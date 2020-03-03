30+ российских знаменитостей, настоящий рост которых может стать для вас открытием

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Находясь по ту сторону экрана, знаменитости кажутся нам такими далекими, что представить, как они выглядят в обычной жизни, бывает непросто. А угадать, какого они роста, еще сложнее. Ведь во время съемок камера может сделать человека визуально выше или на несколько сантиметров ниже.