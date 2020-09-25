20+ пар наших и зарубежных звезд, которые оказались ровесниками. И мы не можем решить, кто круче выглядит
Умение выглядеть отлично в любом возрасте и амплуа — навык, которым обладают как наши, так и зарубежные звезды, подтверждая слова классика о том, что талантливый человек талантлив во всем.
Мы в AdMe.ru узнали, кто из зарубежных и отечественных звезд родился в один год, и сходству некоторых пар изрядно удивились.
1. Дженнифер Лоуренс и Нюша — 30 лет
2. Эшли Грин и Настасья Самбурская — 33 года
3. Блейк Лайвли и Полина Гагарина — 33 года
4. Меган Фокс и Глюкоза — 34 года
5. Линдси Лохан и Пелагея — 34 года
6. Миранда Керр и Карина Разумовская — 37 лет
7. Эмили Блант и Светлана Ходченкова — 37 лет
8. Джона Хилл и Владимир Яглыч — 37 лет
9. Риз Уизерспун и Виктория Исакова — 44 года
10. Брэдли Купер и Виктор Логинов — 45 лет
11. Ева Лонгория и Мария Ситтель — 45 лет
12. Леонардо Ди Каприо и Дмитрий Губерниев — 46 лет
13. Кейт Бекинсейл и Юлия Высоцкая — 47 лет
14. Гвинет Пэлтроу и Виктория Толстоганова — 48 лет
15. Вайнона Райдер и Лера Кудрявцева — 49 лет
16. Адам Сэндлер и Тигран Кеосаян — 54 года
17. Рене Зеллвегер и Анжелика Варум — 51 год
18. Брэд Питт и Владимир Машков — 56 лет
19. Джиллиан Андерсон и Валерия — 52 года
20. Джонни Депп и Александр Домогаров — 57 лет
21. Сальма Хайек и Нина Шацкая — 54 года
22. Антонио Бандерас и Игорь Николаев — 60 лет
23. Хелен Миррен и Лариса Рубальская — 75 лет
24. Арнольд Шварценеггер и Борис Галкин — 73 года
А для вас какие пары стали неожиданностью?
Фото на превью mirandakerr / instagram, karina_razum / instagram