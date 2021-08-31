20+ особенностей жизни балерин прошлого, о которых говорят только шепотом
Принято считать, что балет появился в XVI веке при королевских и княжеских дворах Италии и Франции. Это были постановочные танцевальные номера, которыми открывались аристократические балы (baletto означало «маленький бал»). В последующие два века балет оставался аристократическим развлечением, к которому имели доступ считаные единицы.
Долгое время в балетных постановках участвовали только мужчины. Первой балериной стала мадемуазель Ла Фонтен, появившаяся в спектакле «Триумф любви». Мы в AdMe.ru попытались разобраться, какие секреты хранила в себе профессия профессиональных танцовщиц и какие требования предъявляли к балеринам.
Богатые покровители — приятный бонус к карьере балерины
- Девочкам, особенно из бедных семей, балет давал шанс чуть ли не со школы найти богатого покровителя. В XIX — начале XX века мужчины из высшего общества были постоянными зрителями спектаклей: они приходили смотреть на открытые ножки танцовщиц. Так они сравнивали, чья пассия зажигательнее танцует или делает больше оборотов в пируэтах.
- Для каждого зрителя у балерин, воспитанниц Петербургского театрального училища, было свое прозвище. «Куртизаном» называли любителя пожить за счет балерины, «эффектщиком» — поклонника, который явно преувеличивал свое состояние и положение в обществе.
- По-особому было спроектировано здание Оперы Гарнье в Париже. Перед спектаклем богатые мужчины заходили в специальное помещение. Там прямо у них на глазах балерины разминались и готовились к выходу на сцену. А мужчины-покровители выбирали себе даму сердца. Помещение, служащее местом встреч и знакомств, называлось «танцевальное фойе».
- В XIX веке Театральную улицу в Санкт-Петербурге, где находилось Императорское училище, окрестили «Улицей любви», а стекла 1-го этажа здания закрашивали матовой краской. Все потому, что под окнами прогуливались «поклонники Терпсихоры» — любители подглядеть за танцовщицами.
- При этом мужчины из высшего общества имели свободный доступ в училище. Старших воспитанниц приглашали на званые обеды в кабинет к директору или в его загородное имение, где молодая балерина могла найти себе покровителя. Частым явлением были вечеринки на «чердаке» у театрального деятеля Александра Шаховского — в свою квартиру на верхнем этаже он приглашал различных людей и привозил балерин Императорского училища.
Костюмы танцовщиц были максимально закрытыми
- До XVIII века костюмы для балетных выступлений мало чем отличались от повседневной одежды: для женских ролей, которые часто исполняли юноши, использовали длинные платья на каркасе с подъюбниками. Танцовщики надевали туфли на каблуках, делали высокие сложные прически и носили вычурные головные уборы.
- В XVIII веке французские балерины Мари-Анн Камарго и Мари Салле танцевали в более коротких юбках, чем это было принято, но и они были едва выше щиколотки. Чтобы зрители не видели ничего «непристойного», балерины должны были надевать специальные панталоны.
- Первой, кто встал на пуанты, считается прославленная итальянская балерина Мария Тальони. Кстати, по легенде, когда Тальони проезжала границу с Россией, таможенники спросили, не везет ли она драгоценности. Тогда балерина приподняла юбку и показала свои ноги.
- В начале XX века хореограф Михаил Фокин в балете по греческим мотивам «Енис» хотел выпустить танцоров на сцену босоногими. Однако показывать голые ноги было тогда против правил Императорского театра, поэтому пальцы ног нарисовали на обуви танцоров.
Бытовые условия в балетной школе были спартанскими
- До середины XIX века собственной бани у театрального училища не было, так что парили будущих артисток раз в 2 месяца. Когда баня появилась, воспитанниц водили мыться каждую пятницу.
- День юных балерин начинался в 8 утра, когда они отправлялись умываться холодной водой до пояса — способ закаливания, принятый в училище для укрепления здоровья учащихся.
- Для школьных спектаклей будущим танцовщицам выдавали старые изношенные костюмы, которые те подгоняли по размеру и росту тут же на себе. Повседневная одежда также была не лучшей: старомодные платья из дешевой ткани. По окончании школы выпускница получала полдюжины белья и старый салоп (верхняя одежда в виде накидки с прорезями для рук), который она красила и носила. В конце XIX века стали выдавать по 100 рублей на экипировку.
В балетной среде был свой сленг
- У воспитанниц Петербургского театрального училища был свой жаргон. В глаза друг друга они называли «девицами», за глаза — «кукушками». Балетоман Константин Скальковский писал: «Если вам встретится девица, которая будет беспрестанно употреблять слово „сжальтесь“, сообщит вам, что будет вас „язвить“, потому что подруга ее в вас „стреляет“, и что вы вообще „отврат“ и „тошный“, то это наверное танцовщица». Воспитанницы всех и вся либо обожали «до страсти», либо презирали «до отврата».
- Худшим оскорблением для танцовщицы считалось выражение «кривые ноги», которое употребляли в отношении любой некрасивой фигуры.
- В балетную школу при Парижской опере девочки отправлялись учиться совсем детьми. За глаза их называли «маленькими крысками», потому что они были худыми, ходили в поношенных туфлях, носили серую шляпку, которая пахла дымом от лампы, а в карманах прятали кусочки хлеба.
В балете не было единого стандарта внешности
- В 1830-е годы во Франции блистала Мария Тальони. Вначале ее считали просто безобразной: длинные руки и ноги, шея как у жирафа, неженственные формы. Но ее отец превратил недостатки дочери в новый романтический идеал, придумав для балета «Сильфида» соответствующий наряд и образ. И очень скоро предшественницы Тальони начали казаться публике приземленными и грубыми.
- На рубеже XIX–XX веков в России эталоном была фигура Матильды Кшесинской: округлые руки, заметные формы. Кстати, большая любительница устраивать приемы, Кшесинская брала себя в ежовые рукавицы только за месяц до выступления: садилась на диету, ложилась спать в 10 вечера, взвешивалась каждое утро, много занималась, а последние сутки до спектакля проводила в кровати, съедая лишь легкий завтрак.
- В школьные годы Матильда тоже не ограничивала себя в еде: «Утренний кофе был в 8 часов утра, и чего только к нему не подавалось: домашние молочные продукты, домашние булочки, печенья, варенья. Мы очень любили покушать», — писала она в дневнике. И так до вечера. Неудивительно, что к концу лета юная Матильда могла очень сильно располнеть. В то же время субтильную Анну Павлову, чья худоба считалась огромным недостатком, отпаивали в школе рыбьим жиром, чтобы она поправилась.
- Балерина Шура Данилова писала, что первым, от кого она услышала замечание по поводу лишнего веса, был импресарио Сергей Дягилев. Ее партнер на одной из репетиций сказал: «Я танцор, а не грузчик мебели». Тогда Дягилев пригрозил: пока балерина не похудеет, он не даст ей никаких ролей. Данилова вспоминала, как мучилась: в то время никто не знал о диетах и правильном питании, так что она просто разрешала себе есть один йогурт, носила легинсы, чтобы ноги сильнее потели, и пила новомодные таблетки для похудения с непонятным составом, от которых кружилась голова.
- В середине прошлого века балетмейстер Джордж Баланчин начал говорить балеринам: «Я хочу видеть ваши кости!»
Балерины и беременность
- Будущая балерина, хореограф и педагог балета Бронислава Нижинская родилась буквально за кулисами театра: ее мать, балерина, выступала на сцене до последнего дня беременности.
- Балерина Матильда Кшесинская, забеременев, предполагала, что сможет скрывать свое положение и танцевать по крайней мере первые 5 месяцев, иначе партии достались бы другим балеринам. Что она и делала, станцевав в том числе и в «Дон Кихоте». Ее выступления закончились лишь на 6-м месяце беременности. Матильда вспоминала: «Я продолжала выходить на сцену до февраля. Чувствовала себя превосходно. Ни по характеру движений, ни по фигуре не было заметно, что я беременна».
А какой факт о балеринах показался вам самым необычным?
Фото на превью Матильда / ТПО "Рок"
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