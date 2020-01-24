20 показательных примеров того, как мы можем меньше загрязнять планету

51 6 26 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По данным исследователей из Всемирного банка, в мире каждый день образуется не менее 3,5 миллионов тонн твердых бытовых отходов. И если ничего не предпринять, то, по оценкам экспертов, к концу столетия эта цифра вырастет до 11 миллионов тонн. Отчасти в такой ситуации виновато наше непомерное потребление. И радует то, что все больше простых людей и разных компаний осознают масштабы проблемы и всячески стараются сократить количество образуемого ими мусора. Одни не выбрасывают ненужные вещи, а дают им вторую жизнь. Другие перестают пользоваться одноразовыми предметами, а третьи отказываются от пластика.

Мы в AdMe.ru вдохновляемся пользователями интернета, которые своим примером показывают всему миру, что сохранять природу под силу каждому из нас.

«Моя жена не стала выбрасывать венчик от старого промышленного миксера, а сделала из него люстру»

В этом кафе винные бутылки используют в качестве кувшинов для воды

Компания Fill продает свои чистящие средства в стеклянных бутылках, которые потом снова можно наполнить (в ближайшем магазине или в самой компании)

«В этом году я решил не покупать рождественскую елку за $ 80, а просто украсил ветки, которые нашел в своем дворе»

«Только что пошила себе спортивную сумку, использовав старые ненужные джинсы»

Крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии подает кофе в съедобной чашке. Таким способом они стараются уменьшить количество отходов на борту

Автор этого снимка приходит в кафе со своей многоразовой соломинкой

Упаковка этой посылки сделана из прессованной разорванной бумаги (вместо пузырчатой пленки)

«Нашла на помойке старый книжный шкаф, покрасила нетоксичной краской, добавила земли и семян. Теперь у меня есть свой собственный овощной сад»

«Местный ресторан использует этот многоразовый контейнер для еды на вынос. Он сделан из бамбука»

«Я только что сделала многоразовые ватные диски из старой детской пижамы»

В посылке в качестве наполнителя использовали картонные пирамидки вместо шариков из пенопласта

«Решил вместо бумажных полотенец использовать хлопчатобумажные»

«Уже второй год я заворачиваю подарки в одну и ту же ткань»

Этот супермаркет использует крошечные бумажные пакеты вместо пластиковых

«Я из старой сумочки сделала обувь для своего малыша»

В эту аптеку можно прийти со своими банками и набрать в них скрабы и другие косметические средства

«Мне очень не хотелось покупать пластиковый органайзер, поэтому я сделала его из старых картонных коробочек из-под бисера»

В этом ресторане большие бутылки из-под газировки используют в качестве цветочных горшков

Табличка на одном из пляжей Ирландии

«Пожалуйста, уносите с собой 3 пластиковых предмета каждый раз, когда приходите на пляж».