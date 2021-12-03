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20+ пар, которые на красной дорожке выглядят как древнегреческие боги, а в жизни — словно наши соседи по даче

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Мы привыкли видеть знаменитостей на сцене и красных дорожках в роскошных нарядах: вечерних платьях и смокингах. Но одно дело — наблюдать за звездными парами, когда над их образами старались профессиональные стилисты и гримеры, и совсем другое — когда они выходят в магазин или просто прогуливаются без макияжа и в повседневной одежде, не позируя перед камерами.

AdMe.ru решил сравнить, как выглядят звездные пары на светских мероприятиях и в обстановке повседневности: когда выходят в магазин или просто погулять.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг

Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер

Том Экерли и Марго Робби

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак

Ева Мендес и Райан Гослинг

Николь Кидман и Кит Урбан

Жерар Пике и Шакира

Джессика Альба и Кэш Уоррен

Санрайз Койни и Марк Руффало

Камила Алвес и Мэттью Макконахи

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Александра Грант и Киану Ривз

Джо Джонас и Софи Тернер

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем

Джан Лука Пасси ди Препозуло и Джессика Честейн

Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман

Анвар Хадид и Дуа Липа

Эльза Патаки и Крис Хемсворт

Джей-Зи и Бейонсе

Риа Дарем и Марк Уолберг

Кира Найтли и Джеймс Райтон

А вы со своей половинкой придерживаетесь одного стиля в одежде?

Фото на превью Evan Agostini / Invision / AP / East News, KP Pictures, PacificCoastNews / East News
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