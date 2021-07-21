20+ вредных привычек и грубых поступков, из-за которых люди могут сказать: «Фу, мы больше с вами не общаемся»

Вот вроде понравится вам какой-то человек, а потом вдруг выясняется, что он грубит официантам, громко слушает музыку в метро или «переобувается в воздухе» и легко меняет свои убеждения в новой компании. И знаете, общаться с ним после такого совершенно не хочется. Именно об этом активно рассуждают пользователи Reddit и перечисляют привычки, которые могут мгновенно отвернуть их от нового знакомого.

Мы в AdMe.ru сначала крепко задумались над тем, что способно заставить нас разорвать отношения с другими людьми. А потом прочитали несколько историй, которые вынесли в бонус к этой статье, и поняли, что не всегда стоит спешить с выводами.

Одна женщина на работе определенно не понимает, что отталкивает меня своей привычкой говорить гадости о других наших сотрудниках, причем способных и адекватных. Она что, хочет таким образом сблизиться со мной? Но пока она достигла обратного результата. © night_0n_mars / Reddit

Не понимаю тех, кто не способен признать свою вину. До сих пор не могу поверить, что взрослые могут врать, чтобы просто оправдать себя . Зато я знаю, что таким людям нельзя доверять. © FirmAardvark6208 / Reddit

. Зато я знаю, что таким людям нельзя доверять. © FirmAardvark6208 / Reddit Я считаю, что тот, кто постоянно перебивает других и влезает в чужие разговоры, невероятно груб и эгоистичен. © ShadowWood78 / Reddit

Мой бывший друг ужасно вел себя с официантами. В конце концов я перестал ходить с ним в кафе и рестораны, а потом и вовсе прервал общение. Согласитесь, что привычка смотреть сверху вниз на обслуживающий персонал может многое сказать о человеке . © Punanistan / Reddit

. © Punanistan / Reddit Не люблю, когда взрослые начинают говорить плаксивым детским голосом. Сразу понятно, что это попытка манипулировать другими. © Ok_Cryptographer6268 / Reddit

Если ваш потенциальный партнер постоянно жалуется на своего бывшего парня или девушку, то, скорее всего, именно он сам и был главным обидчиком в отношениях. Это мой личный опыт: все, кто ныли, какими плохими были их предыдущие вторые половинки, в итоге сами оказывались настоящими абьюзерами. © MoonlitStar / Reddit

Моя подруга постоянно закатывала глаза при виде одной своей коллеги и нехорошо подсмеивалась над ней. Я не понимал, почему так происходит, пока не узнал, что та девушка была новенькой в коллективе. Но неужели можно злиться на кого-то только потому, что он устроился на работу? © leixo18_4 / Reddit

Но неужели можно злиться на кого-то только потому, что он устроился на работу? © leixo18_4 / Reddit Друг моего мужа на первый взгляд показался остроумным и дружелюбным парнем. Но все в мгновение ока изменилось, когда мы все вместе сели в такси. Он так безобразно общался с водителем! Мне стало ясно, что этот чувак старается производить хорошее впечатление только на тех, кого считает равными себе. © soft_warm_purry / Reddit

Мы с начальником были на профессиональной выставке. Когда в начале первого дня мы вошли в павильон, какой-то парень дал моему боссу рекламную листовку. Тот буквально через пару шагов скомкал ее в шарик, бросил на пол, а потом посмотрел на меня, мол, «круто, да?» А между тем парень, который раздавал эти листовки, все это видел . Получается, что стажера или низкооплачиваемого сотрудника просто оскорбили безо всякой причины. Я никогда этого не забуду. Если вам не нужна такая бумажка, пожалуйста, выкиньте ее, когда окажетесь вне поля зрения человека, который вам ее дал. © itrainmonkeys / Reddit

. Получается, что стажера или низкооплачиваемого сотрудника просто оскорбили безо всякой причины. Я никогда этого не забуду. Если вам не нужна такая бумажка, пожалуйста, выкиньте ее, когда окажетесь вне поля зрения человека, который вам ее дал. © itrainmonkeys / Reddit Так тяжело, когда утром едешь на работу в поезде, в еще тихом и сонном вагоне, а кто-то рядом начинает громко разговаривать и смеяться. А еще есть люди, которые стоят прямо у дверей и не двигаются с места, когда кто-то садится или выходит. И ведь ты никуда от них не можешь сбежать до конца поездки. © mediocre_medstudent1 / Reddit

Мне всегда казалось, что стиль вождения — настоящая лакмусовая бумажка для проверки характера. Одни люди откровенно тупят, а другие совершенно не обращают внимания на остальных участников движения. © HambSandwich / Reddit

О человеке можно узнать многое даже по несостоявшемуся свиданию. На прошлой неделе я отправил девушке сообщение за 6 часов до встречи, чтобы подтвердить наше запланированное накануне первое свидание. Она ответила, что у нее уже другие планы, и попросила перенести все на 2 дня. Перед новой встречей я снова написал барышне за 6 часов и опять нарвался на отмену. Да, я разочаровался в ней, и еще считаю настоящей грубостью не предупреждать о своих изменившихся планах буквально до последней минуты. © Sojojo / Reddit

Перед новой встречей я снова написал барышне за 6 часов и опять нарвался на отмену. Да, я разочаровался в ней, и еще считаю настоящей грубостью не предупреждать о своих изменившихся планах буквально до последней минуты. © Sojojo / Reddit Одна из самых отталкивающих привычек — это манера жевать с открытым ртом. А ведь от нее так легко отказаться. © Pix-a-gogo / Reddit

Не люблю, когда люди пытаются привлечь внимание в социальных сетях и «нагоняют тумана». Например, пишут: «Да ладно! Я не могу поверить, что это произошло». В результате их друзья сходят с ума, спрашивая, что случилось. Наконец, дня этак 4 спустя, они наконец-то отвечают что-то неубедительное вроде: «О, я пролила свой любимый лак для ногтей». © paintgirl44 / Reddit

В результате их друзья сходят с ума, спрашивая, что случилось. Наконец, дня этак 4 спустя, они наконец-то отвечают что-то неубедительное вроде: «О, я пролила свой любимый лак для ногтей». © paintgirl44 / Reddit Я увидел, что люди в кино разбросали мусор на сиденьях и на полу. Напомнил им, что за собой вообще-то надо убирать. А они сказали: «Мы специально делаем так, чтобы у персонала была работа». © wildebeesties / Reddit

Моя подруга оценивает людей по их отношению к кошкам. Они, в отличие от многих собак, не всегда готовы идти на контакт. Но некоторые люди продолжают приставать к кошке, даже если она ясно дала понять, что не хочет внимания. Для подруги это настоящий «красный флаг» и подтверждение того, что подобные личности не будут обращать внимания и на нужды других людей. И знаете, она много раз оказывалась права в своих прогнозах. © KnewItWouldHappen / Reddit

и подтверждение того, что подобные личности не будут обращать внимания и на нужды других людей. И знаете, она много раз оказывалась права в своих прогнозах. © KnewItWouldHappen / Reddit Терпеть не могу, когда на телефоне врубают музыку на полную катушку. Выключите эту гадость или наденьте наушники. © friendofoldman / Reddit

Недавно я встретил человека, который в мгновение ока подстроился под новых друзей и изменил все свои убеждения, ценности и моральные устои. Ощущение, что передо мной оказался какой-то незнакомец. Даже не знаю, что тому виной: крайняя неуверенность, низкая самооценка или желание понравиться любой ценой. © saint__chris / Reddit

Моя бывшая подруга любила оценивать всех вокруг. Например, нам она намекала, что нужно поярче краситься. Я не знаю, понимают ли это любители покритиковать чужой вид, но человек, которого вы «оцениваете», точно так же анализирует вашу внешность . И поверьте, недостатки найдутся у каждого, даже если вы искренне верите, что вы Анджелина Джоли во плоти. © Spiritual_Ad_6130 / Reddit

. И поверьте, недостатки найдутся у каждого, даже если вы искренне верите, что вы Анджелина Джоли во плоти. © Spiritual_Ad_6130 / Reddit Есть люди, которые превращают любую беседу в мини-соревнование. Я просто сказал, что пил латте, а мне в ответ заявили что-то типа: «Я тоже, но мой был гораздо круче и именно такой, который нравится настоящим ценителям кофе». © regerts69 / Reddit

Я знаю, что мой коллега не моет руки после туалета. Именно из-за этого я на днях отказался есть с ним чипсы из одного пакета. © Dont_*** / Reddit

Бонус: а ведь бывает, что грубые и бестактные поступки можно совершить и не со зла

Человек случайно толкнул вас или не уступил место в метро? А может быть, он только что узнал печальные новости, его уволили, или он не спал несколько дней по каким-то серьезным причинам? © Bucktown_Riot / Reddit

Признаюсь, раньше я всегда бросал пустые пакеты и стаканчики на сиденье в кинотеатре. Я реально не думал, что это плохо. Мне казалось, что нужно оставить мусор именно там, потому что между рядами ходят специальные люди и убирают его. Но несколько лет назад друг сказал мне: « Да, это их работа. Но это не означает, что мы должны усложнять ее» . © Sly_Wood / Reddit

. © Sly_Wood / Reddit Знаете, некоторые люди просто кажутся невнимательными и грубыми, а на самом деле просто не знают кое-каких вещей. В детстве я жил в бедном поселке и меня не учили, как правильно давать чаевые. Хорошо, что подруга по колледжу однажды обратила на это внимание. Мне было так стыдно. © Zebirdsandzebats / Reddit

Я раньше часто подстраивалась под людей, с которыми общалась. Это такой нездоровый механизм выживания, запущенный еще в детстве, чтобы уберечься от гнева родителей. Они запросто могли наказать меня за то, что я веду себя по-своему и имею свое мнение. Мне сейчас уже за 30, но муж все еще замечает у меня отголоски этого поведения во время стрессовых ситуаций. © OriDoodle / Reddit