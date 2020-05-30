20 отечественных звезд, которые разменяли пятый десяток, но по ним этого не скажешь
Многие помнят фразу героини Веры Алентовой из фильма «Москва слезам не верит» о том, что в 40 лет жизнь только начинается. Это можно сказать и о героях нашей подборки, которые разменяли пятый десяток и даже не думают стареть. Они активны, самодостаточны, а их внешности может позавидовать любой 30-летний.
Мы в AdMe.ru переворошили фото наших знаменитостей за 40 и были удивлены, тем, что Ирине Тоневой в этом году стукнет 43, а Виктории Исаковой — 44.
1. Ольга Куриленко, 40 лет
2. Марк Тишман, 40 лет
3. Таня Терешина, 41 год
4. Виталий Гогунский, 41 год
5. Екатерина Климова, 42 года
6. Иван Ургант, 42 года
7. Анна Плетнева, 42 года
8. Ирина Тонева, 42 года
9. Екатерина Гусева, 43 года
10. Максим Галкин, 43 года
11. Виктория Исакова, 43 года
12. Антон Комолов, 44 года
13. Денис Клявер, 45 лет
14. Виктор Васильев, 45 лет
15. Ксения Алферова, 46 лет
16. Митя Фомин, 46 лет
17. Ирина Лачина, 47 лет
18. Влад Лисовец, 47 лет
19. Ирина Нельсон, 48 лет
Может быть, у вас есть знакомые, которым за 40, но они выглядят так, словно им 30–35 лет?
Фото на превью mf_agent / Instagram, toneva_official / Instagram