20 пар знаменитостей, которые одеты одинаково, но выглядят абсолютно по-разному

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Еще Ив Сен-Лоран говорил, что самое главное в платье - это женщина, которая его надевает. И героини нашей статьи - лучшее тому подтверждение. На некоторых из них настолько по-разному смотрятся одинаковые костюмы и платья, что приходится приглядываться, действительно ли это одна и та же вещь. Что еще раз доказывает: на образ в целом сильно влияет типаж той женщины, которая надела наряд, ее макияж, укладка, а также выбор аксессуаров вплоть до цвета колготок.