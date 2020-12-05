20+ пар звезд, которые оказались одногодками. И от некоторых примеров мы остались в легком шоке
Современный мир, со всеми нынешними технологиями, многочисленными стилями и смешиванием культур, очень разнообразен. А вопрос «сколько тебе лет?» перестал быть неуместным или неудобным, ведь возраст все сложнее угадать наверняка. И случается, что мы смотрим на человека и никак не можем соотнести его внешность и количество прожитых лет.
Сегодня мы в AdMe.ru решили еще раз хорошенько подумать над этим вопросом и подготовили фотографии знаменитостей, чей одинаковый возраст стал для нас сюрпризом. (Некоторые из звезд готовятся отпраздновать свой день рождения на днях.)
Зендая и Белла Хадид, 24 года
Дженнифер Лоуренс и Сара Хайленд, 30 лет
Рианна и Адель, 32 года
Джесси Джей и Эмма Стоун, 32 года
Эллиот Пейдж и Блейк Лайвли, 33 года
Ирина Шейк и Линдси Лохан, 34 года
Аманда Сейфрид и Леди Гага, 34 года
Анна Кендрик и Кира Найтли, 35 лет
Лорен Коэн и Энн Хэтэуэй, 38 лет
Бейонсе и Бритни Спирс, 39 лет
Кристен Риттер и Натали Портман, 39 лет
Маколей Калкин и Райан Гослинг, 40 лет
Шакира и Джессика Честейн, 43 года
Джим Парсонс и Эндрю Линкольн, 47 лет
Джаред Лето и Снуп Дог, 49 лет
Пол Радд и Мэрилин Мэнсон, 51 год
Гвен Стефани и Дженнифер Энистон, 51 год
Джулия Робертс и Памела Андерсон, 53 года
Сандра Буллок и Кортни Лав, 56 лет
Венсан Перес и Рассел Кроу, 56 лет
Эллен Дедженерес и Мадонна, 62 года
А что вы думаете об этих фото? Чей возраст стал для вас полной неожиданностью?