точно не стоит надевать под светлые брюки и юбки, если вы не хотите привлечь к себе внимание.

Бонус: несколько базовых правил ношения нижнего белья

Трусики нужно обновлять каждые 6 месяцев. Помимо деформации за это время они могут стать источником бактерий и инфекций.

У французских бельевых консультантов есть такое правило: покупать новую пару трусиков стоит каждый раз, когда вы отправляетесь в магазин за дезодорантом.

Под каждый бюстгальтер нужно иметь несколько трусиков того же цвета и стиля, так как они изнашиваются быстрее.

Нижнее белье лучше всего стирать вручную — так оно дольше будет сохранять свой первоначальный вид.