20+ подростков рассказали AdMe.ru, почему им бывает стыдно за поведение родителей в соцсетях

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Есть множество статей о том, как родителям контролировать детей в интернете, в частности в соцсетях. А вот информации об обратной ситуации, когда стоит контролировать уже взрослых, просто нет. Между тем, многие подростки страдают от того, что родители публично обсуждают частную жизнь или выкладывают не очень удачные фотографии своих чад.

Редакция AdMe.ru выяснила, что же думают по этому поводу сами дети. Мы поговорили с подростками в возрасте от 13 до 17 лет и спросили, как их родители ведут себя в интернете и какие эмоции это вызывает.

1. Можно ли выкладывать фотки ребенка в сеть

Мне очень не нравится, что многие родители хотят получить кучу подписчиков и заставляют детей делать на камеру всякую ерунду: рожи корчить и т. д. Особенно если ребенок маленький. Знаете, очень много таких видео развелось: ребенок плачет, а родители, вместо того чтобы успокоить, снимают его на камеру и смеются. Это ненормально!

Родители могут вести себя, как они хотят, но они не должны ни с кем ругаться, оставлять негативные комментарии к моим постам и выкладывать мои фотографии. У ребенка должно быть свое личное пространство.

Родители могут вести себя, как им нравится, но если они захотят выложить мое фото, то должны спросить разрешения.

Моя мама часто сидит в соцсетях и выкладывает туда фотки (мои тоже). И меня это устраивает, я даже рад, потому что по снимкам, где я совсем маленький, можно местами восстановить детство. И у нас никогда не бывает ссор типа «что у тебя на аве», «удали эту фотку» и т. д.

Не люблю, когда кто-то публично обо мне пишет. Папы в соцсетях нет, поэтому мама взяла эту ношу на себя :( Она постоянно выкладывает мои фотки на всеобщее обозрение (например, если мы едем куда-то отдыхать) — это очень бесит. Я прошу ее не делать этого, но она не слушает.

Мама иногда внезапно фотографирует меня, когда я не ожидаю этого, а потом выкладывает к себе на страницу. А недавно она стала проверять группы, в которых я состою, нашла много «непристойных», как она считает, и заставила отписаться от них. Еще пришлось удалить музыку, которая ей не нравится.

Бабушка выкладывает все подряд, даже такие фотографии, где ее самой нет, — меня это бесит. Раньше я заходила в ее аккаунт, чтобы удалить некоторые записи. Я много раз говорила об этом, а она отвечает, что ей все равно, ведь это ее аккаунт и делать она может то, что хочет. Почему бабушка это делает? Почему не может взять и убрать меня хотя бы?

2. Как вести свои аккаунты, чтобы детям не было стыдно или одиноко

Я не против того, что родители переписываются с подругами и друзьями, читают ленту новостей, но им совсем не стоит писать на стене цитаты из пабликов, как это делают 12-летние девочки.

Моя мама использует инстаграм, чтобы постить поддельные цитаты «великих» о том, как нужно относиться к женщине, что женщины особенные, почти богини и т. п. С ее страницы все кричит о том, что она в разводе. Я ей говорю, что не надо так, она вроде и слушает, но продолжает.

Родителям не нужно верить всему, что пишут в соцсетях, а особенно в СМИ. Еще, я думаю, не стоит агрессивно реагировать на троллинг, вступать в перепалку и принимать обидные комментарии близко к сердцу.

Не надо привлекать особого внимания к своей странице в соцсетях, вступая в перепалки в группах типа «Подслушано».

Есть родители, которые в день по 20 постов и фотографий выкладывают, — это, по-моему, ненормально. Если они так много будут сидеть в интернете, то вообще забудут, что у них дети есть!

Мама всегда смотрит мои фотографии и записи, а еще участвует в различных конкурсах через репосты. Один раз мы даже выиграли корм для собаки. Она мне отправляет ссылки, если находит что-то интересное в сети. В день сообщений по 15 точно бывает — и это круто.

Моя мама много времени проводит в соцсетях, а когда я что-нибудь у нее спрашиваю, она просто не слышит. Иногда она сидит и смеется, а когда я хочу посмотреть, что ее насмешило, она не разрешает. Это обидно.

3. Стоит ли проверять личную страницу ребенка

У меня есть аккаунт во «ВКонтакте», свои фотографии не выкладываю. Записи, группы и друзей проверяет мама. Мне это не нравится, потому что я стесняюсь вступать в группы, которые мне интересны, добавлять знакомых и репостить что-то. Но у меня есть инстаграм с закрытым профилем, и там я выкладываю фотки и подписываюсь на кого хочу.

Я скрыла страницу от отчима, потому что ему вечно не нравится что-то в моем профиле. А еще некоторые мои друзья выкладывают свои фотки, и это ему тоже не нравится (он постоянно мониторит страницы моих друзей). Я много раз заводила новые аккаунты, но он каким-то образом их находит и заставляет удалять.

Моя мама проверяет все мои записи во «ВКонтакте» и инстаграме на правильное написание. Она редко заходит на мою страничку, но, когда она это делает, происходит апокалипсис.

Мама, когда видит, что я переписываюсь с какой-нибудь девушкой, всегда говорит: «А ну-ка, дай почитать, что она пишет!» Точно так же она поступает, когда я переписываюсь с друзьями :(

Мне не нравится, что мама запрещает добавлять в друзья некоторых знакомых, а еще проверяет мои группы, записи, страницы друзей и подписчиков, музыку и видео. Если ей что-то не нравится, приходится это удалять. А папа, например, просто ставит мне лайки и не делает никаких замечаний.

Мои родители периодически проверяют мою страницу. Это не вызывает проблем, если нечего скрывать. А если у тебя мат, всякие непристойности и ты состоишь в опасных группах, то взрослые должны об этом знать. Ну и, просмотрев страничку ребенка, родители могут понять его лучше, узнать о каких-то проблемах, о которых он им сам не расскажет, а еще себя успокоить и не переживать. Но перебарщивать нельзя — это надоедает и бесит, тогда ребенок может просто скрыть свой профиль и родители вообще ничего не узнают.

Мой папа когда-то давно зарегистрировался в соцсети, но вскоре удалил аккаунт. Он думал, что за ним следят и пытаются внушить что-то (например, купить ненужную вещь). А вот мама почти каждый день сидит в интернете и переписывается. На мою страничку она заходит очень редко и никогда не оставляет комментарии, а просто смотрит. Я благодарна ей за это.

К счастью, мама не выкладывает фотографии со мной и вообще не следит за моей жизнью в интернете. Зато это любит делать папа: он проверяет посты в группах, на которые я подписана. Это сильно смущает. Я считаю, что у меня должно быть личное пространство.