20+ пар, которые на красной дорожке выглядят как древнегреческие боги, а в жизни — словно наши соседи по даче
Мы привыкли видеть знаменитостей на сцене и красных дорожках в роскошных нарядах: вечерних платьях и смокингах. Но одно дело — наблюдать за звездными парами, когда над их образами старались профессиональные стилисты и гримеры, и совсем другое — когда они выходят в магазин или просто прогуливаются без макияжа и в повседневной одежде, не позируя перед камерами.
AdMe.ru решил сравнить, как выглядят звездные пары на светских мероприятиях и в обстановке повседневности: когда выходят в магазин или просто погулять.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг
Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер
Том Экерли и Марго Робби
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Ева Мендес и Райан Гослинг
Николь Кидман и Кит Урбан
Жерар Пике и Шакира
Джессика Альба и Кэш Уоррен
Санрайз Койни и Марк Руффало
Камила Алвес и Мэттью Макконахи
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес
Александра Грант и Киану Ривз
Джо Джонас и Софи Тернер
Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем
Джан Лука Пасси ди Препозуло и Джессика Честейн
Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман
Анвар Хадид и Дуа Липа
Эльза Патаки и Крис Хемсворт
Джей-Зи и Бейонсе
Риа Дарем и Марк Уолберг
Кира Найтли и Джеймс Райтон
А вы со своей половинкой придерживаетесь одного стиля в одежде?
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