30+ российских знаменитостей, настоящий рост которых может стать для вас открытием
Находясь по ту сторону экрана, знаменитости кажутся нам такими далекими, что представить, как они выглядят в обычной жизни, бывает непросто. А угадать, какого они роста, еще сложнее. Ведь во время съемок камера может сделать человека визуально выше или на несколько сантиметров ниже.
AdMe.ru узнал реальный рост российских звезд. Оказывается, в восприятии некоторых из них мы сильно ошибались.
Дмитрий Дюжев и Потап — 195 см
Ирина Горбачева и Станислав Дужников — 192 см
Денис Клявер и Егор Бероев — 189 см
Екатерина Варнава и Елена Борщева — 181 см
Равшана Куркова и Александр Олешко — 180 см
Григорий Лепс и Дмитрий Певцов — 180 см
Ольга Бузова и Сергей Жуков — 178 см
Оксана Федорова и Олег Меньшиков — 178 см
Сергей Шнуров и Елена Ваенга — 177 см
Виталий Гогунский и Виктория Лопырева — 177 см
Джиган и Сергей Безруков — 173 см
Паулина Андреева и Илья Глинников — 171 см
Павел Деревянко и Елена Подкаминская — 170 см
Елена Малышева и Марина Александрова — 168 см
Ксения Бородина и Надежда Бабкина — 165 см
Олег Газманов и Михаил Галустян — 163 см
Евгений Стычкин и Алла Пугачева — 162 см
Елка и Ани Лорак — 162 см
Екатерина Шпица и Юлия Савичева — 160 см
Эвелина Хромченко и Николай Расторгуев — 158 см
Ольга Серябкина и Елена Воробей — 158 см
Анита Цой и Юлия Волкова — 157 см
Кто из звезд примерно одного роста с вами? Чьему росту вы были удивлены?
Фото на превью EAST NEWS, Tarakanov Vadim / East News