20 парочек, которые разбираются с семейными проблемами покруче любого психолога

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В супружеской клятве у алтаря явно не хватает фразы: «Обещаю ко всем бытовым трудностям относиться с юмором». Это помогло бы избежать множества пустяковых конфликтов между двумя людьми и просто наслаждаться отношениями.

AdMe.ru подсмотрел за жизнью семейных парочек, чтобы понять, как выглядит брак тех, у кого все хорошо с чувством юмора.

1. Семейная жизнь — это всегда опасность

2. «Мой муж — идиот... Да, он понадкусывал все печеньки...»

3. «Жена попросила меня придумать рекламу для нашей распродажи в гараже»

«Встречайте Кэти Перри на нашей гаражной распродаже*. *Приглашение было отправлено Кэти Перри в Twitter, но она вряд ли сможет присутствовать на мероприятии».

4. И необязательно знать, в чем именно ты ошибся

5. Брак — это умение делиться всем (практически)

«Ты уже съел свою часть! Убирайся!»

6. Женатый мужчина наслаждается отдыхом с женой и детьми

7. Только муж умеет ценить даже маленькие победы

8. «Мы с женой не могли договориться, как украсить елку. 4 года назад это все было простой шуткой, но вот во что это переросло»

9. «Не понимаю, чего моя жена так смеялась, когда попросила меня сменить фильтры в вентиляции»

10. «Уже 14 дней, как моя жена уехала в командировку»

11. А ведь всем женщинам так мало нужно для счастья...

12. Семейная жизнь учит ответственности за свои поступки

13. Преимущество замужней жизни — это знать, что за тебя всегда переживают

14. «Просто мой муж использует нашего кота как метелку для пыли, чтобы снять паутину с потолка»

15. «Жена разбила экран своего айфона и попросила меня его починить»

16. «Жена уехала, поэтому я сам пакую свой обед»

17. «Вот что происходит, когда попросил жену приготовить сэндвич, а она на тебя злится»

18. «Жена попросила купить календарь ей на работу. Я и купил»

19. В семейной жизни никогда не знаешь, чем на самом деле занимается твоя жена

20. «Отправляю жене свои горячие фотки»

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