20+ перлов от людей, которые очень старались, но так и не смогли перевести все правильно

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Сегодня учить иностранные языки стало гораздо проще. И все же языковой барьер иногда дает о себе знать. Например, в 2009 году в Женеве прошла встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Хиллари Клинтон. Клинтон подарила своему российскому коллеге кнопку с надписью «Перезагрузка» — это должно было символизировать перезагрузку отношений между двумя странам. Однако в ходе встречи выяснилось, что на кнопке по-английски было написано reset («перезагрузка»), а по-русски латинскими буквами — peregruzka («перегрузка»). Эта новость тут же облетела все мировые СМИ.

Впрочем, на столь высоком уровне переводчики ошибаются довольно редко, чего не скажешь о повседневной жизни. AdMe.ru собрал для вас шедевры переводов от людей, которые с иностранными языками пока на «вы».

Русификация на 5 баллов

Iran (англ.) — «Иран», I ran (англ.) — «я побежал».

Враги не пройдут!

Machine does not surrender (англ.) — «Машина не сдается».

В одном из сетевых ресторанов Москвы

Soap (англ.) — «мыло». Soup (англ.) — «суп».

Мальчик всего лишь хотел попросить у Артемия Панарина клюшку

Артемий Панарин — российский хоккеист, с 2015 года играет в Национальной хоккейной лиге США. Там он получил прозвище Breadman — из-за созвучия фамилии Панарин с брендом Panera Bread.

Молодцом!

Well done (англ.) — «мясо, прожаренное до полной готовности», другое значение — «хорошо», «молодец». Medium (англ.) — «мясо средней глубины прожарки». Rare (англ.) — «мясо с кровью», другое значение — «редкий».

Тому, кто без запинки прочитает вторую строку описания, чайник достанется в подарок

На саммите G20 в Турции отель, в котором разместили прессу, решил не тратиться на переводчика

Интересный перевод названия российской валюты

To rub (англ.) — «тереть, протирать».

Посиделки с европейским кузеном заказывали?

Cuisine (англ.) — «кухня», cousin (англ.) — «кузен».

Русскоговорящим тут не рады

Herzlich Wilkommen (нем.), Welcome (англ.), Hoş geldiniz (тур.), Serdecznie witamy (пол.), Bienvinido (исп.), Bienvenue (франц.) — «добро пожаловать».

Трудности перевода на выставке «ЭКСПО-2017» в Астане

Do not touch me (англ.) — «Не трогай меня».

Look (англ.) — «взгляд, вид».

Vsyo ponyatno, da?

Похоже, в РЖД работает сам дьявол

Soul (англ.) — «душа». Дословный перевод английской надписи: «Стоимость услуги — душа».

Машинам здесь не место

Человек-вата? Сумасбродство!

Отзывы «реальных» покупателей из России на AliExpress

Исправление минут, восстановление секунд. Дорого

Hours (англ.) — «часы» (для обозначения времени). Clock, watches (англ.) — «часы» (для обозначения предмета).

Оквадрать их, Белинский!

Square (англ.) — «квадрат, площадь»; them (англ.) — «их, им» (от they — «они»).

Стильная штырка

AliExpress — самый честный магазин

Та самая кнопка «перезагрузки»