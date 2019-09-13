20+ остроумных высказываний членов королевской семьи, у которых британский юмор в крови
Британцы славятся своим неповторимым остроумием — вспомните хотя бы знаменитые английские шоу Jeeves and Wooster или The Best of Benny Hill. И англичанам есть с кого брать пример: члены главной семьи Великобритании любят, а главное, умеют метко и вовремя пошутить.
Мы в AdMe.ru восхищаемся чувством юмора Виндзоров, поэтому публикуем для вас самые искрометные высказывания членов британской королевской семьи.
- В 2016 году во время одного из банкетов по случаю 90-го дня рождения Елизаветы II с поздравительной речью выступил Джастин Трюдо — премьер-министр Канады. В своем монологе Трюдо отметил, что он является уже 12-м по счету премьером Канады при правлении Елизаветы. Свою же речь королева начала с фразы: «Спасибо, господин премьер-министр Канады, за то, что заставили меня почувствовать себя такой старой».
- Однажды Елизавета II давала интервью для документального фильма о себе. Внезапно ее беседу с ведущим прервал оглушительный рев пролетающего мимо вертолета. Королева возмутилась: «Почему они всегда летают мимо, когда мы разговариваем? Этот вертолет шумит, как президент Трамп или Обама!»
- Участница традиционного цветочного шоу в Челси однажды рассказала королеве, что древние люди считали ландыш ядовитым. «А мне на этой неделе подарили два букета ландышей. Наверное, хотят, чтобы я поскорее померла», — ответила Елизавета.
- В один прекрасный день правительница прогуливалась по своим владениям в Шотландии и по дороге случайно встретила местных жителей. Они сообщили Елизавете, что она похожа на британскую королеву, и та сказала: «Как обнадеживающе!»
- На тех же шотландских землях был и другой интересный случай. Один из прохожих поздоровался с королевой, а когда наконец узнал ее, воскликнул: «Боже мой!» «Не совсем», — хихикнула Елизавета.
- Еще в 60-х Елизавета посетила концерт дуэта Everly Brothers. Когда музыканты начали исполнять песню «Cathy’s Clown», королева сообщила своей компаньонке, что «они звучат как две придушенные кошки».
- В 1986 году Елизавета вместе с принцем Филиппом посетила Новую Зеландию во время протеста против 146-летнего договора Великобритании с новозеландскими племенами маори. Королева ехала в открытой машине рядом с герцогом Эдинбургским, когда несколько протестующих бросили в нее яйца: одно из них попало на пальто Елизаветы, а другое испачкало лобовое стекло автомобиля. Эту ситуацию королева прокомментировала так: «Я сама предпочитаю новозеландские яйца на завтрак».
- Комментарий Елизаветы после прослушанного семинара о конституции в Колледже королевы Марии: «Британская конституция всегда была и будет загадкой».
- Во время одной из встреч бывший член ИРА и нынешний заместитель первого министра Северной Ирландии Мартин Макгиннесс поинтересовался, как идут дела королевы. «Большое спасибо. Я все еще жива!» — ответила Елизавета. В 1979 году ИРА однажды выступила против британской короны, и тогда родной дядя принца Филиппа погиб в результате взрыва бомбы.
- Однажды Елизавета приехала посмотреть на Ниагарский водопад. Когда ее спросили о впечатлениях от зрелища, королева сообщила, что водопад «выглядит очень мокрым».
- Не отстают от Елизаветы и другие члены королевской семьи: принц Филипп тоже известен своими колкими, а иногда и чересчур резкими высказываниями. Именно ему принадлежит знаменитая фраза: «Несколько лет назад люди говорили, что они слишком много работают и слишком мало отдыхают. Теперь, когда у всех есть больше свободного времени, люди жалуются, что они безработные. Кажется, они никак не могут решить, чего хотят».
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«Это похоже на те работы, что моя дочь приносит домой с уроков рисования», — сказал принц после ознакомления с древней эфиопской живописью.
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Во время беседы с выжившими после взрыва в Локерби: «Люди обычно говорят, что при пожаре самый сильный ущерб наносит вода (после гидрантов). Мы вот все еще не можем просушить Виндзорский замок».
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«Это могло произойти только в техническом колледже», — сообщил принц, когда застрял в лифте между этажами в Университете Хериота-Уатта в 1958 году.
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В пресс-зоне во время золотого юбилея королевы Елизаветы в 2002 году:
Филипп: «Вы кто?»
Саймон Келнер: «Я главный редактор The Independent, сэр».
Филипп: «А что вы здесь делаете?»
Саймон Келнер: «Вы пригласили меня».
Филипп: «Ну, могли бы и не приходить!»
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«Каникулы — любопытная вещь, правда? Вы отправляете детей в школу, чтобы избавиться от них. Потом дети возвращаются и снова усложняют жизнь родителям. Поэтому каникулы длятся столько, что доводят вас практически до предела терпения», — заявил принц на открытии школы в 2000 году.
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«Я всегда сначала говорю что-нибудь лестное, чтобы позже меня точно простили за то, что я еще скажу», — речь Филиппа в 1956 году.
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Однажды принца спросили, что он думает о своей жизни. «Честно говоря, лучше бы я остался во флоте», — ответил Филипп.
- Принц Чарльз тоже частенько радует журналистов своими высказываниями. Например, о создании 1000-метрового небоскреба The Shard принц сказал: «Похоже, Лондон превращается в абсурдный стол для пикника — у нас уже есть гигантский корнишон (The Gherkin, небоскреб Мэри-Экс), а теперь, видимо, появится еще и огромная солонка».
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В телевизионном интервью Чарльз рассказал, что ему нравится общаться с растениями: «Я просто прихожу и говорю с растениями, потому что очень важно говорить с ними. И вообще-то они мне отвечают».
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«Я смог забить довольно зрелищный гол с 60 ярдов... Не знаю, кто был удивлен больше — я или зрители», — запись из дневника принца Чарльза об игре в поло в Индии.
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Об уроках музыки в детстве принц Чарльз вспоминает: «Я до сих пор слышу голос учителя... Она бросала свою скрипку, мы все останавливали игру, а она начинала кричать — у нее был ужасный немецкий акцент, и это делало ее голос еще более неистовым: „Ах! Труба! Ах! Труба! Труба стоп!“ (Ach! Zoze trumpets! Ach! Zoze trumpets! Stawp zoze trumpets!) Вот так я и бросил игру на трубе».
- Особенно любят подколоть друг друга принц Уильям и Кейт Миддлтон. Однажды супруг заявил, что наряды Кейт «слишком яркие, а один вообще похож на банан». Герцогиня Кембриджская в долгу не осталась. Через несколько дней в Сиднее во время шоу «Королевская Пасха» гид показала супругам шерсть альпака, которую Кейт предложила лысеющему принцу примерить на голову, поскольку «ему она нужнее», чем самой Кейт. Уильям оценил шутку.
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В 2016 году супруги посетили одну из школ в рамках кампании Heads Together, где принц делился со школьниками воспоминаниями о своем детстве.
Уильям: «Иногда я все еще чувствую, что мне 16 лет. Если честно, иногда даже веду себя так, будто мне 16».
Кейт: «Я все еще думаю, что тебе 16».
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Принц однажды спускался по 12-метровой стене в открытом центре Северного Уэльса, а Кейт стояла наверху и держала веревку.
Уильям: «Ты держишь меня?»
Кейт: «Держу. А на самом деле наслаждаюсь, потому что на этот раз я все контролирую».
После паузы: «Уильям, а как сильно ты меня любишь?»
- Младший сын принца Чарльза и брат Уильяма — принц Гарри — тоже не остается в долгу. Новость о беременности Кейт Миддлтон он прокомментировал так: «Не могу дождаться, когда мой брат начнет страдать. А если повезет, и у них будет девочка — он будет страдать еще больше. Скорее бы на это посмотреть».
- Принц Гарри однажды пошутил, что все еще нервничает, когда сталкивается со своей бабушкой-королевой. Посетителям Букингемского дворца принц сообщил: «Вы уже встретили королеву? Если вы вдруг наткнетесь на нее в коридоре, не паникуйте. Хотя я знаю, что вы будете. Мы все паникуем!» Но, если честно, мы не уверены, действительно ли принц шутил.
Фото на превью East News