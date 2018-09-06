20+ перлов от людей, которые очень старались, но так и не смогли перевести все правильно
Сегодня учить иностранные языки стало гораздо проще. И все же языковой барьер иногда дает о себе знать. Например, в 2009 году в Женеве прошла встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Хиллари Клинтон. Клинтон подарила своему российскому коллеге кнопку с надписью «Перезагрузка» — это должно было символизировать перезагрузку отношений между двумя странам. Однако в ходе встречи выяснилось, что на кнопке по-английски было написано reset («перезагрузка»), а по-русски латинскими буквами — peregruzka («перегрузка»). Эта новость тут же облетела все мировые СМИ.
Впрочем, на столь высоком уровне переводчики ошибаются довольно редко, чего не скажешь о повседневной жизни. AdMe.ru собрал для вас шедевры переводов от людей, которые с иностранными языками пока на «вы».
Русификация на 5 баллов
Iran (англ.) — «Иран», I ran (англ.) — «я побежал».
Враги не пройдут!
Machine does not surrender (англ.) — «Машина не сдается».
В одном из сетевых ресторанов Москвы
Soap (англ.) — «мыло». Soup (англ.) — «суп».
Мальчик всего лишь хотел попросить у Артемия Панарина клюшку
Артемий Панарин — российский хоккеист, с 2015 года играет в Национальной хоккейной лиге США. Там он получил прозвище Breadman — из-за созвучия фамилии Панарин с брендом Panera Bread.
Молодцом!
Well done (англ.) — «мясо, прожаренное до полной готовности», другое значение — «хорошо», «молодец».
Medium (англ.) — «мясо средней глубины прожарки».
Rare (англ.) — «мясо с кровью», другое значение — «редкий».
Тому, кто без запинки прочитает вторую строку описания, чайник достанется в подарок
На саммите G20 в Турции отель, в котором разместили прессу, решил не тратиться на переводчика
Интересный перевод названия российской валюты
To rub (англ.) — «тереть, протирать».
Посиделки с европейским кузеном заказывали?
Cuisine (англ.) — «кухня», cousin (англ.) — «кузен».
Русскоговорящим тут не рады
Herzlich Wilkommen (нем.), Welcome (англ.), Hoş geldiniz (тур.), Serdecznie witamy (пол.), Bienvinido (исп.), Bienvenue (франц.) — «добро пожаловать».
Трудности перевода на выставке «ЭКСПО-2017» в Астане
Do not touch me (англ.) — «Не трогай меня».
Look (англ.) — «взгляд, вид».
Vsyo ponyatno, da?
Похоже, в РЖД работает сам дьявол
Soul (англ.) — «душа». Дословный перевод английской надписи: «Стоимость услуги — душа».
Машинам здесь не место
Человек-вата? Сумасбродство!
Отзывы «реальных» покупателей из России на AliExpress
Исправление минут, восстановление секунд. Дорого
Hours (англ.) — «часы» (для обозначения времени). Clock, watches (англ.) — «часы» (для обозначения предмета).
Оквадрать их, Белинский!
Square (англ.) — «квадрат, площадь»; them (англ.) — «их, им» (от they — «они»).
Стильная штырка
AliExpress — самый честный магазин
Та самая кнопка «перезагрузки»
А вы где-нибудь сталкивались с такими же шедевральными переводами?