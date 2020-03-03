30+ российских знаменитостей, настоящий рост которых может стать для вас открытием

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Находясь по ту сторону экрана, знаменитости кажутся нам такими далекими, что представить, как они выглядят в обычной жизни, бывает непросто. А угадать, какого они роста, еще сложнее. Ведь во время съемок камера может сделать человека визуально выше или на несколько сантиметров ниже.

AdMe.ru узнал реальный рост российских звезд. Оказывается, в восприятии некоторых из них мы сильно ошибались.

Дмитрий Дюжев и Потап — 195 см

Ирина Горбачева и Станислав Дужников — 192 см

Денис Клявер и Егор Бероев — 189 см

Екатерина Варнава и Елена Борщева — 181 см

Равшана Куркова и Александр Олешко — 180 см

Григорий Лепс и Дмитрий Певцов — 180 см

Ольга Бузова и Сергей Жуков — 178 см

Оксана Федорова и Олег Меньшиков — 178 см

Сергей Шнуров и Елена Ваенга — 177 см

Виталий Гогунский и Виктория Лопырева — 177 см

Джиган и Сергей Безруков — 173 см

Паулина Андреева и Илья Глинников — 171 см

Павел Деревянко и Елена Подкаминская — 170 см

Елена Малышева и Марина Александрова — 168 см

Ксения Бородина и Надежда Бабкина — 165 см

Олег Газманов и Михаил Галустян — 163 см

Евгений Стычкин и Алла Пугачева — 162 см

Елка и Ани Лорак — 162 см

Екатерина Шпица и Юлия Савичева — 160 см

Эвелина Хромченко и Николай Расторгуев — 158 см

Ольга Серябкина и Елена Воробей — 158 см

Анита Цой и Юлия Волкова — 157 см

Кто из звезд примерно одного роста с вами? Чьему росту вы были удивлены?

Фото на превью EAST NEWS, Tarakanov Vadim / East News

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