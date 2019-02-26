20 парочек, которые разбираются с семейными проблемами покруче любого психолога
В супружеской клятве у алтаря явно не хватает фразы: «Обещаю ко всем бытовым трудностям относиться с юмором». Это помогло бы избежать множества пустяковых конфликтов между двумя людьми и просто наслаждаться отношениями.
AdMe.ru подсмотрел за жизнью семейных парочек, чтобы понять, как выглядит брак тех, у кого все хорошо с чувством юмора.
1. Семейная жизнь — это всегда опасность
2. «Мой муж — идиот... Да, он понадкусывал все печеньки...»
3. «Жена попросила меня придумать рекламу для нашей распродажи в гараже»
«Встречайте Кэти Перри на нашей гаражной распродаже*.
*Приглашение было отправлено Кэти Перри в Twitter, но она вряд ли сможет присутствовать на мероприятии».
4. И необязательно знать, в чем именно ты ошибся
5. Брак — это умение делиться всем (практически)
«Ты уже съел свою часть! Убирайся!»
6. Женатый мужчина наслаждается отдыхом с женой и детьми
7. Только муж умеет ценить даже маленькие победы
8. «Мы с женой не могли договориться, как украсить елку. 4 года назад это все было простой шуткой, но вот во что это переросло»
9. «Не понимаю, чего моя жена так смеялась, когда попросила меня сменить фильтры в вентиляции»
10. «Уже 14 дней, как моя жена уехала в командировку»
11. А ведь всем женщинам так мало нужно для счастья...
12. Семейная жизнь учит ответственности за свои поступки
13. Преимущество замужней жизни — это знать, что за тебя всегда переживают
14. «Просто мой муж использует нашего кота как метелку для пыли, чтобы снять паутину с потолка»
15. «Жена разбила экран своего айфона и попросила меня его починить»
16. «Жена уехала, поэтому я сам пакую свой обед»
17. «Вот что происходит, когда попросил жену приготовить сэндвич, а она на тебя злится»
18. «Жена попросила купить календарь ей на работу. Я и купил»
19. В семейной жизни никогда не знаешь, чем на самом деле занимается твоя жена
20. «Отправляю жене свои горячие фотки»
Бонус: любую ссору можно решить с помощью шарика
Фото на превью SwedishCanary / twitter