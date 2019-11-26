20+ секретов «Смешариков», о которых знали только создатели мультфильма. А теперь узнаете и вы

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«Смешарики» — самый успешный проект современной российской анимации. На этом мультфильме выросло уже не одно поколение детей. Анимационный сериал примечателен еще и тем, что за внешней простотой и детской наивностью сюжета скрываются серьезные и даже философские темы.

Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо успеха этого полюбившегося миллионам мультфильма и постарались выяснить его секреты.

Идея мультфильма пришла к художнику Салавату Шайхинурову в 2001 году, когда он получил заказ на создание концепции упаковки для шоколадных конфет круглой формы. Так появился эскиз шарообразного зайца.

Выбор персонажей длился около полугода, и из 20 задуманных на экран вышли только 9. В коллектив не вошли ворчливый химик Белчун, пес Бульдог, гусь-изобретатель Гусений (круглая форма не позволила передать на рисунке длинношеюю птицу), кот Коха и зеленый медведь Моха. Создатели решили, что в мультфильме должны быть животные средней полосы, за исключением обычных кошек, собак и мышей.

Первым эпизодом сериала стал мультик «Скамейка». Над его созданием работали приглашенные мультипликаторы из студии «Мельница». А само производство развернулось на базе студии компьютерной анимации «Петербург», созданной специально для «Смешариков».

Команда сразу отказалась от сюжетов, основанных на противостоянии хороших и плохих героев: в «Смешариках» нет отрицательных персонажей. Сюжеты строятся на бесконфликтном общении и поиске конструктивных решений в нестандартных ситуациях. Создатели проекта назвали такой подход «логикой Винни Пуха».

В первые годы продвижения слоганом проекта был «Дать России новых детских героев», который позже сменился на «Смешарики — это событие детства».

В рабочем варианте круглые персонажи назывались «сластенами», но позже было принято новое название — «смешарики» с выделением «-шар-» в середине слова.

Создатели изначально придумали мир, в котором должна была быть только одна девочка. Нюша задумывалась как более спокойная и умная версия Пеппи Длинныйчулок. Она должна была уравновешивать мальчиков, быть им в первую очередь другом. Но на стадии продакшена характер свинки изменился, и, чтобы уравновесить Нюшу, появилась мудрая Совунья.

Круглая форма всех персонажей выбрана неслучайно. Она не только демонстрирует их дружелюбность, но и делает легкими для воспроизведения детскими руками. Автор проекта Салават Шайхинуров отмечает, что любого смешарика нарисовать может даже ребенок.

Мультфильм транслируется в более чем 60 странах и переведен на 15 языков. А китайская аудитория уже превышает российскую. Американская компания 4kids, которая стала одним из первых партнеров, предложила переименовать проект в GoGoRiki. Позже создатели стали сотрудничать с европейцами, которые предложили вариант KikoRiki, под которым сейчас и выходит мультфильм на международном рынке.

Смешарики в Парке миниатюр в Бахчисарае.

Неоднократно поднималась тема зависимости. Лосяш, например, не мог перестать есть жамолистное дерево, а Копатыч не представляет своей жизни без меда.

У персонажей есть возраст. Крошу с Ежиком около 10 лет, Барашу с Нюшей — по 15–16, Лосяшу и Пину — от 35 до 40, а Кар-Карычу и Совунье — уже за 60.

В мультфильме поднимаются остросоциальные вопросы, но аккуратно и метафорично. Например, есть серия про проституцию — «Горы и конфеты». Там Нюша говорит: «Хорошо, я посижу с тобой на качелях, но что мне за это будет?» Это метафора продажной любви.

Родителей маленьких смешариков специально вводить не стали — для сюжета они не нужны. А конфликт поколений показали на примере взаимоотношений представителей разных возрастных групп.

Доподлинно неизвестно, Копатыч — это имя или фамилия персонажа. Однако у него было сценическое имя. Его звали Люсьен.

Создатели решили, что в компанию смешариков стоит ввести иностранца. Они придумали пингвина-механика, а иностранный акцент, с которым говорит персонаж, выбирали методом исключения. Английский не очень хорошо звучит для русского уха, французский акцент дает некое ощущение романтики и связи с искусством. А вот немец, являющийся механиком, выглядит очень гармонично.

Страница проекта «Смешарики» в русскоязычной «Википедии» является одной из самых редактируемых и изменяется чаще, чем страница «Россия».

Многоуровневый юмор, за который «Смешариков» полюбили россияне, был непонятен иностранцам, поэтому для международного показа диалоги были переработаны, а шутки упростили. Имена героев тоже переделали. Так, Крош стал откликаться на Krash, Копатыч стал Barry, Кар-Карыча переименовали в Carlin, Нюша получила имя Rosa, а имя Совуньи изменили на Olga. Кроме того, музыка в англоязычной версии была заменена композицией в стиле кантри.

Сценарий для показа в других странах не меняют, могут изменить отдельные шутки, которые понятны только в России. Однако могут не показывать отдельные серии. Например, серия про Черного Ловеласа в некоторых странах не демонстрируется, потому что прокатчики увидели там странный подтекст: взрослый мужчина поет песни маленькому поросенку.

Большую долю зрителей сериала составляет женская аудитория от 4 до 45 лет. Возрастной диапазон мужчин-зрителей такой же — за исключением мужчин в диапазоне от 17 до 25 лет. Но с 25 лет мужчины возвращаются к просмотру сериала вместе со своими детьми.

Рейтинги показывают, что из всех смешариков дети больше всего полюбили Кроша. На втором месте по популярности стоит Пин. Он нравится как мальчикам, так и девочкам. А вот в отношении Нюши детские симпатии разнятся. Девочки свинку обожают, а мальчики, мягко говоря, недолюбливают.

В «Смешариках» есть множество отсылок к классике кинематографа. Например, «Бутерброд» — отсылка на фильм ужасов Альфреда Хичкока «Психо», а сюжет серии «Марафонец» — на ленту «Форрест Гамп». Кроме того, часто встречаются отсылки к русской литературе. Так, в серии «День справедливости», в середине, Пин говорит: «Нет никакой справедливости! Для меня так это ясно, как простая гайка!» Это отсылка к первым строкам «Моцарта и Сальери» Пушкина.

В 2008 году «Смешарики» были удостоены Государственной премии Российской Федерации. А популярность сериала среди родителей уже выше, чем среди детей. Как вы думаете, почему детский мультфильм больше пришелся по душе взрослой аудитории?