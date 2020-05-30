20 отечественных звезд, которые разменяли пятый десяток, но по ним этого не скажешь

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Многие помнят фразу героини Веры Алентовой из фильма «Москва слезам не верит» о том, что в 40 лет жизнь только начинается. Это можно сказать и о героях нашей подборки, которые разменяли пятый десяток и даже не думают стареть. Они активны, самодостаточны, а их внешности может позавидовать любой 30-летний.