20+ правдивых твитов о том, что все мы становимся нашими родителями
По мере того как мы взрослеем, наши приоритеты меняются: кому-то в радость оставаться дома подольше, а кто-то начинает получать удовольствие от пролистывания рекламных листовок из магазинов или от покупки диванных подушек. В один прекрасный день мы просто понимаем: «О боже, я становлюсь похожим на мою мать / моего отца!» Пользователи твиттера подошли к этой ситуации с юмором и поделились своими историями, сопроводив их хештегом #SignsYouveBecomeYourParents.
Мы в AdMe.ru собрали лучшие твиты, чтобы вы могли еще раз удостовериться в том, что взросление — это на самом деле не так уж плохо.
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Знакомое состояние? Какие вы замечаете у себя изменения в поведении с возрастом? Делитесь в комментариях.
Фото на превью sarahekite / Twitter