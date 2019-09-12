20+ поступков, которые совершают люди, чтобы казаться крутыми, но в итоге вызывают обратный эффект

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Многим людям крайне важно выглядеть в глазах окружающих крутыми и успешными. Одни для этого слушают музыку в машине с открытыми окнами ночью во дворе многоэтажки. Другие покупают дорогие брендовые вещи и гаджеты в кредит, экономя на еде. Вот только со стороны все это воспринимается нелепо и даже смешно, но никак не круто.

На Reddit на днях обсудили подобную тему. AdMe.ru узнал, что еще, по мнению пользователей, делает человек, чтобы казаться круче, но на деле выставляет себя на посмешище.

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