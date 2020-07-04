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20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью

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Мы привыкли видеть российских знаменитостей во всем их блеске, поэтому представить, как они выглядят в обычной жизни, очень сложно. Видя их на экранах, мы иногда пытаемся вообразить себе, какого они роста, но сделать это подчас бывает очень сложно. Например, при подготовке этого материала мы выяснили, что Михаил Галустян и Пелагея одного роста, равно как Дмитрий Харатьян и Лолита.

Мы в AdMe.ru решили узнать реальный рост знаменитостей и поняли, что в отношении некоторых мы очень сильно заблуждались.

Прохор Шаляпин и Семен Слепаков — 197 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© East News, © Tarakanov Vadim / East News

Иван Ургант и Потап — 195 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© urgantcom / Instagram, © realpotap / Instagram

Филипп Киркоров и Александр Маршал — 193 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© SYSPEO / SIPA / Sipa Press Russia / East News, © East News

Антон Привольнов и Кирилл Сафонов — 191 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© East News, © East News

Стас Костюшкин и Максим Аверин — 192 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© East News, © East News

Алексей Кортнев и Александр Панайотов — 190 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© East News, © Tarakanov Vadim / East News

Денис Клявер и Сергей Светлаков — 189 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© East News, © Tarakanov Vadim / East News

Мария Шарапова и Кирилл Андреев — 188 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© Invision / Invision / East News, © East News

Михаил Боярский и Егор Крид — 185 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© East News, © East News

Владимир Пресняков и Данила Козловский — 184 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© East News, © East News

Павел Прилучный и Мария Шукшина — 180 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© Павел Прилучный / VK, © East News

Григорий Лепс и Стас Михайлов — 178 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© Tarakanov Vadim/East News, © Tarakanov Vadim / East News

Юлия Меньшова и Слава — 177 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© Tarakanov Vadim / East News, © Tarakanov Vadim / East News

Дмитрий Нагиев и Виктория Исакова — 174 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© East News, © Philippe Farjon / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Дмитрий Харатьян и Лолита — 173 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© Ivanov Sergey / East News, © Tarakanov Vadim / East News

Леонид Агутин и Валерия — 172 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© Tarakanov Vadim / East News, © Tarakanov Vadim / East News

Александр Градский и Тимати — 170 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© East News, © timatiofficial / Instagram

Николай Расторгуев и Анна Чиповская — 168 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© Tarakanov Vadim / East News, © Ivanov Sergey / East News

Александр Цекало и Тина Канделаки — 167 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© East News, © East News

Тимур Родригез и Глюкоза — 165 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© East News, © East News

Чулпан Хаматова и Елена Темникова — 164 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© Lomohov Anatoly / East News, © East News

Михаил Галустян и Пелагея — 163 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© Tarakanov Vadim / East News, © East News

Юлия Савичева и Ольга Орлова — 157 см

20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
© East News, © East News

Чей рост стал для вас настоящим открытием?

Фото на превью Invision / Invision / East News, timatiofficial / Instagram
2212105
11k