20+ остроумных высказываний членов королевской семьи, у которых британский юмор в крови

В телевизионном интервью Чарльз рассказал, что ему нравится общаться с растениями: «Я просто прихожу и говорю с растениями, потому что очень важно говорить с ними. И вообще-то они мне отвечают».

«Я смог забить довольно зрелищный гол с 60 ярдов... Не знаю, кто был удивлен больше — я или зрители», — запись из дневника принца Чарльза об игре в поло в Индии.