20 пар знаменитостей, которые одеты одинаково, но выглядят абсолютно по-разному
Еще Ив Сен-Лоран говорил, что самое главное в платье - это женщина, которая его надевает. И героини нашей статьи - лучшее тому подтверждение. На некоторых из них настолько по-разному смотрятся одинаковые костюмы и платья, что приходится приглядываться, действительно ли это одна и та же вещь. Что еще раз доказывает: на образ в целом сильно влияет типаж той женщины, которая надела наряд, ее макияж, укладка, а также выбор аксессуаров вплоть до цвета колготок.
AdMe.ru сделал подборку из 20 пар знаменитостей, которые надели одинаковые наряды, но подали их по-разному, и интересуется вашим мнением: кому больше подходит?
Кэтрин, герцогиня Кембриджская, и Пэрис Хилтон
Дуа Липа и Джиджи Хадид
Анна Делло Руссо и Кристен Стюарт
Николь Кидман и Яна Рудковская
Наоми Кэмпбелл и Кристина Орбакайте
Анна Нетребко и Меланья Трамп
Нина Добрев и Хелен Миррен
Робин Райт и Рэйчел Вайс
Джейми Ли Кертис и Сигурни Уивер
Виктория Бекхэм и Бар Рафаэли
Наоми Уоттс и Синди Кроуфорд
Светлана Ходченкова и Алессандра Амбросио
Ким Кардашьян и Леди Гага
Хайди Клум и Зара
Джейн Сеймур и Пэрис Хилтон
Джейн Фонда и Эбби Ли
Зендая и Кайли Дженнер
Наоми Кэмпбелл и Ким Кардашьян
Меган Маркл и Дженнифер Гарнер
Бонус: Кайя Гербер на подиуме vs. Леди Гага на премьере фильма «Звезда родилась» в Венеции
Фото на превью ANGELA WEISS / AFP/ East News, KRISTINA ORBAKAITE / instagram