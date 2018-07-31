20+ правдивых твитов о том, что все мы становимся нашими родителями

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По мере того как мы взрослеем, наши приоритеты меняются: кому-то в радость оставаться дома подольше, а кто-то начинает получать удовольствие от пролистывания рекламных листовок из магазинов или от покупки диванных подушек. В один прекрасный день мы просто понимаем: «О боже, я становлюсь похожим на мою мать / моего отца!» Пользователи твиттера подошли к этой ситуации с юмором и поделились своими историями, сопроводив их хештегом #SignsYouveBecomeYourParents.