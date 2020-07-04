20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
Мы привыкли видеть российских знаменитостей во всем их блеске, поэтому представить, как они выглядят в обычной жизни, очень сложно. Видя их на экранах, мы иногда пытаемся вообразить себе, какого они роста, но сделать это подчас бывает очень сложно. Например, при подготовке этого материала мы выяснили, что Михаил Галустян и Пелагея одного роста, равно как Дмитрий Харатьян и Лолита.
Мы в AdMe.ru решили узнать реальный рост знаменитостей и поняли, что в отношении некоторых мы очень сильно заблуждались.
Прохор Шаляпин и Семен Слепаков — 197 см
Иван Ургант и Потап — 195 см
Филипп Киркоров и Александр Маршал — 193 см
Антон Привольнов и Кирилл Сафонов — 191 см
Стас Костюшкин и Максим Аверин — 192 см
Алексей Кортнев и Александр Панайотов — 190 см
Денис Клявер и Сергей Светлаков — 189 см
Мария Шарапова и Кирилл Андреев — 188 см
Михаил Боярский и Егор Крид — 185 см
Владимир Пресняков и Данила Козловский — 184 см
Павел Прилучный и Мария Шукшина — 180 см
Григорий Лепс и Стас Михайлов — 178 см
Юлия Меньшова и Слава — 177 см
Дмитрий Нагиев и Виктория Исакова — 174 см
Дмитрий Харатьян и Лолита — 173 см
Леонид Агутин и Валерия — 172 см
Александр Градский и Тимати — 170 см
Николай Расторгуев и Анна Чиповская — 168 см
Александр Цекало и Тина Канделаки — 167 см
Тимур Родригез и Глюкоза — 165 см
Чулпан Хаматова и Елена Темникова — 164 см
Михаил Галустян и Пелагея — 163 см
Юлия Савичева и Ольга Орлова — 157 см
Чей рост стал для вас настоящим открытием?
Фото на превью Invision / Invision / East News, timatiofficial / Instagram