20 пар знаменитостей, которые одеты одинаково, но выглядят абсолютно по-разному

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Еще Ив Сен-Лоран говорил, что самое главное в платье - это женщина, которая его надевает. И героини нашей статьи - лучшее тому подтверждение. На некоторых из них настолько по-разному смотрятся одинаковые костюмы и платья, что приходится приглядываться, действительно ли это одна и та же вещь. Что еще раз доказывает: на образ в целом сильно влияет типаж той женщины, которая надела наряд, ее макияж, укладка, а также выбор аксессуаров вплоть до цвета колготок.

AdMe.ru сделал подборку из 20 пар знаменитостей, которые надели одинаковые наряды, но подали их по-разному, и интересуется вашим мнением: кому больше подходит?

Кэтрин, герцогиня Кембриджская, и Пэрис Хилтон

Дуа Липа и Джиджи Хадид

Анна Делло Руссо и Кристен Стюарт

Николь Кидман и Яна Рудковская

Наоми Кэмпбелл и Кристина Орбакайте

Анна Нетребко и Меланья Трамп

Нина Добрев и Хелен Миррен

Робин Райт и Рэйчел Вайс

Джейми Ли Кертис и Сигурни Уивер

Виктория Бекхэм и Бар Рафаэли

Наоми Уоттс и Синди Кроуфорд

Светлана Ходченкова и Алессандра Амбросио

Ким Кардашьян и Леди Гага

Хайди Клум и Зара

Джейн Сеймур и Пэрис Хилтон

Джейн Фонда и Эбби Ли

Зендая и Кайли Дженнер

Наоми Кэмпбелл и Ким Кардашьян

Меган Маркл и Дженнифер Гарнер

Бонус: Кайя Гербер на подиуме vs. Леди Гага на премьере фильма «Звезда родилась» в Венеции

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