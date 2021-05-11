20 правил бельевого этикета, которые нарушают даже звезды
Выбору белья нужно уделять не меньше внимания, чем верхней одежде. Именно оно находится ближе всего к телу и формирует наш силуэт, поэтому и сидеть должно как вторая кожа. Выглядывающая из-под одежды бретелька или просвечивающий принт на бюстгальтере способны разрушить весь образ, каким бы модным и продуманным он ни был.
В этой статье мы в AdMe.ru разобрали самые грубые ошибки, которые допускают даже те, кто уверен, что знает все о подборе нижнего белья. И в качестве бонуса — несколько базовых правил, касающихся каждой женщины.
Контуры белья проступают под одеждой
Ким Кардашьян научила нас не стыдиться утягивающего белья, но им точно не стоит злоупотреблять: неправильно подобранные комбинация или бюстгальтер могут натирать и вызывать раздражение кожи. То же относится и к обычному белью, не подходящему по размеру.
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Важно помнить, что моделирующее белье не создано для того, чтобы втиснуться в вещь на пару размеров меньше. Его носят, чтобы разгладить фигуру и скрыть небольшие недостатки.
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Цвет корректирующего белья выбирают по тому же принципу, что и базового — в зависимости от одежды, под которой собираются его носить.
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Корректирующее белье можно носить как с обычным нижним бельем, так и без него. Все зависит от наличия или отсутствия ластовицы и поддержки для груди.
Чересчур утягивающее белье
Под облегающие вещи нужно использовать белье без какого-либо декора. Лучше всего для такой одежды подходит бесшовное — боковые линии трусиков часто образуют некрасивые складки на ягодицах.
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Бесшовное белье — базовая модель для вечерних выходов и легких летних нарядов. Чтобы оно не просвечивало и было универсальным, под светлые и яркие вещи нужно надевать комплект телесного цвета.
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Забыть про видимую линию трусиков помогут стринги. Они удобны для гладкого силуэта, так как не создают на теле почти никаких линий.
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Еще один вариант, который поможет разгладить фигуру, но при этом не отказываться от удобных трусиков, — моделирующее белье.
Нюд и черный цвет
Казалось бы, выбирая бюстгальтер в классических цветах, сложно ошибиться. Но на деле все оказывается не так просто. В ношении нюда есть свои нюансы.
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Под черные ткани нужны только черные комплекты белья. Нюд может просвечивать сквозь ткань и выдаст вас с головой.
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Нюдовая палитра бывает очень разной. Сложно найти нижнее белье, полностью соответствующее тону вашей кожи. Поэтому лучше всего оценивать цвет по внутренней стороне предплечья. Не критично, если в результате белье будет несколько темнее или светлее кожи.
Белье с высокой посадкой и низкая талия у одежды
Мода на высокую талию вернулась, а значит, следует учесть это и при покупке нижнего белья. Высокая посадка у трусиков способна подчеркнуть достоинства и скорректировать фигуру.
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Трусики с высокой посадкой идеально надевать под аналогичные брюки, юбки, джинсы и шорты. В этом случае белье с низкой посадкой не подойдет, так как будет пережимать бедра и акцентировать внимание на недостатках.
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Соответственно, если у брюк или юбки заниженная талия, то и трусики должны сидеть так же, чтобы не выглядывать из-под одежды.
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Мода натягивать стринги так, чтобы их было видно из космоса, закончилась еще в нулевые.
Бретели бюстгальтера, заметные из-под платья
Бретели бюстгальтера, выглядывающие из-под топа или платья с открытыми плечами, способны испортить любой образ. Поэтому на красной дорожке практически не встретишь звезд, которые стали бы столь откровенно «светить» своим нижним бельем.
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Если размер груди позволяет, то самый лучший вариант — бюстгальтер без бретелей. Кстати, он спасает и еще от одного проклятия: растянувшиеся и постоянно спадающие с плеч лямки.
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Для платья или топа с глубоким V-образным вырезом есть много вариантов съемных регулируемых бретелей, которые цепляются к бюстгальтеру-трансформеру с помощью специального фиксатора.
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Если нужно спрятать бюстгальтер под майку-борцовку, помогут специальные клипсы, которые соединят бретели на спине или груди в виде буквы Х.
Проймы у рукавов и бюстгалтер
Широкая пройма у рукавов — деталь одежды, которая по коварству обойдет даже глубокий вырез. Но для тех, кто все равно не готов отказаться от таких платьев и блузок, есть пара секретов.
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Под широкие проймы подойдет силиконовый бюстгальтер с прозрачными бретелями и поясом. Таким образом нижнее белье продолжит выполнять функцию поддержки, но не будет бросаться в глаза.
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Если одежда неформальная, то под блузку можно надеть топ или бандо такого же цвета. Но только никаких кружев!
Бюстгальтер и глубокое декольте
Пикантный вырез на груди или спине — популярная деталь многих вечерних туалетов, да и летних нарядов тоже. Чтобы выглядеть великолепно с большим декольте, нужно подобрать правильное белье.
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В случае с глубоким вырезом на спине спасет бюстгальтер «бабочка» со шнуровкой. Он придаст необходимый объем и при этом не имеет бретелей и пояса.
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Для переднего декольте создана специальная модель бюстгальтера под названием планж. Он имеет глубокий вырез за счет перемычки, которая расположена гораздо ниже, чем обычно.
Нижнее белье с ярким, просвечивающим принтом
Яркое нижнее белье с принтами — вариант не на каждый день, так как его сложно комбинировать с верхней одеждой. Тем не менее всегда выбирать только черные или бежевые цвета — очень скучно. Вот несколько правил, о которых не стоит забывать, если у вас в шкафу преобладают разноцветные комплекты.
Бонус: несколько базовых правил ношения нижнего белья
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Трусики нужно обновлять каждые 6 месяцев. Помимо деформации за это время они могут стать источником бактерий и инфекций.
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У французских бельевых консультантов есть такое правило: покупать новую пару трусиков стоит каждый раз, когда вы отправляетесь в магазин за дезодорантом.
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Под каждый бюстгальтер нужно иметь несколько трусиков того же цвета и стиля, так как они изнашиваются быстрее.
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Нижнее белье лучше всего стирать вручную — так оно дольше будет сохранять свой первоначальный вид.
А какие грубые ошибки в подборе нижнего белья вы чаще всего наблюдаете у других?