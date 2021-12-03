20+ пар, которые на красной дорожке выглядят как древнегреческие боги, а в жизни — словно наши соседи по даче

Мы привыкли видеть знаменитостей на сцене и красных дорожках в роскошных нарядах: вечерних платьях и смокингах. Но одно дело — наблюдать за звездными парами, когда над их образами старались профессиональные стилисты и гримеры, и совсем другое — когда они выходят в магазин или просто прогуливаются без макияжа и в повседневной одежде, не позируя перед камерами.