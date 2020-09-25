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20+ пар наших и зарубежных звезд, которые оказались ровесниками. И мы не можем решить, кто круче выглядит

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Умение выглядеть отлично в любом возрасте и амплуа — навык, которым обладают как наши, так и зарубежные звезды, подтверждая слова классика о том, что талантливый человек талантлив во всем.

Мы в AdMe.ru узнали, кто из зарубежных и отечественных звезд родился в один год, и сходству некоторых пар изрядно удивились.

1. Дженнифер Лоуренс и Нюша — 30 лет

© Stars Image Bank/KCS/East News, © nyusha_nyusha / instagram

2. Эшли Грин и Настасья Самбурская — 33 года

© ashleygreene / instagram, © samburskaya / instagram

3. Блейк Лайвли и Полина Гагарина — 33 года

© Invision/Invision/East News, © Tarakanov Vadim/East News

4. Меган Фокс и Глюкоза — 34 года

© meganfox / instagram, © glukozamusic / instagram

5. Линдси Лохан и Пелагея — 34 года

© Invision/Invision/East News, © pelageya_insta / instagram

6. Миранда Керр и Карина Разумовская — 37 лет

© mirandakerr / instagram, © karina_razum / instagram

7. Эмили Блант и Светлана Ходченкова — 37 лет

© ANGELA WEISS/AFP/East News, © Ivanov Sergey/East News

8. Джона Хилл и Владимир Яглыч — 37 лет

© Carlos Maidana/Broadimage/Broad Image/East News, © yaglych / instagram

9. Риз Уизерспун и Виктория Исакова — 44 года

© JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, © Tarakanov Vadim/East News

10. Брэдли Купер и Виктор Логинов — 45 лет

© The Canadian Press/Associated Press/East News, © loginov_victor / instagram

11. Ева Лонгория и Мария Ситтель — 45 лет

© evalongoria / instagram, © Tarakanov Vadim/East News

12. Леонардо Ди Каприо и Дмитрий Губерниев — 46 лет

© Invision/Invision/East News, © Tarakanov Vadim/East News

13. Кейт Бекинсейл и Юлия Высоцкая — 47 лет

© FaceToFace/REPORTER, © juliavysotskayaofficial / instagram

14. Гвинет Пэлтроу и Виктория Толстоганова — 48 лет

© FaceToFace/REPORTER/eastnews, © vtolstoganova / instagram

15. Вайнона Райдер и Лера Кудрявцева — 49 лет

© Invision/Invision/East News, © leratv / instagram

16. Адам Сэндлер и Тигран Кеосаян — 54 года

© JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, © Ivanov Sergey/East News

17. Рене Зеллвегер и Анжелика Варум — 51 год

© Invision/Invision/East News, © avarum / instagram

18. Брэд Питт и Владимир Машков — 56 лет

© CraSH/imageSPACE / MEGA, © Tsvetkova Ekaterina / East News

19. Джиллиан Андерсон и Валерия — 52 года

© Invision/Invision/East News, © Kashaev Pavel/East News

20. Джонни Депп и Александр Домогаров — 57 лет

© JOHN MACDOUGALL/AFP/East News, © Ivanov Sergey/East News

21. Сальма Хайек и Нина Шацкая — 54 года

© Michael Timm/face to face/FaceToFace/REPORTER, © Ivanov Sergey/East News

22. Антонио Бандерас и Игорь Николаев — 60 лет

© Jeffrey Mayer/Broadimage/Broad Image/East News, © EAST NEWS

23. Хелен Миррен и Лариса Рубальская — 75 лет

© TOBIAS SCHWARZ/AFP/East News, © East News

24. Арнольд Шварценеггер и Борис Галкин — 73 года

© face to face/FaceToFace/REPORTER / eastnews, © EAST NEWS

А для вас какие пары стали неожиданностью?

Фото на превью mirandakerr / instagram, karina_razum / instagram
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