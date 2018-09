20+ перлов от людей, которые очень старались, но так и не смогли перевести все правильно

Русификация на 5 баллов

Враги не пройдут!

Machine does not surrender (англ.) — «Машина не сдается».

В одном из сетевых ресторанов Москвы

Мальчик всего лишь хотел попросить у Артемия Панарина клюшку

Молодцом!

Well done (англ.) — «мясо, прожаренное до полной готовности», другое значение — «хорошо», «молодец».

Тому, кто без запинки прочитает вторую строку описания, чайник достанется в подарок

На саммите G20 в Турции отель, в котором разместили прессу, решил не тратиться на переводчика

Интересный перевод названия российской валюты

To rub (англ.) — «тереть, протирать».

Посиделки с европейским кузеном заказывали?

Русскоговорящим тут не рады

Herzlich Wilkommen (нем.), Welcome (англ.), Hoş geldiniz (тур.), Serdecznie witamy (пол.), Bienvinido (исп.), Bienvenue (франц.) — «добро пожаловать».

Трудности перевода на выставке «ЭКСПО-2017» в Астане

Do not touch me (англ.) — «Не трогай меня».