20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью

Мы привыкли видеть российских знаменитостей во всем их блеске, поэтому представить, как они выглядят в обычной жизни, очень сложно. Видя их на экранах, мы иногда пытаемся вообразить себе, какого они роста, но сделать это подчас бывает очень сложно. Например, при подготовке этого материала мы выяснили, что Михаил Галустян и Пелагея одного роста, равно как Дмитрий Харатьян и Лолита.